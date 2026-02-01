“Seguro está esperando la plata”: llamadas interceptadas exponen a empresario chino bajo arresto que visitó a José Jerí

La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) intervino judicialmente las comunicaciones de miembros de la organización criminal ‘Hostiles de la Amazonía’, dedicada a la tala ilegal en Madre de Dios

La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), con autorización judicial, interceptó las comunicaciones telefónicas de los involucrados en la organización criminal ‘Hostiles de la Amazonía’, dedicada a la tala ilegal en Madre de Dios, entre los que figura un empresario chino bajo arresto domiciliario que visitó Palacio de Gobierno.

Un informe publicado este domingo por el diario La República, que incluye fragmentos de las transcripciones, detalla que las escuchas permitieron identificar los nexos de Xiaodong Ji Wu, nacido en Beijing en 1954 y residente en Perú desde hace más de tres décadas, con autoridades del gobierno regional, funcionarios del Ejecutivo y socios empresariales vinculados a China.

El fiscal Dionisio Quicaño Quispe, de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, afirma que Ji Wu, conocido como ‘Fidel’, y el exgobernador Luis Hidalgo Okimura coordinaron la transferencia de una concesión forestal de conservación al empresario.

Las interceptaciones muestran que el empresario, a través de un consorcio relacionado con el régimen chino, invitó al exgobernador a la 11ª Exposición de Inversión y Comercio del Centro de China en mayo de 2019. El viaje se realizó con pasajes comprados por el gobierno regional a una empresa asociada a Ji Wu. Tras ese viaje, Hidalgo Okimura inició gestiones para otorgarle la concesión forestal, equivalente a ocho veces el área del distrito de Miraflores.

El Presidente José Jerí minimizó sus reuniones fuera de Palacio con empresarios chinos, incluyendo a Ji Wu Xiaodong, vinculado a una presunta organización criminal. Alegó que el empresario no hablaba mucho español. | VIDEO: Canal N.

En una de las escuchas, registrada el 15 de diciembre de 2019, participan ‘Fidel’, Christian Stapelfeld Asayag (empresario), Palmer Pastor Velásquez (asesor del exgobernador) y Deuso Souza Ríos (concesionario forestal):

—Ji Wu: Aló.

—Stapelfeld: Fidel (Ji Wu), buenos días.

—Ji Wu: ¿Sí?

—Stapelfeld: ¿Puedes hablar, no?

—Ji Wu: Sí.

—Stapelfeld: Acabo de reunirme con Palmer (Pastor) y con Deuso (Souza).

—Ji Wu: Ya.

—Stapelfeld: Me estaban explicando que están enviando un documento donde se requieren los datos de la empresa. De todas las cosas para que empiece la transferencia.

—Ji Wu: Ya.

—Stapelfeld: Yo estaba pensando, Fidel, que de acuerdo con lo conversado, pienso que te vienes por acá. Sería bueno aclarar algunos puntos porque ellos quieren hacer la transferencia. Esos papeles ya salen en estos días. Pero hay que pagarles todo lo que es Inrena. No funciona si no les pagas y hay que pagarle al uno, al otro, y al abogado de Inrena. Más que nada tienes que conversar con Deuso (Souza).

La acusación fiscal indica que Ji Wu pagó sobornos a funcionarios del Gobierno Regional para validar la cesión del área forestal Rodal Semillero, gestionada por la Asociación Ecología y Medio Ambiente de Tahuamanu. Esta zona, de 12.700 hectáreas, contiene especies como caoba, cedro, castaña, ishpingo y chiringa. La transferencia superaba el millón de dólares.

El 5 de noviembre de 2019, se registró una conversación entre Deuso Souza y Ji Wu.

—Souza: ¿Aló?

—Ji Wu: Deuso, ¿todavía no han pagado? Estoy yendo a Puerto (Maldonado), ¿ya?

—Souza: Ya, por favor don Fidel. Estamos aquí ¿ya?

—Ji Wu: Desesperados…

—Souza: Don Fidel, no le escucho nada.

—Ji Wu: Ya, ya, okey…

El 25 de noviembre de 2019, Ji Wu dialoga con su secretaria Patricia sobre el pago a Deuso Souza y la espera de una gestión de Hidalgo Okimura.

—Patricia: Ya saqué (el dinero).

—Ji Wu: ¿Es lo del doctor (Hidalgo)? ¿Qué hace? ¿Estuvo o no?

—Patricia: Me imagino que sí. Voy a llamar a Lily, porque ya le mandé todo (el dinero). Voy a preguntarle todo lo que necesita, el número de cuenta, todo se lo he enviado.

—Ji Wu: Okey, okey… O sea, no hay que enviar nada sino preguntar si ya lo recibió o no. Para poder hablar con el doctor (Hidalgo). He venido por la diligencia y hasta ahora no me contesta. Seguramente está esperando la plata.

—Patricia: Ya, está bien.

El diario no logró obtener una respuesta del abogado Mauro Betancourt, quien defiende legalmente al empresario bajo arresto domiciliario por 24 meses, según una resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Madre de Dios emitida en enero de 2024 y obtenida por Infobae.

Inicialmente, se ordenó prisión preventiva en su contra, pero una apelación cambió la medida que se aplicó solo después de conocerse sus visitas al presidente interino entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Hidalgo Okimura, según el diario, salió del país a pesar de una orden judicial de restricción.