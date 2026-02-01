Presidente José Jerí afirma que Plan de Seguridad Ciudadana está casi listo y que se están “afinando detalles”

El presidente interino José Jerí anunció que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se encuentra en su “fase final” y será implementado en los próximos días, esto luego de que no cumpliera con el plazo que él mismo propuso para su presentación en enero de este año.

Jerí indicó durante la clausura de la Reunión de Comando Policial 2026, que el Ejecutivo solo está pendiente de realizar “ajustes menores” antes de que el Plan Nacional se ponga en marcha en las siguientes semanas, aunque sigue sin haber una fecha tentativa para la aplicación de este documento a nivel nacional por los próximos cinco años.

El mandatario precisó que el Gobierno ajusta los aspectos finales del plan y confirmó que la aprobación es inminente. Destacó que, tras varios ajustes, la administración cuenta ahora con una orientación más clara para enfrentar la inseguridad en Perú.

Plan fue retrasado dos veces

La publicación del tan esperado Plan Nacional de Seguridad Ciudadana anunciado por el presidente José Jerí deberá esperar un poco más y ahora se espera que esté concluído para inicios de febrero, varios días por fuera del plazo establecido por el propio mandatario, que aseguraba que este documento sería presentado oficialmente a los ciudadanos a mediados de enero del 2026.

El aplazamiento se hizo oficial luego de que el Ministerio del Interior (Mininter) publicada una Resolución Ministerial en la que se indica que se ampliará el plazo de vigencia del Grupo de Trabajo Multisectorial para la elaboración de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, al menos por un plazo de 10 días calendario a partir del, 26 de enero.

De esta forma, el plazo de presentación del Plan ya no se realizó en enero, sino que los ciudadanos deberán esperar por lo menos hasta el inicio de febrero para conocer si este aplazamiento será el último o si será necesario dar un periodo extra, que podría ser de otros 10 días calendario.

Jerí responde por críticas al estado de emergencia

Jerí respondió a las críticas sobre la continuidad del estado de emergencia en varias zonas del país. Aseguró que el Gobierno transitorio adoptó un enfoque distinto al de gestiones previas y reconoció la labor de los 137.000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como la cooperación de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de serenazgo. Esta colaboración, considerada fundamental, ha permitido alcanzar resultados que generan esperanza y optimismo.

El mandatario manifestó confianza en el impacto de las próximas acciones: la administración sostiene el rumbo definido y contará con nuevas capacidades para reforzar la seguridad ciudadana. Estos avances son resultado de una planificación continua y del aprendizaje acumulado por el equipo de Gobierno.

Con la próxima entrada en vigor del plan, Jerí afirmó que el país dispondrá de una herramienta esencial para orientar las medidas futuras de seguridad y guiar las acciones del Ejecutivo en el corto y mediano plazo, según Exitosa Noticias.

José Jerí espera que Plan de Seguridad “sea empleado por quien gane las elecciones”

A inicios de enero, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, el presidente Jerí expresó su deseo de que el documento sea utilizado por la administración del próximo mandatario o mandataria luego del 28 de julio del 2026.

“Esperamos que sea empleado también por quien gane las próximas elecciones porque este es un asunto no de gobierno, es un asunto de Estado”, manifestó, y agregó que el objetivo es marcar el fin de las formas antiguas de enfrentar la delincuencia e implementar nuevas estrategias para obtener resultados concretos.

En este punto es necesario indicar que el plazo de vigencia de todas las versiones del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana es de cinco años y su cumplimiento está sujeto a evaluaciones constantes por parte del Conasec, por lo que el plan que presente José Jerí durante su gobierno deberá ser aplicado por quien el próximo presidente del Perú hasta el año 2030, cuando finalice su mandato.