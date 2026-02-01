Perú

¿Qué pasó con la celebración por el Día de la Confraternidad Peruano-China? La ausencia de José Jerí y actos suspendidos

El abogado del congresista Luis Cordero Jon Tay advirtió que tras el escándalo por el ‘chifagate’ se registraron expresiones de sinofobia en redes sociales

José Jerí no se presentó en la celebración por el Día de la Confraternidad Perú–China, que se desarrolló este domingo 1 de febrero en la explanada del Ministerio de Cultura. En representación del Ejecutivo asistió el titular de esa cartera, Alfredo Luna, quien atribuyó la ausencia del mandatario a problemas de agenda.

La expectativa por la presencia de José Jerí en esta celebración era alta debido al escándalo del denominado ‘Chifagate’ y a su reunión con el empresario chino Zhihua Yang. Según las versiones iniciales, el encuentro entre ambos habría tenido como objetivo coordinar los preparativos de esta actividad, que presuntamente se realizaría en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, días antes del evento, la Embajada de China desmintió las declaraciones del mandatario y emitió un comunicado en el que precisó que las coordinaciones se realizaron directamente con el Ministerio de Cultura.

“Este año, junto con el Ministerio de Cultura, celebramos por segunda vez este día tan importante. Organizamos una Feria Tradicional del Año Nuevo Chino en la Explanada del Ministerio de Cultura, a las 10:00 a. m., para compartir y reafirmar la amistad entre ambos pueblos”, señalaba el pronunciamiento.

Cabe señalar que esta celebración fue oficializada tras un proyecto aprobado por el Congreso, impulsado por Luis Cordero Jon Tay, exparlamentario fujimorista que posteriormente pasó a las filas de Somos Perú y se volvió cercano al mandatario.

Actividades canceladas

Cordero Jon Tay, ahora miembro de Alianza Para el Progreso, también miembro de la Liga Parlamentaria de Amistad Perú–China, fue invitado este domingo a RPP Noticias. No obstante, en su representación envió a su abogado, el doctor Dante Díaz Wong.

La Liga Parlamentaria de Amistad Perú–China había programado además una actividad para el 31 de enero, a la que estaban invitados el presidente, miembros de su gabinete y otras autoridades locales. Sin embargo, según relató el abogado, tras estallar el escándalo del ‘Chifagate’, los invitados —quienes ya habían confirmado su asistencia, pues las coordinaciones se realizaron desde noviembre— desistieron de participar.

Ante este escenario, el congresista no tuvo otra alternativa que cancelar la actividad.

“La Liga de la Amistad Peruano-China iba a realizar la actividad el día 31 en el Ministerio de Cultura y hemos tenido que suspender. Desde noviembre se le hizo invitación al Ejecutivo, al Consejo de Ministros, a los alcaldes, a presidentes regionales para celebrar el Día de la Amistad Peruano-China. Y una vez que ha salido el escándalo del ‘Chifagate’ han retirado su asistencia”, declaró el abogado.

Denuncia actos de sinofobia

Dante Díaz Wong también advirtió que la ausencia de las autoridades no fue el único motivo que llevó a la cancelación del evento, sino los actos de sinofobia registrados en los últimos días, especialmente tras conocerse las reuniones de Jerí con empresarios chinos.

El abogado sostuvo que diversos medios de comunicación y creadores de contenido en redes sociales difundieron comentarios discriminatorios que estigmatizan a la comunidad china.

“Yo siento que muchos, medios de comunicación, influencers y gente que se dedica a hacer trabajos en TikTok se han convertido en jueces de la Corte Suprema y han sentenciado a la comunidad china como que si fuera una gran mafia de crimen organizado y se ha convertido sinofobia”, lamentó.

Sporting Cristal vs Garcilaso EN

