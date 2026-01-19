José Jerí fue visitado tres veces en Palacio por otro empresario chino con arresto domiciliario y vínculos criminales

José Jerí tuvo otra reunión clandestina con empresario chino en su tienda clausurada en el Centro de Lima - Punto Final

El presidente interino José Jerí recibió en Palacio de Gobierno al empresario chino Ji Wu Xiaodong, quien enfrenta una orden de arresto domiciliario a raíz de un proceso vinculado a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera, según documentación oficial revelada este domingo por Cuarto Poder.

Las reuniones se registraron entre diciembre de 2025 y enero de este año, pese a que Ji Wu Xiaodong mantiene su vínculo con ‘Los Hostiles de la Amazonía’, organización señalada por comercializar madera de manera ilícita.

El empresario tenía además una medida de detención domiciliaria vigente desde 2024, impuesta por el Poder Judicial por un plazo de 24 meses. La resolución establece que el juzgado debe coordinar con la Policía Nacional (PNP) la ejecución de la medida y obtener informes sobre el inmueble donde debía cumplir la restricción.

No obstante, Ji Wu Xiaodong ingresó a la casa de Pizarro en tres ocasiones. La primera visita ocurrió el 12 de diciembre de 2025, para una reunión de trabajo. En esa oportunidad, una funcionaria de la Subsecretaría de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional fue quien lo recibió. Xiaodong estuvo acompañado de Zhihua Yang, empresario chino y amigo de Jerí.

La detención domiciliaria de Xiaodong, impuesta desde 2024 por el Poder Judicial, debía ser coordinada y supervisada por la Policía Nacional

El 29 de diciembre, regresó a Palacio para otra reunión. La jefa de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, Johanna Ocampo, le dio la bienvenida. En esta ocasión, la visita duró tres horas, desde las 9:32 hasta las 12:26. El 5 de enero de este año, ambos empresarios volvieron a la sede presidencial y fueron recibidos nuevamente por Ocampo, quien no respondió ante los intentos de conocer el propósito de estas reuniones.

El historial judicial de Ji Wu Xiaodong incluye prisión preventiva en 2022, medida apelada y luego sustituida por detención domiciliaria. Según su récord migratorio, salió del país hacia Estados Unidos en agosto de 2022, poco antes de que se reafirmara la medida de prisión preventiva.

De acuerdo con el dominical, la Fiscalía lo investiga por organización criminal, corrupción agravada, cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Entre los antecedentes que le imputa el Ministerio Público figura la entrega de regalos al exgobernador de la región amazónica de Madre de Dios, golpeada por la tala y la minería ilegal, así como la gestión de beneficios relacionados con concesiones madereras.

La relación entre Xiaodong y el presidente Jerí habría sido facilitada por el congresista Luis Cordero

El Ministerio Público afirma que la medida de arresto domiciliario sigue vigente y que no se habría gestionado el cumplimiento de la orden judicial. El dominical no logró ubicar a Xiaodong, aunque indicó que la relación con el mandatario habría sido facilitada por el congresista Luis Cordero, exintegrante de la bancada de Somos Perú.

Réplica

En la víspera, Jerí lamentó en un inusual mensaje a la Nación que su participación en una reunión clandestina en un chifa con Zhihua Yang “haya dado pie a generar suspicacias y dudas” sobre su comportamiento “y que además haya generado la creación de historias irreales de todo tipo que no tienen ningún tipo de asidero”.

Ratificó que colaborará “como siempre” en las investigaciones de este caso y dijo que “no se permitirá cometer nuevamente un error de este tipo” para no debilitar la confianza en el Gobierno que debe presidir hasta julio próximo.