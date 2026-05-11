Gerenta de San Martín cuenta la verdad sobre la renuncia de Janice Torres en plena pelea por el título: “No regresó más”

Yudy Balcazar reveló detalles de la sorpresiva salida de la líbero nacional mientras se disputaban los ‘play offs’ por el título. (Video: Sobre La Net)

La inesperada salida de Janice Torres de la Universidad San Martín en plena etapa decisiva de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 fue uno de los temas que más llamó la atención durante las últimas semanas del campeonato. La experimentada líbero dejó de formar parte del equipo cuando las ‘santas’ todavía peleaban por el título nacional, lo que generó diversas especulaciones alrededor de su partida y especialmente sobre una posible mala relación con el DT Guilherme Schmitz.

Torres, de 36 años, era una de las jugadoras más experimentadas del plantel y una voz importante dentro del grupo. Aunque en la reciente temporada tuvo mayormente un rol secundario dentro del campo, su presencia seguía siendo relevante por todo el bagaje que acumulaba en la institución. No solo era una referente para las jugadoras jóvenes, sino también una voleibolista muy identificada con la USMP tras haber sido parte del histórico pentacampeonato del club.

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Sin embargo, en medio de los ‘play offs’ por el título, la líbero dejó de entrenar con el equipo y posteriormente se confirmó su salida definitiva, justo antes de las semifinales y finales del torneo. La gerenta deportiva del club, Yudy Balcazar, decidió pronunciarse públicamente sobre el tema durante una entrevista en el programa ‘Sobre La Net’, donde explicó cómo se dieron las conversaciones con Janice Torres antes de su salida.

“Yo no considero que fue por algún choque con Guilherme. La última charla que tenemos con Janice fue una conversación totalmente empática. Por un tema de una coma es que no viene a entrenar un día y al día siguiente la cito, le digo que venga para conversar Guilherme, ella y yo. Y bueno, ella me dijo: ‘No, no te preocupes, ya quedó todo arreglado. Voy a traer mis cosas de mi casa y regreso’. Y no regresó más”, relató Balcazar.

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Janice Torres dejó la San Martín en plena lucha por el título de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: USMP

En ese sentido, la dirigente descartó que la decisión de la voleibolista haya estado relacionada directamente con un conflicto exclusivo con el entrenador brasileño, como se especuló durante las últimas semanas. Asimismo, contó que luego de aquella conversación recibió un mensaje de Janice Torres comunicándole que no continuaría en el club debido a diversas incomodidades y desacuerdos internos.

“Me mandó un mensaje nada más indicándome que ya no podía, que no estaba de acuerdo con muchas cosas. ¿Qué puedo decir frente a ello? O sea, fueron cosas internas, pero no es que específicamente tuvo un problema con el entrenador. Habló de muchas cosas que no le parecían bien y por eso es que ella renunció”, agregó.

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Su ausencia en la recta final

Janice Torres permaneció con el equipo hasta la serie de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 frente a Circolo Sportivo Italiano. Sin embargo, tras superar esa instancia, ya no volvió a formar parte del plantel para las semifinales contra Universitario de Deportes ni para la final ante Alianza Lima.

Janice Torres, de 36 años, era una de las jugadoras más experimentadas de San Martín. Crédito: Prensa USMP

Su salida obligó a San Martín a reorganizar rápidamente la posición de líbero en el momento más importante de la temporada. Pamela Cuya, titular habitual del equipo, asumió toda la responsabilidad defensiva durante la recta final del campeonato.

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Mientras tanto, Nicolle Ayala pasó a ocupar el rol secundario tras la ausencia de Torres. Pese al golpe interno que significó perder a una jugadora de experiencia en plena pelea por el título, el cuadro ‘santo’ logró llegar hasta la final de la Liga Peruana de Vóley, aunque finalmente terminó quedándose con el subcampeonato nacional tras caer frente a Alianza Lima.