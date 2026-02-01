Perú

José Jerí acudió con frecuencia a hoteles de Lince, chifas y pollerías, según sus gastos deducibles revelados

De acuerdo con documentos expuestos por Beto A Saber, el mandatario destinó la mayor parte de sus gastos deducibles a locales ubicados en Lince, distrito a menudo mencionado en sus antiguas publciaciones de X

Fuente: Beto A Saber/Willax

El presidente interino José Jerí presentó gastos deducibles ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que muestran un patrón de consumo centrado en el distrito limeño de Lince.

Documentos divulgados por el programa Beto A Saber detallan que el mandatario destinó una parte considerable de sus desembolsos a hoteles, chifas y pollerías de la zona en 2023, 2024 y 2025.

En el rubro de hospedaje, los registros incluyen el Hotel Risso, ubicado en una zona vinculada principalmente al trabajo sexual, con al menos una visita por año; el Hotel Aristo, con tres visitas en 2024 y una en 2025; y el Hotel Kuelap, también en Lince.

Respecto a alimentación, el periodista Beto Ortiz informó que los gastos se concentraron en al menos cuatro establecimientos de comida china y pollerías, incluida la cadena Norky’s. La información registrada por la SUNAT proviene de boletas, facturas y comprobantes relacionados con compras y servicios que Jerí utilizó como deducciones tributarias.

Antiguas publicaciones del mandatario en X, antes Twitter, muestran una serie de mensajes en los que intercambió palabras con una usuaria para concretar un encuentro. En uno de los textos, escribió: “¿Martes o miércoles? ¿Por Risso? ¿Bordenando las 8?”, como respuesta a la interlocutora.

Convertido en octubre pasado en el séptimo jefe de Estado en apenas nueve años al suceder a la destituida presidenta Dina Boluarte por ostentar la Presidencia del Congreso, el parlamentario del partido Somos Perú, de 38 años, vio cómo volvían a circular en X mensajes que publicó en su perfil hace más de diez años, algunos señalados como machistas.

También en Instagram algunos usuarios reportaron que Jerí acostumbraba a seguir a modelos así como la cuenta de una conocida productora internacional de pornografía. No obstante, Jerí retiró el seguimiento a estas páginas una vez que llegó al sillón presidencial.

En una de sus primeras declaraciones, el gobernante admitió errores personales y expresó arrepentimiento por sus conductas previas. “Hay que dar siempre la oportunidad para poder corregirnos. Estoy plenamente entregado a lo que me corresponde hacer, a lo que la Constitución manda y dispone. Y sobre ello es que estoy acá para hacer lo mejor posible”, dijo.

El presidente peruano José Jeri
El presidente peruano José Jeri testifica ante una comisión del Congreso para abordar las reuniones no reveladas con un empresario chino, un caso que ha intensificado el escrutinio sobre la transparencia y la rendición de cuentas de su gobierno, en Lima, Perú, 21 de enero de 2026. REUTERS/Gerardo Marin

“Como lo he dicho en otro momento, voluntad no me falta para hacer las cosas. Estoy construyendo justamente en esa línea un equipo que vaya en esa lógica para poder avanzar en el tiempo que tenemos, para que podamos elegir en tranquilidad a otro gobierno constitucional en julio del próximo año”, agregó.

Jerí alcanzó el poder con la gran mancha de una denuncia de violación sexual a inicios de año, archivada dos meses antes de su nombramiento. Una mujer denunció que sufrió un ataque sexual durante una reunión social en el distrito de Canta el 29 de diciembre de 2025. Él y otro hombre figuraron como acusados, aunque la causa se cerró por falta de pruebas.

Investigado

Recientemente, el Ministerio Público abrió una investigación en su contra por los encuentros secretos que mantuvo con el empresario chino y contratista estatal Zhihua Yang. Uno de ellos ocurrió el 26 de diciembre de 2025 en su chifa, al que llegó encapuchado, y otro el 6 de enero en una tienda que había sido clausurada ese mismo día por la municipalidad.

