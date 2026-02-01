Perú

Representante de la embajada China desconoce participación del empresario Zhihua Yang en evento de la amistad entre Perú y China

El ministro de Cultura, Alfredo Luna, indicó que el presidente Jerí tiene agenda de trabajo y por eso no podrá asistir al evento, pese a que no tiene actividades programadas para hoy

Ministro niega presencia del José Jerí y empresario Zhihua Yang en evento. (Video. Exitosa)

Desde que se reportó por primera vez los hechos del ‘Chifagate’ en el que se vio al presidente José Jerí reunirse en privado con el empresario chino Zhihua Yang, el mandatario indicó que el motivo del encuentro tenía como finalidad la organización de actividades en el marco de la celebración del Día de la Amistad Perú-China.

Sin embargo, este domingo en el Ministerio de Cultura se indicó que ninguno de los dos personajes involucrados formará pare de las ceremonias preparadas para la segunda parte de la celebración. El presidente, supuestamente tiene la agenda llena; mientras que el empresario chino sigue sin aparecer en la sede del Mincul en San Borja; según lo reveló el titular del sector, Alfredo Luna Briceño.

Incluso uno de los representantes de la embajada China afirmó que las únicas instituciones que forman parte de esta celebración son el Ministerio de Cultura y la Embajada de China en Perú.

“Entiendo que este señor (Zhihua Yang) es un chino que ha vivido en Perú por muchos años, pero este evento es una celebración entre dos partes, la embajada china con el Ministerio de Cultura”, afirmó el representante en contacto con los medios de comunicación.

Abogado de Yang: "Es probable que salgan más videos" de reuniones con el presidente Jerí

Por su parte, cuando Luna fue consultado por la prensa sobre la presencia del empresario chino, Luna indicó que “este es un evento abierto. Yo no conozco al señor, no sé si ha venido o no ha venido. Es un tema de elección”.

Luna, quien asistió en el lugar del presidente Jerí como representante del Ejecutivo en el evento, afirmó que el motivo de la ausencia del mandatario fue porque “tiene agenda de trabajo”. Sin embargo, al ser consultado sobre las actividades de Jerí para esta tarde, indicó que “no lo sé”. Según la plataforma virtual gob.pe. se puede ver que el presidente no registra actividades oficiales de ningún tipo para este día.

Actividades canceladas

Cordero Jon Tay, ahora miembro de Alianza Para el Progreso, también miembro de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú–China, fue invitado este domingo a RPP Noticias. No obstante, en su representación envió a su abogado, el doctor Dante Díaz Wong.

José Jerí y la reunión
José Jerí y la reunión no registrada en un chifa: quién es Zhihua Yang

La Liga Parlamentaria de Amistad Perú–China había programado además una actividad para el 31 de enero, a la que estaban invitados el presidente, miembros de su gabinete y otras autoridades locales. Sin embargo, según relató el abogado, tras estallar el escándalo delChifagate’, los invitados —quienes ya habían confirmado su asistencia, pues las coordinaciones se realizaron desde noviembre— desistieron de participar.

Embajada china desmiente a Jerí

El 30 de enero, la embajada de China en Perú emitió un comunicado en el que se indicó que toda la organización del evento se hizo en un trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura y no por medio de la Presidencia del Perú, como había indicado el mandatario cuando afirmó que ese fue el motivo de su encuentro con el empresario.

Pese a las contradicciones entre los dichos del presidente Jerí y la realidad, el ministro de Cultura afirmó que “lo que el presidente ha dicho, yo lo respaldo”, indicó.

