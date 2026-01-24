Perú

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

Orden judicial estuvo sin ejecutarse más de dos años. Presunto integrante de la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía acudió a la sede del Ejecutivo hasta en 3 oportunidades junto a su connacional Zhihua Yang

Ji Wu Xiaodong, el empresario chino que visitó hasta en 3 oportunidades al presidente interino José Jerí en Palacio de Gobierno, se encuentra desde esta semana recluido en su domicilio en el distrito limeño de Surco, según una resolución judicial a la que accedió Infobae.

Específicamente, desde el pasado miércoles 21 de enero, Ji Wu Xiaodong cumple la orden de arresto domiciliario por 24 meses que le impuso la Sala Penal de Apelaciones de Madre de Dios en enero de 2024, hace exactamente 2 años.

Al empresario chino inicialmente se le dictó prisión preventiva por presuntamente integrar la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía. Pero en una apelación se revocó dicha medida y ordenó que cumpla con arresto domiciliario.

Pues bien, dicha medida no se ejecutó inmediatamente, sino después de que se dieran a conocer sus visitas al presidente interino José Jerí en la sede del Poder Ejecutivo, entre diciembre y enero. En estos encuentros también estuvo presente, según los registros, el empresario chino Zhihua Yang.

“El plazo de 24 meses debe contarse desde el 21 enero de 2026, fecha en la cual se formuló el Acta de Apertura de Instalación por la Policía Judicial, pues es a partir de ese hito que el señor Xiaodong Ji Wu quedó legalmente impedido de abandonar” su domicilio en Surco, se lee en la resolución del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata.

En el mismo fallo se advierte al empresario chino que no debe dejar el domicilio, sino se revocará esta medida y se dictará prisión preventiva.

El juzgado también dispone oficiar al Departamento de Arresto Domiciliario de la PNP para que realice control permanente y visitas inopinadas “debiendo dar cuenta a este despacho de cualquier incidencia de manera inmediata”.

A Ji Wu Xiaodong se le acusa de ser partícipe en una red de corrupción que habría operado para facilitarle ventajas indebidas en el acceso y explotación de concesiones madereras, presuntamente concertando con funcionarios públicos del gobierno regional de Madre de Dios, a través de pagos, viajes y otras beneficios. Por todo esto se le imputa los delitos de cohecho, colusión agravada y organización criminal.

Habla perfecto español

El empresario Ji Wu Xiaodong confirmó en una audiencia judicial que domina perfectamente el español y es traductor juramentado inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú,. Esto contradice al presidente interino José Jerí, quien aseguró que no hablaba “mucho” español.

Fuente: Panamericana TV

Durante una audiencia judicial celebrada en 2022, Xiaodong afirmó: “Soy traductor juramentado. Lo ejerzo”, agregando que lleva 39 años viviendo en Perú y que obtuvo la nacionalidad peruana en 1985 tras su matrimonio.

Al ser consultado sobre el arresto domiciliario del empresario chino, el presidente interino José Jerí sostuvo que vio a Xiaodong sirviendo comida en una reunión previa y aseguró que “no habla bien el español”. Jerí explicó que desconocía la condición judicial del empresario y que los sistemas de seguridad vigentes en Palacio solo verifican antecedentes y requisitorias, una situación que calificó de “debilidad” institucional, señalando: “Sí, hay un problema que tenemos que solucionar y ya estamos tomando acciones en concreto”.

