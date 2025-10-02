Perú

Empresas peruanas congelan contrataciones para fin de año, según ManpowerGroup: ¿señal de alerta para el empleo en temporada alta?

Las áreas de energía, manufactura, finanzas, bienes raíces y tecnologías de la información presentan las mayores intenciones netas de empleo, superando a los sectores dependientes del consumo, paradójicamente

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
La dificultad para atraer y
La dificultad para atraer y retener talento calificado afecta al 49% de los empleadores peruanos, según Manpowergroup.

El 44% de los empleadores peruanos no prevé modificar su plantilla laboral durante el cuarto trimestre de 2025, según la nueva Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Perú. Este dato, destacado en un periodo donde el sector comercio y servicios históricamente incrementa personal por campañas de Navidad y fin de año, representa un freno en la creación de nuevos puestos de trabajo.

En contraste con la demanda tradicional de temporadas altas, solo el 39% de las empresas planea aumentar su número de colaboradores y el 15% anticipa reducciones. El estudio, basado en la opinión de más de 500 empleadores de diferentes sectores y regiones, muestra una Tendencia Neta de Empleo Ajustada Estacionalmente del 25%. Este nivel privilegia la estabilidad, pero limita el crecimiento de oportunidades laborales formales para quienes buscan empleo, particularmente en actividades como el retail o el comercio minorista.

Solo 39% de empresas en Perú prevé aumentar personal en cierre de 2025

El escenario contempla que áreas como Energía (31%), Manufactura (27%), y Finanzas y Bienes Raíces, además de sectores vinculados a Tecnologías de la Información y Ciencias de la Vida y la Salud, lideran la intención neta de contratación. Sin embargo, los sectores dependientes del consumo, como el comercio, muestran una menor propensión a la expansión de planillas respecto a otros años. En Transportes, Logística y Automotriz, la tendencia de crecimiento se sitúa en 19%, por debajo de los niveles esperados para periodos de alta demanda.

El informe de ManpowerGroup Perú destaca que las razones detrás del poco movimiento en la creación de empleo se relacionan con una expansión más cautelosa en las empresas, así como la priorización de proyectos específicos y la automatización de procesos en los sectores más modernos. Según la encuesta, las empresas que sí prevén aumentar su personal lo hacen por la expansión corporativa (36%), el surgimiento de nuevos emprendimientos (30%) y el impulso de proyectos concretos (27%). La demanda de habilidades tecnológicas y la dificultad para cubrir posiciones técnicas especializadas se suman a la lista de desafíos.

Comercio y retail enfrentan menor demanda de empleo en temporada navideña

Para el área de recursos humanos, las barreras más significativas para contratar incluyen la dificultad para atraer y retener talento calificado (49%), así como problemas para encontrar personal técnico adecuado (35%). Un 32% reporta dificultades en la experiencia de candidatos durante el proceso de selección.

Desde la perspectiva regional, Cusco (47%), Ucayali (36%) y Lambayeque (35%) exhiben las expectativas de contratación más altas para el último trimestre de 2025, mientras que La Libertad y Piura reportan los niveles más bajos del país. Respecto al tamaño de empresa, las de mayor envergadura (más de 5.000 empleados) encabezan la generación potencial de empleo formal.

Entre las estrategias más utilizadas para retener colaboradores destacan programas de capacitación (37%), balance entre vida y trabajo (35%) y esquemas de horarios flexibles (33%). La creación de nuevos empleos, no obstante, aparece restringida, lo cual impacta principalmente a quienes buscan insertarse laboralmente en sectores de alto movimiento como el comercio durante las festividades.

Temas Relacionados

ManpowerGroupcontratacionesempleotrabajo formalperu-economia

Más Noticias

Dina Boluarte toma juramento a Juan Manuel Cavero como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Mandataria encabezará ceremonia donde se dará a conocer al sucesor del cuestionado titular del Minjus que pretende postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte toma juramento a

Flavia López deslumbró en su presentación oficial en el Miss Grand International 2025

La representante peruana apareció con el traje típico de Tailandia y en traje de gala para mostrarse al mundo. Su pasarella fue aplaudida

Flavia López deslumbró en su

Más de 1.800 internos aún no han sido identificados en cárceles peruanas, advierte el INPE

La falta de documentación impide controlar adecuadamente la población penal, lo que representa un riesgo en la lucha contra el crimen organizado que opera desde los penales

Más de 1.800 internos aún

Paro de transportistas EN VIVO HOY: Así se desarrolla en Lima y Callao la medida en contra de extorsiones y sicariato

De acuerdo al gremio de transporte formal, casi 20 mil vehículos no saldrán a operar este jueves 2 de octubre. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que el 80% de las empresas mantendrán el servicio habitual

Paro de transportistas EN VIVO

Ministro César Sandoval minimiza el paro de transportistas y lo califica como un “fracaso”

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones confirmó que se reunió con algunos gremios, quienes señalaron que no se unirán a las movilizaciones de hoy 2 de octubre

Ministro César Sandoval minimiza el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte toma juramento a

Dina Boluarte toma juramento a Juan Manuel Cavero como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Un puerto espacial en Perú: Dina Boluarte presenta proyecto al Congreso para declararlo como interés nacional

El Congreso se niega a otorgar la pensión vitalicia a Pedro Castillo y apelará sentencia del PJ

Renuncia de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia sigue sin ser oficial pese a entregar carta a Dina Boluarte

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia antes de ser censurado por el Congreso dos veces en un mismo año

ENTRETENIMIENTO

Flavia López deslumbró en su

Flavia López deslumbró en su presentación oficial en el Miss Grand International 2025

Doja Cat en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el primer concierto de la rapera estadounidense

Magaly Medina descarta su retiro de la TV en 2026: “Me iré cuando yo quiera”

Peruana Isabela Merced deslumbró en su debut en la Semana de la Moda de París junto a Janick Maceta y Carolina Braedt

Pamela Franco se presenta en concierto vacío en Oxapampa y Magaly Medina reacciona: “Ya se acabó el morbo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Boca Juniors:

Alianza Lima vs Boca Juniors: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Raúl Ruidíaz se incomodó en plena entrevista al ser consultado si quiere que Universitario sea tricampeón: “No seas malo”

Pablo Ceppelini reaccionó a los reclamos de hinchas en Alianza Lima vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2025: “Siempre te obligan a ganar”

La revelación de Edison Flores sobre la selección peruana: “La convocatoria va a ser de menores de 30 años y yo tengo 31″

Paolo Guerrero reveló que en Alianza Lima persiste el dolor tras eliminación en Copa Sudamericana: “Todos se imaginaron jugar la final”