Perú

Semana de la MYPE en San Martín: ferias, ruedas de negocio y capacitaciones impulsarán a miles de emprendedores

Del 11 al 17 de mayo se desarrollará una agenda con eventos académicos, encuentros comerciales y exhibiciones abiertas al público en Tarapoto

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En el marco del Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), que se celebra cada 15 de mayo, la región San Martín puso en marcha una agenda especial que busca dar protagonismo a uno de los motores más importantes de la economía peruana. Se trata de la Semana de la MYPE, una iniciativa que reúne a diversas instituciones públicas y privadas con el objetivo de impulsar el crecimiento, la formalización y la competitividad de miles de emprendedores.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa en la que autoridades y representantes del sector empresarial destacaron el impacto de las micro y pequeñas empresas en el país. No es menor: las MYPE representan el 99.1 % de las empresas formales y generan más del 45 % del empleo nacional, cifras que reflejan su peso en la economía. En este contexto, la programación presentada busca no solo reconocer su aporte, sino también brindar herramientas concretas para fortalecer sus capacidades en un entorno cada vez más competitivo.

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Semana de la MYPE en San Martín: actividades, talleres y oportunidades para emprendedores

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La Semana de la MYPE en San Martín contempla una agenda variada dirigida a emprendedores, empresarios y público interesado en iniciar o consolidar un negocio. Las actividades comenzaron con el taller virtual “Participación efectiva en rueda de negocios”, enfocado en mejorar las habilidades de negociación y acceso a mercados, una de las principales necesidades del sector.

Desde el 11 hasta el 15 de mayo, se desarrollará una feria vocacional organizada por la Municipalidad Provincial de San Martín y la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se brindará orientación sobre formación técnica, empleabilidad y emprendimiento. Este tipo de espacios busca conectar a los ciudadanos con oportunidades reales en el mercado laboral y empresarial.

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El 13 de mayo será una de las fechas más intensas dentro del cronograma. Desde las 9:00 a. m., la Universidad Nacional de San Martín será sede de conferencias orientadas a emprendedores, mientras que a las 10:00 a. m. se realizará una charla empresarial en la Universidad César Vallejo, enfocada en estrategias de crecimiento y sostenibilidad de negocios.

La programación continuará el 14 de mayo con nuevas conferencias en la Universidad Peruana Unión, también dirigidas a fortalecer capacidades empresariales. Ese mismo día, a las 5:00 p. m., se desarrollará una charla empresarial en el auditorio de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, donde se abordarán temas clave para el desarrollo del sector.

Día central de la MYPE: rueda de negocios, premiaciones y feria empresarial en Tarapoto

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El 15 de mayo marcará el punto central de esta celebración con una serie de actividades estratégicas. Desde las 9:00 a. m., se realizará una rueda de negocios en el auditorio de la Cámara de Comercio, un espacio clave para generar alianzas comerciales, ampliar redes de contacto y concretar oportunidades de venta para las MYPE.

Más adelante, a las 6:30 p. m., se llevará a cabo la premiación de empresas destacadas durante el Encuentro Empresarial, que tendrá como escenario el auditorio Jorge Nakamura. Este reconocimiento busca visibilizar el esfuerzo, la innovación y la resiliencia de los emprendedores que impulsan la economía regional.

Además, del 15 al 17 de mayo, la Plaza de Armas de Tarapoto será el punto de encuentro de la feria empresarial y de servicios, donde diversas empresas y emprendimientos exhibirán sus productos y servicios. La inauguración oficial está programada para el 15 de mayo a las 4:00 p. m., y se espera una importante participación del público.

La organización de la Semana de la MYPE involucra a entidades como el Ministerio de la Producción, el Programa Nacional Tu Empresa, gobiernos locales, universidades, así como instituciones como Sunat, Sunafil, Indecopi y la Cámara de Comercio. Todas ellas han reafirmado su compromiso con la formalización empresarial, la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las MYPE.

En regiones como San Martín, estas empresas cumplen un rol clave en sectores como comercio, turismo, servicios y agroindustria, siendo una fuente principal de ingresos para miles de familias. Espacios como el Coremype San Martín continúan articulando esfuerzos entre el sector público y privado para fortalecer el ecosistema empresarial.

Durante la presentación oficial, los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a participar activamente en las actividades programadas, destacando que esta semana representa una oportunidad para acceder a conocimientos, generar contactos y potenciar emprendimientos en crecimiento.

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