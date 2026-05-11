Los Chankas dejan escapar otra oportunidad: suman tres partidos sin triunfos y se frenan en la pelea por el Apertura 2026

Los Chankas empató 1-1 con Cusco FC por la fecha 14.

Los Chankas continúan perdiendo terreno en el momento más decisivo del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Walter Paolella igualó 1-1 frente a Cusco FC y alcanzó tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en el campeonato, desaprovechando así una gran oportunidad para acercarse al liderato del tras el empate previo de Alianza Lima con Sporting Cristal.

El conjunto andahuaylino estuvo muy cerca de quedarse con las manos vacías, ya que comenzó perdiendo el compromiso y recién logró rescatar un punto en los minutos de descuento gracias a un cabezazo salvador de Marlon Torres. Aunque evitó la derrota, el empate dejó sensaciones amargas debido al contexto de la jornada y a la necesidad urgente de sumar de a tres en la recta final del certamen.

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Durante la primera mitad, el encuentro fue bastante disputado y ambos equipos intentaron imponer condiciones, aunque el trámite se desarrolló con mucha fricción en el mediocampo y escasa claridad ofensiva. Sin embargo, apenas comenzó el segundo tiempo, Cusco FC encontró rápidamente la ventaja y cambió por completo el panorama para el cuadro visitante. A los 46 minutos, Juan Tévez apareció para abrir el marcador.

Tras verse abajo en el marcador, Los Chankas adelantó sus líneas y tomó protagonismo en campo rival con la obligación de encontrar el empate. Sin embargo, pese a controlar gran parte del trámite en el complemento, el conjunto andahuaylino no encontraba claridad en los últimos metros ni la manera de vulnerar la defensa de Cusco FC.

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El gol salvador de Marlon Torres

Cuando todo indicaba que el cuadro andahuaylino iba a sufrir una nueva derrota en el Torneo Apertura, apareció Marlon Torres para rescatar al menos un punto en los instantes finales del compromiso. Ya en tiempo de descuento, el delantero ganó dentro del área y conectó un potente cabezazo que terminó venciendo la resistencia del arquero rival.

Marlon Torres rescató un punto para Los Chankas en Cusco. Crédito: Liga 1

El tanto significó el 1-1 definitivo en Cusco y evitó que el conjunto de Andahuaylas se marchara sin unidades. La anotación fue celebrada con mucha efusividad por el plantel visitante, consciente de que el empate al menos permitía mantenerse todavía en la pelea por el campeonato. Sin embargo, el resultado terminó siendo insuficiente considerando cómo se había presentado la jornada.

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Oportunidad desperdiciada en la pelea por el Apertura

La igualdad frente a Cusco FC dejó un sabor bastante amargo en Los Chankas. Un día antes, Alianza Lima también había dejado puntos en el camino tras empatar 1-1 ante Sporting Cristal en Matute, resultado que abría una oportunidad inmejorable para que el conjunto andahuaylino pudiera acercarse seriamente al liderato del Torneo Apertura 2026.

El equipo dirigido por Walter Paolella tenía la gran posibilidad de reducir la diferencia a solo un punto respecto al cuadro ‘blanquiazul’. Sin embargo, al no pasar del empate en Cusco, la distancia se mantuvo en tres unidades cuando restan apenas tres fechas para el final del campeonato, un margen que todavía mantiene a los andahuaylinos en carrera, aunque ya con mucho menos margen de error.

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'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.

De todas maneras, la pelea por el título continúa completamente abierta. Aún quedan nueve puntos en disputa y cualquier tropiezo en la recta final podría modificar nuevamente la tabla de posiciones, especialmente considerando lo ajustada que viene siendo la lucha en la parte alta del torneo.

Por ahora, Alianza Lima sigue dependiendo exclusivamente de sí mismo para quedarse con el Apertura. En tanto, Los Chankas está obligado a volver rápidamente al triunfo y esperar un nuevo traspié del líder si quiere seguir soñando con dar el golpe en este tramo decisivo de la temporada.

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