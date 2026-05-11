Perú

Falta contar un 0.3% y Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por 14 mil votos: actas restantes son de regiones en su mayoría

Con apenas una fracción mínima del conteo pendiente y la expectativa centrada en las actas regionales, la competencia por el segundo lugar en las elecciones presidenciales se ha intensificado

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Fotomontaje de Roberto Sánchez, con sombrero y gafas, junto a Rafael López Aliaga con traje. De fondo, una urna de votación con el logo de ONPE
Roberto Sánchez, candidato de Juntos Por El Perú, criticó duramente a Rafael López Aliaga, postulante de Renovación Popular, por sus acusaciones de fraude electoral tras el conteo de la ONPE que lo alejan de la segunda vuelta. (Composición: Infobae Perú)

Con el 99.628 % de las actas contabilizadas, el escrutinio nacional confirma un escenario de máxima tensión en la carrera por el pase a la segunda vuelta. Roberto Helbert Sánchez Palomino, representante de Juntos por el Perú, mantiene el segundo lugar con 2’003,715 votos, equivalente al 12% de los votos válidos, mientras que Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla de Renovación Popular le sigue con 1’989,367 votos, lo que representa el 11.914%. La diferencia actual es de 14,348 votos. El conteo final se definirá con las 345 actas restantes, de las cuales 261 provienen de regiones donde Sánchez concentra mayor respaldo electoral, mientras que 84 corresponden a Lima Metropolitana, bastión histórico de López Aliaga. Solo los dos candidatos más votados accederán a la segunda vuelta, prevista para el 7 de junio, tras una primera ronda celebrada el pasado 12 de abril.

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, se consolida en el primer lugar con 2’867,437 votos, que equivalen al 17.172% de los votos válidos y el 14.268% de los votos emitidos, muy por encima de los demás contendientes. Por su parte, Jorge Nieto Montesinos, del Partido del Buen Gobierno, suma 1’833,580 votos válidos, alcanzando el 10.981%, lo que lo deja fuera de la disputa por la segunda vuelta.

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El ajuste final en el conteo depende de las actas aún no resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y pendientes de cómputo definitivo por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según la distribución regional, la tendencia favorece a Sánchez, ya que la mayor parte de las actas en disputa procede de zonas donde su candidatura ha mostrado mayor penetración.

Considerando que cada acta representa entre 200 y 300 electores, pero con un nivel de participación del 73.5 % por mesa, se estima que restan por contabilizar entre 50.715 y 76.072 votos.

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Ilustración de Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga corriendo en una boleta de votación, con Keiko Fujimori sonriente junto a una urna de ONPE y gráficos de porcentajes.
Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga corren figurativamente sobre una cinta de conteo de votos mientras Keiko Fujimori observa sonriente, reflejando la tensa dinámica política peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renovación Popular denuncia irregularidades y moviliza a sus simpatizantes

Durante la jornada del sábado, Renovación Popular intensificó sus cuestionamientos al proceso electoral y la transparencia del conteo, tras denunciar la presunta pérdida de actas en distintos locales de votación. El partido liderado por López Aliaga organizó una marcha en el distrito de Jesús María, donde cientos de simpatizantes exigieron la rápida resolución de las actas observadas y advirtieron sobre posibles inconsistencias en la cadena de custodia electoral. Dirigentes de la agrupación solicitaron al JNE y la ONPE una auditoría inmediata sobre el procesamiento de actas y reclamaron la publicación detallada de las incidencias detectadas durante el escrutinio. Además, renovaron su llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante cualquier irregularidad que pueda alterar el resultado final, argumentando que el margen de votos entre el segundo y el tercer lugar es demasiado estrecho para descartar eventuales cambios en la tendencia.

Juntos por el Perú intensifica campaña y expone propuestas en regiones

En paralelo, Roberto Sánchez y el equipo de Juntos por el Perú desplegaron actividades proselitistas en sectores populares de Lima Este, especialmente en Huaycán, donde realizaron mítines y encuentros con organizaciones sociales. El candidato celebró haber superado la barrera de los dos millones de votos, reiterando su compromiso con un programa de reformas orientado a la descentralización y la inversión en servicios públicos regionales. Sánchez enfatizó la necesidad de garantizar el respeto a la voluntad popular y pidió a los organismos electorales culminar el procesamiento de actas con la máxima transparencia. Entre las propuestas destacadas en esta fase final de campaña figuran el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación, la promoción de empleo digno en zonas de alta migración interna y la priorización de proyectos de infraestructura rural. El equipo de campaña remarcó que la mayor parte de las actas aún no contabilizadas corresponde a regiones donde el partido ha consolidado una base de apoyo significativa, lo que podría consolidar la tendencia observada hasta el momento.

Primer plano de una ilustración en acuarela del rostro de Roberto Sánchez, sonriendo, con gafas y un sombrero blanco. El fondo es un lavado abstracto de colores verde y rojo.
Ilustración en acuarela del candidato peruano Roberto Sánchez, sonriendo con un sombrero blanco y gafas, en un contexto electoral que lo llevó a la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Definición dependerá de las actas regionales pendientes

La resolución de las 345 actas pendientes, en su mayoría procedentes de regiones fuera de Lima, será determinante para confirmar el pase de Roberto Sánchez a la segunda vuelta. De mantenerse la tendencia regional observada hasta ahora, el candidato de Juntos por el Perú consolidaría su posición por encima de Rafael López Aliaga, quien necesitaría revertir la diferencia en las actas metropolitanas restantes. El proceso de revisión y cómputo continuará en los próximos días bajo la supervisión del JNE y la ONPE, en un contexto de alta vigilancia ciudadana y presión de las agrupaciones en competencia.

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