“Soy traductor juramentado”: empresario chino confirma en video hablar perfecto español y desmiente versión de José Jerí

Fuente: Panamericana TV

El empresario chino Ji Wu Xiaodong, quien visitó Palacio de Gobierno en tres ocasiones a pesar de enfrentar una orden de arresto domiciliario, reconoció en 2022 dominar perfectamente el español, en contraste con lo declarado por el presidente interino, José Jerí.

Durante una audiencia judicial relacionada con la organización criminal “Los Hostiles de la Amazonía”, dedicada al tráfico ilegal de madera, el empresario señaló que, para entonces, tenía 68 años, de los cuales 39 los había pasado en Perú.

“Eso significa que más de la mitad de mi vida lo he pasado en esta tierra. Yo adquirí la nacionalidad peruana por matrimonio en el año 1985. Durante estos años, ya tengo mi familia, mi trabajo, mis amigos y también mi ocupación como traductor público juramentado, que hasta ahora ejerzo”, dijo a la sala, de acuerdo con el clip difundido este jueves por el programa 24 Horas.

El registro oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó que Ji Wu Xiaodong, bajo investigación fiscal por delitos de corrupción y crimen organizado, figura en el listado de traductores públicos juramentados, tanto en la especialidad de chino a castellano como de castellano a chino.

En una audiencia de 2022, el empresario afirmó dominar el español y ser traductor público juramentado, lo que contradice lo dicho por el presidente interino José Jerí

No obstante, Jerí reiteró en la víspera que, en la reunión extraoficial que mantuvo en un chifa con el también empresario chino Zhihua “Johnny” Yang el 26 de diciembre de 2025, vio a Ji Wu Xiaodong sirviendo la comida y no interactuó con él porque “no habla bien el español”.

“Yo no he dicho que sea mesero. Ojo con ello. Él ayudaba a servir las cosas. Por último, él no habrá querido hablar conmigo más allá. Es un tema que habrá que preguntarle a él. Yo no puedo interpretar por qué hace una cosa o deja de hacer una cosa respecto a mí. No puedo interpretar a las otras personas”, dijo.

Jerí afirmó que desconocía la situación jurídica de Ji Wu Xiaodong y, al ser consultado sobre por qué ingresó al Palacio, indicó que el sistema de control vigente revisa solo antecedentes y requisitorias, lo que consideró una “debilidad”.

“Sí, hay un problema que tenemos que solucionar (sobre los filtros de seguridad de Palacio) y ya estamos tomando acciones en concreto. La situación jurídica del señor, particularmente, yo la desconocía”, declaró.

El mandatario dejó en claro que no va a renunciar a la encaragtuea de la Presidencia. | Canal N

“Y la estamos corrigiendo. No es un problema de ahora, es un problema que viene de años anteriores. Como no nos quedamos con las manos cruzadas, tenemos que corregir eso para que nuevamente no haya ningún tipo de situación similar y que se genere suspicacia respecto a qué tipo de invitados, asistentes o participantes de las visitas guiadas concurren a Palacio de Gobierno”, agregó.

Citas

Según Cuarto Poder, Ji Wu Xiaodong acudió tres veces a la sede presidencial entre diciembre de 2025 y enero de 2026. La primera visita fue el 12 de diciembre, atendido por una funcionaria de Comunicación Estratégica. El segundo ingreso, el 29 de ese mes, incluyó una reunión de tres horas con Johanna Ocampo, jefa de Prensa. El 5 de enero, Xiaodong llegó junto a otro empresario y nuevamente Ocampo los recibió, sin que se informara el propósito de la cita.

El historial judicial del empresario incluye prisión preventiva dictada en 2022, medida luego cambiada por arresto domiciliario. La Fiscalía le atribuye entrega de regalos al exgobernador de Madre de Dios, región afectada por tala y minería ilegal, además de gestiones para obtener beneficios en concesiones madereras.

Cuarto Poder no logró ubicarlo, pero señaló que su contacto con el presidente habría sido facilitado por el congresista Luis Cordero, exmiembro de la bancada de Somos Perú.