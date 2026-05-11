Melissa y Tepha Loza, Tula Rodríguez y Pamela Franco conmueven al recordar a sus madres en el Día de la Madre

Melissa y Tepha Loza, Tula Rodríguez y Pamela Franco compartieron emotivas imágenes junto a sus madres, conmemorando el Día de la Madre con cariño y gratitud.

El Día de la Madre es una fecha de celebración para muchos, pero para quienes ya no tienen a sus madres presentes, se convierte en un momento de profunda nostalgia, dolor y amor que trasciende la ausencia. Este domingo 10 de mayo, cuatro figuras del espectáculo peruano, Melissa y Tepha Loza, Tula Rodríguez y Pamela Franco, vivieron la fecha de manera muy distinta al resto: recordando a las mujeres que les dieron la vida y que ya no están físicamente con ellas.

Melissa y Tepha Loza: “Te amo hasta el infinito, siempre juntas”

Para Melissa Loza, este Día de la Madre fue especialmente doloroso. Su madre, María Guadalupe Vigil, falleció apenas dos meses atrás, el 7 de marzo de 2026, tras una larga y valiente lucha contra el cáncer. La herida es reciente y la guerrera de ‘Esto es guerra’ no pudo contener las lágrimas cuando la producción del programa le pidió que grabara un mensaje especial por la fecha.

PUBLICIDAD

Melissa Loza dedica un emotivo mensaje a su madre fallecida, recordando el legado de amor y fortaleza que dejó en su vida.

“Estoy en un momento muy sensible, disculpen muchachos. Mi mamá el día de ayer cumplió dos meses de su partida. No es nada fácil hablar de esto. Es muy difícil para mí en este momento. Siempre la voy a amar, siempre la voy a recordar. Siempre va a estar en todas mis decisiones, en toda mi vida presente, siempre”, expresó entre lágrimas, visiblemente conmovida.

Al ser consultada sobre qué le diría a su madre en ese momento, Melissa respondió con palabras que tocaron el corazón de quienes la escuchaban: “Que la amo hasta el infinito y que siempre vamos a estar juntas. Feliz día, madre mía, mi valiente. Te amo hasta el infinito. Lo sabes, siempre aquí, siempre juntas”.

PUBLICIDAD

Días después de la muerte de su madre, la influencer ya había publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Aún me cuesta asimilar tu partida, poco a poco aprenderemos a convivir con tu ausencia, abrazando todo el amor que nos dejaste. Luchaste hasta el final, mi valiente, con una fortaleza admirable, estoy profundamente orgullosa de ti. Sembraste amor en cada persona que tocaste, supiste aconsejar, acompañar y dar tanto de ti”, escribió junto a una fotografía de ambas.

Su hermana Tepha Loza también se unió al homenaje desde sus redes sociales, compartiendo una composición titulada “El viaje de mamá”, donde describió el sentimiento de pérdida y el vínculo que mantiene con su progenitora.

PUBLICIDAD

Tepha Loza compartió una tierna foto de su infancia acompañada de un emotivo mensaje dedicado a su madre en el Día de la Madre, conmoviendo a sus seguidores.

“Un día, mamá hizo su maleta… No llevó ropa, ni zapatos, solo recuerdos. Se fue en silencio, sin mirar atrás, dejando en cada rincón su amor eterno”, se leía en el texto. “Feliz día de la madre que me enseñó tanto. TE AMO AMOR DE MI VIDA, TE PIENSO Y EXTRAñO SIEMPRE!”, escribió la influencer.

Tula Rodríguez: una fecha marcada por dos ausencias

Para Tula Rodríguez, este Día de la Madre llegó con una doble carga emocional. Por un lado, la ausencia de su madre, Clara Quintana, quien falleció el 28 de marzo de 2021 a los 71 años, víctima de complicaciones por COVID-19. Por otro, la distancia de su única hija, Valentina Carmona, quien se encuentra en Estados Unidos iniciando sus estudios universitarios.

PUBLICIDAD

Desde sus redes sociales, Tula compartió emotivas historias en recuerdo de su mamá. En un pequeño video, mostró imágenes de su madre abrazando a Valentina cuando era pequeña, acompañado del mensaje: “Dios te tenga en su gloria. Feliz día a la mejor mamá que Dios me pudo regalar”. En otra historia, publicó una foto junto a ella con las palabras: “Mamita linda, no sabes cuánto te extraño”.

La conductora de “Mande quien mande” también reflexionó sobre lo que significa celebrar el Día de la Madre lejos de su hija. Compartió un video de una videollamada con Valentina, quien desde Estados Unidos le dedicó unas palabras muy sentidas: “Feliz día de la madre a la mejor. Eres lo más importante que tengo en esta vida, te amodoro. Le agradezco a Dios por permitirme ser tu hija y disfrutarte y conocerte. Te amo por siempre”.

PUBLICIDAD

Tula Rodríguez compartió momentos de profundo amor entre su madre, que falleció hace algunos años, y cómo era con su hija Valentina. Asimismo, también compartió una foto y tierno mensaje para su mamá en el Día de la Madre. Video: Instagram Tula Rodríguez

Pamela Franco: el mismo dolor desde la partida de su mamá

Pamela Franco también vivió el Día de la Madre en el recuerdo de su progenitora, Asunción Vera, quien falleció en 2020 y dejó un vacío que, con el paso de los años, no ha disminuido. La cantante utilizó sus redes sociales para compartir una imagen del retrato pintado de su madre, acompañado de un mensaje que conmovió a sus seguidores por su sinceridad.

“Con el mismo dolor desde tu partida. Feliz día hasta el cielo”, escribió la cumbiambera, acompañando el texto con emojis de rostros tristes y un corazón rojo. Las palabras reflejan que, aunque han pasado varios años, la herida de la pérdida sigue presente, especialmente en una fecha tan significativa como esta.

PUBLICIDAD

A través de un collage de fotos y mensajes llenos de sentimiento, Pamela Franco rinde tributo a su madre en una fecha especial. Un recordatorio del lazo inquebrantable que une a su familia a pesar de la ausencia. Video: Instagram Pamela Franco

La publicación generó múltiples reacciones de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Más allá de las polémicas mediáticas que la rodean en este momento, Pamela Franco eligió dedicar parte de este día a honrar la memoria de su madre y a celebrar su propio rol como mamá, compartiendo imágenes junto a su hija pequeña con el mensaje: “Contigo volví a nacer por partida doble. Gracias, te amo”.