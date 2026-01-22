Perú

“Soy traductor juramentado”: empresario chino confirma en video hablar perfecto español y desmiente versión de José Jerí

El empresario Ji Wu Xiaodong, bajo arresto domiciliario, declaró ante una audiencia en 2022 que domina el español y trabaja como traductor registrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Lo ejerzo”, afirmó

Guardar
Fuente: Panamericana TV

El empresario chino Ji Wu Xiaodong, quien visitó Palacio de Gobierno en tres ocasiones a pesar de enfrentar una orden de arresto domiciliario, reconoció en 2022 dominar perfectamente el español, en contraste con lo declarado por el presidente interino, José Jerí.

Durante una audiencia judicial relacionada con la organización criminal “Los Hostiles de la Amazonía”, dedicada al tráfico ilegal de madera, el empresario señaló que, para entonces, tenía 68 años, de los cuales 39 los había pasado en Perú.

“Eso significa que más de la mitad de mi vida lo he pasado en esta tierra. Yo adquirí la nacionalidad peruana por matrimonio en el año 1985. Durante estos años, ya tengo mi familia, mi trabajo, mis amigos y también mi ocupación como traductor público juramentado, que hasta ahora ejerzo”, dijo a la sala, de acuerdo con el clip difundido este jueves por el programa 24 Horas.

El registro oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó que Ji Wu Xiaodong, bajo investigación fiscal por delitos de corrupción y crimen organizado, figura en el listado de traductores públicos juramentados, tanto en la especialidad de chino a castellano como de castellano a chino.

En una audiencia de 2022,
En una audiencia de 2022, el empresario afirmó dominar el español y ser traductor público juramentado, lo que contradice lo dicho por el presidente interino José Jerí

No obstante, Jerí reiteró en la víspera que, en la reunión extraoficial que mantuvo en un chifa con el también empresario chino Zhihua “Johnny” Yang el 26 de diciembre de 2025, vio a Ji Wu Xiaodong sirviendo la comida y no interactuó con él porque “no habla bien el español”.

“Yo no he dicho que sea mesero. Ojo con ello. Él ayudaba a servir las cosas. Por último, él no habrá querido hablar conmigo más allá. Es un tema que habrá que preguntarle a él. Yo no puedo interpretar por qué hace una cosa o deja de hacer una cosa respecto a mí. No puedo interpretar a las otras personas”, dijo.

Jerí afirmó que desconocía la situación jurídica de Ji Wu Xiaodong y, al ser consultado sobre por qué ingresó al Palacio, indicó que el sistema de control vigente revisa solo antecedentes y requisitorias, lo que consideró una “debilidad”.

“Sí, hay un problema que tenemos que solucionar (sobre los filtros de seguridad de Palacio) y ya estamos tomando acciones en concreto. La situación jurídica del señor, particularmente, yo la desconocía”, declaró.

El mandatario dejó en claro que no va a renunciar a la encaragtuea de la Presidencia. | Canal N

“Y la estamos corrigiendo. No es un problema de ahora, es un problema que viene de años anteriores. Como no nos quedamos con las manos cruzadas, tenemos que corregir eso para que nuevamente no haya ningún tipo de situación similar y que se genere suspicacia respecto a qué tipo de invitados, asistentes o participantes de las visitas guiadas concurren a Palacio de Gobierno”, agregó.

Citas

Según Cuarto Poder, Ji Wu Xiaodong acudió tres veces a la sede presidencial entre diciembre de 2025 y enero de 2026. La primera visita fue el 12 de diciembre, atendido por una funcionaria de Comunicación Estratégica. El segundo ingreso, el 29 de ese mes, incluyó una reunión de tres horas con Johanna Ocampo, jefa de Prensa. El 5 de enero, Xiaodong llegó junto a otro empresario y nuevamente Ocampo los recibió, sin que se informara el propósito de la cita.

El historial judicial del empresario incluye prisión preventiva dictada en 2022, medida luego cambiada por arresto domiciliario. La Fiscalía le atribuye entrega de regalos al exgobernador de Madre de Dios, región afectada por tala y minería ilegal, además de gestiones para obtener beneficios en concesiones madereras.

Cuarto Poder no logró ubicarlo, pero señaló que su contacto con el presidente habría sido facilitado por el congresista Luis Cordero, exmiembro de la bancada de Somos Perú.

Temas Relacionados

José JeríJi Wu Xiaodongperu-politica

Más Noticias

José Jerí afirma que no se comunica con Alberto Otárola desde hace mucho tiempo: “Espero que se encuentre bien”

El presidente interino negó haber mantenido contacto reciente con el ex primer ministro, tras la difusión de videos sobre sus encuentros extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang

José Jerí afirma que no

Extraña muerte de suboficial PNP: agente cayó desde el cuarto piso del Hospital de Ayacucho

El agente de 44 años, integrante de la Divincri Ayacucho, estaba internado en el área de cirugía cuando ocurrió el hecho registrado a las 5:40 a. m. La Fiscalía y criminalística ya realizan diligencias.

Extraña muerte de suboficial PNP:

Joao Grimaldo no desentona en su primera presentación con Sparta Praga y anota su primer tanto en partido amistoso

El extremo nacional llegó a las filas del club checo y ha respondido con creces a la incipiente confianza ofrecida por el adiestrador danés Brian Priske de cara al reinicio del torneo doméstico

Joao Grimaldo no desentona en

Intento de asalto al Banco de la Nación desata balacera en el centro comercial Minka y obliga a acordonar la zona

El hecho ocurrió a plena luz del día y obligó al cierre parcial del centro comercial, mientras la Policía cerró la zona para las diligencias de criminalística

Intento de asalto al Banco

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Tarapoto: el pronóstico del clima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí afirma que no

José Jerí afirma que no se comunica con Alberto Otárola desde hace mucho tiempo: “Espero que se encuentre bien”

José Jerí se contradice: negó conocer actividades de Zhihua Yang, pero firmó documento que lo identifica como operador del Club de la Construcción

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

María Teresa Cabrera protagoniza espectáculo cuando Delia Espinoza cuestiona su informe

Elecciones 2026: las brechas en salud y educación que enfrentarán los candidatos

ENTRETENIMIENTO

Paolo Guerrero y Ana Paula

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo José Paolo

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón y le ruega que se aleje de Bryan Torres: “Me he arrodillado a pedirle a Dios por mi hija”

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello y Renzo Schuller dejan las pantallas de América TV: ¿qué pasará con ellos?

Mariana Ramírez del Villar celebra rating ‘Mande quien Mande’: ¿Cuánto rating logró?

DEPORTES

La FPV proyecta la Copa

La FPV proyecta la Copa América de Vóley 2026 con ocho equipos: invitaría a selecciones de la Norceca al torneo

Sekou Gassama dio inicio a sus entrenamientos con Universitario en Campo Mar y apunta a la Noche Crema 2026

Gonzalo Bueno venció con sobresaltos a Guido Justo para avanzar a los cuartos de final del Challenger 75 de Itajaí

Así se retiraron en Alianza Lima tras disturbios con barristas por denuncia de abuso sexual: salida en silencio en medio de resguardo policial

Pedro García explotó por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “Alianza tiene que defender su escudo”