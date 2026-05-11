Copenhague de Marcos López aseguró participación en los playoffs de la Conference League: goleó 4 a 0 al Silkeborg

El conjunto danés aseguró su presencia en los playoffs de la UEFA Conference League tras un contundente 4-0 de visitante, gracias a una sólida actuación colectiva que afianzó su ilusión internacional en el cierre de la liga danesa (Facebook F.C. / København)

La sobresaliente actuación de Marcos López con el Copenhague consolidó el objetivo inmediato del club en la liga danesa: asegurar la permanencia y mantenerse en la disputa por un cupo internacional.

Aunque la temporada regular presentó desafíos para el equipo, la contundente victoria ante Silkeborg por cuatro goles a cero, sumada a una racha positiva de siete partidos sin derrotas, devolvió la confianza al plantel.

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La solidez defensiva del lateral peruano fue determinante para que el conjunto de la capital danesa lograra un resultado que lo mantiene en la senda competitiva y lo impulsa a los playoffs por la Conference League, superando a sus rivales directos en el Grupo descenso.

Así fue la victoria de Copenhague ante Silkeborg

Copenhague golpeó desde el primer minuto y construyó una goleada sólida ante Silkeborg, en un partido donde Marcos López aportó equilibrio y seguridad defensiva. (Facebook F.C. / København)

El encuentro disputado en casa de Silkeborg evidenció el dominio del Copenhague desde el inicio. Viktor Dadason abrió el marcador apenas al minuto de juego, estableciendo rápidamente la superioridad de los visitantes. Thomas Delaney amplió la diferencia a los 36 minutos, cerrando una primera mitad en la que el equipo de la capital mostró orden táctico y efectividad ofensiva.

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En el segundo tiempo, el control de las acciones se mantuvo. Youssoufa Moukoko convirtió el tercer gol mediante tiro penal al minuto 81 y, poco antes del final, Viktor Claesson sentenció el 4-0 definitivo a los 85 minutos. López, como lateral izquierdo, participó en las transiciones defensivas y ofensivas, contribuyendo a que su equipo mantuviera el arco en cero y asegurara un triunfo fundamental para su campaña.

El aporte de Marcos López en el esquema del equipo danés

Sin hacer ruido, pero con constancia y disciplina táctica, Marcos López sostuvo el equilibrio defensivo de un Copenhague que atraviesa su mejor racha de la temporada. (Facebook F.C. / København)

La presencia de López durante los 90 minutos reafirmó la confianza del cuerpo técnico en su rendimiento. El futbolista, integrante de la Selección Peruana, cumplió funciones clave en la banda izquierda, apoyando en la recuperación y proyección del balón, pese a no registrar goles ni asistencias en el compromiso.

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El entrenador del Copenhague valoró la actuación colectiva y destacó la importancia de la solidez defensiva: “El equipo demostró madurez en momentos cruciales y supo administrar la ventaja obtenida desde el inicio”, manifestó en conferencia de prensa posterior al cotejo. La regularidad del defensor nacional ha sido uno de los factores que permitió al club revertir una campaña irregular y sumar seis triunfos y un empate en sus últimos siete partidos de la Superliga danesa.

Copenhague, en busca de un cupo internacional tras superar el Grupo descenso

La goleada sobre Silkeborg permitió que Copenhague asegurara su presencia en los playoffs internacionales y mantuviera viva la ilusión de llegar a la Conference League. (Facebook F.C. / København)

Con esta victoria, el Copenhague alcanzó los 48 puntos y se posicionó en el séptimo lugar de la clasificación general, mientras que el Silkeborg se mantuvo noveno con 36 unidades. La diferencia obtenida respecto de Odense en el Grupo descenso garantiza la presencia del equipo de López en los playoffs por un boleto a la Conference League.

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La seguidilla de buenos resultados ha permitido que el club, a pesar de una fase regular adversa, aspire a competencias internacionales. La racha de siete encuentros sin conocer la derrota fue clave para evitar el descenso directo y pelear en instancias decisivas de esta temporada que de a pocos está llegando a su final.

El próximo desafío será enfrentar a rivales que también buscan asegurar su pase a la Conference League, en una etapa en la que cada partido resulta determinante para el futuro deportivo del club y de jugadores como Marcos López.

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