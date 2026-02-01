Sin respaldo político: autoridades cancelan su asistencia a actos por la Amistad Perú–China

‘Chifagate’ paraliza agenda oficial y frustra actos por la Amistad Perú–China

Las actividades oficiales por el Día de la Amistad Peruano-China estuvieron marcadas por un retiro masivo de autoridades. Representantes del Ejecutivo, gobiernos regionales y municipalidades que habían confirmado su asistencia optaron por no participar luego de que estallara el escándalo conocido como el ‘Chifagate’. Esta situación frenó parte de la agenda institucional prevista y obligó a suspender eventos coordinados con meses de anticipación, dejando en evidencia el impacto político del caso en la relación bilateral.

El Día de la Amistad Peruano-China, que se conmemora cada 1 de febrero por mandato legal, contemplaba una serie de actividades oficiales organizadas por la Liga Parlamentaria de Amistad Perú–China. Sin embargo, uno de los eventos principales, programado para el 31 de enero en el Ministerio de Cultura, fue cancelado luego de que las autoridades invitadas desistieran de asistir.

Así lo explicó el abogado del congresista Luis Cordero Jon Tay, presidente de dicha liga parlamentaria, quien precisó que las coordinaciones se realizaron con anticipación.

“La Liga de la Amistad Peruano-China iba a realizar la actividad el día 31 en el Ministerio de Cultura y hemos tenido que suspender. Desde noviembre se le hizo invitación al Ejecutivo, al Consejo de Ministros, a los alcaldes, a presidentes regionales para celebrar el Día de la Amistad Peruano-China. Y una vez que ha salido el escándalo del ‘Chifagate’ han retirado su asistencia”, señaló en RPP.

Ministro niega presencia del José Jerí y empresario Zhihua Yang en evento. (Video. Exitosa)

La ausencia de los invitados dejó sin respaldo político a la actividad, en un contexto en el que la relación entre el presidente José Jerí y empresarios chinos ya se encontraba bajo cuestionamiento público y fiscal.

El ‘Chifagate’ y su efecto en la agenda Perú–China

El caso tomó mayor notoriedad cuando el propio mandatario vinculó sus reuniones con empresarios chinos a la organización de la celebración por la confraternidad bilateral. Esa explicación terminó afectando directamente una fecha que buscaba resaltar más de cinco décadas de relaciones diplomáticas entre Perú y China.

Desde la Liga Parlamentaria de Amistad Perú–China se advirtió que el impacto del escándalo fue más allá del ámbito político. El abogado del congresista señaló que el Perú es un país atractivo para la inversión extranjera y que este tipo de controversias puede dañar esa imagen.

“Hay un tema de gobernabilidad que golpea, que golpea no solamente al Perú, sino también afecta a la comunidad china”, sostuvo.

Dante Díaz Wong, abogado de Luis Cordero Jon Tay. Foto: captura RPP

Alertan sobre discursos discriminatorios tras la polémica

Otro efecto del ‘Chifagate’ fue la aparición de mensajes discriminatorios en redes sociales y en algunos espacios mediáticos.

“Yo siento que muchos medios de comunicación y influencers se han convertido en jueces de la Corte Suprema y han sentenciado a la comunidad china como que si fuera una gran mafia de crimen organizado y se ha convertido en sinofobia”, afirmó.

Luis Cordero Jon Tay también tiene una denuncia en la Comisión de Ética por su presunta participación en la red de espionaje de 'El Español'. Foto: Congreso

En esa misma línea, denunció comentarios que cuestionaban la presencia de empresarios chinos en sectores estratégicos del país. “Ha habido comentarios xenofóbicos… como diciendo de dónde acá un chino puede tener una hidroeléctrica”, añadió, al señalar que este clima influyó en la decisión de suspender actividades oficiales.

Sobre la cancelación de los eventos, el abogado defendió la medida como una decisión necesaria frente al contexto político. “Parte del éxito también está en suspender actividades que no van a salir bien”, sostuvo.