Qué se celebra el 11 de mayo en el Perú: la fecha que reúne acontecimientos clave en la historia nacional

La fecha marca instantes relevantes que van desde gestas independentistas hasta el origen de celebraciones culturales y fundaciones distritales, reflejando la diversidad del acontecer nacional a lo largo del tiempo (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 11 de mayo reúne episodios que retratan la memoria histórica, cultural y popular del Perú. La fecha recuerda el sacrificio de María Parado de Bellido durante la independencia, la llegada de los monitores Manco Cápac y Atahualpa al Callao y el nacimiento de Villa El Salvador como símbolo de organización vecinal.

También destacan hechos ligados a la identidad cultural peruana, como el legado de Juan Manuel Carrera, Felipe Pinglo y Nicomedes Santa Cruz.

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Además, se conmemora la creación de la provincia de Huaral y el final de “Trampolín a la fama”. La jornada también recuerda la partida del actor Ricardo Fernández en 2006.

11 de mayo de 1822 - fusilan a María Parado de Bellido por apoyar la independencia peruana

María Parado de Bellido prefirió enfrentar la muerte antes que traicionar a los patriotas que luchaban por la independencia del Perú en Ayacucho. (BNP)

El 11 de mayo de 1822, María Parado de Bellido fue fusilada en Huamanga tras negarse a revelar información sobre las fuerzas patriotas que luchaban por la independencia del Perú.

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Desde Ayacucho, colaboró como espía y mensajera para los montoneros, alertando sobre los movimientos y ataques del ejército realista dirigido por José Carratalá. Aunque era analfabeta, dictaba cartas con información clave para proteger a combatientes y familiares comprometidos con la causa libertadora.

Capturada luego de que una misiva fuera interceptada, soportó interrogatorios y torturas sin delatar a nadie. Su valentía la convirtió en símbolo femenino de resistencia, dignidad y amor por la libertad peruana.

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11 de mayo de 1870 - llegan al Callao los monitores Manco Cápac y Atahualpa tras odisea naval

Después de más de quince meses de travesía, los monitores Manco Cápac y Atahualpa llegaron al Callao para reforzar la defensa marítima peruana. (BNP)

El 11 de mayo de 1870 arribaron al puerto del Callao los monitores Manco Cápac y Atahualpa luego de una travesía marítima considerada una verdadera hazaña naval.

Las embarcaciones, adquiridas en Estados Unidos durante el gobierno de Mariano Ignacio Prado, habían partido desde Nueva Orleans más de quince meses antes. Diseñadas para navegación fluvial y costera, enfrentaron enormes dificultades técnicas al cruzar el Caribe y el Estrecho de Magallanes.

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Pese a sus limitaciones, ambas naves fortalecieron la defensa marítima peruana en un periodo de tensión regional. Años después, el monitor Manco Cápac tendría un papel decisivo como batería flotante durante la Guerra del Pacífico contra Chile.

11 de mayo de 1904 - nace Juan Manuel Carrera, impulsor del Día de la Canción Criolla

Gracias al trabajo de Juan Manuel Carrera, el vals, la marinera y el festejo encontraron mayor difusión y reconocimiento en la cultura popular peruana. (GEC)

Juan Manuel Carrera de Corral nació en Lima el 11 de mayo de 1904 y dedicó gran parte de su vida a promover la música criolla peruana. Amante del vals, la marinera y el festejo, integró y presidió el Centro Social Musical “Carlos A. Saco”, institución clave en la difusión del criollismo.

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Gracias a sus gestiones, el presidente Manuel Prado Ugarteche oficializó en 1944 el 31 de octubre como Día de la Canción Criolla, fecha que hoy forma parte de la identidad cultural peruana.

Además, impulsó programas radiales y publicaciones dedicadas a la música popular, dejando un legado profundamente ligado a la tradición limeña.

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11 de mayo de 1926 - Felipe Pinglo Alva se casa con Hermelinda Rivera en Lima

Felipe Pinglo Alva unió su vida a Hermelinda Rivera en una historia sentimental que luego inspiró parte del imaginario del cancionero criollo peruano. (Andina)

El 11 de mayo de 1926, Felipe Pinglo Alva contrajo matrimonio con Hermelinda Rivera Urrutia en la Iglesia de San Francisco de Lima, consolidando una historia de amor que marcaría parte de su vida personal y artística.

El célebre compositor criollo tenía 25 años y ella apenas 17 cuando decidieron unir sus destinos tras un año de relación. La pareja vivió en la calle Penitencia, actual jirón Paruro, donde formó una familia junto a sus hijos Carmen y Felipe.

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Hermelinda había sido enamorada del compositor Alberto Condemarín, quien luego inmortalizó su nombre en el vals “Hermelinda”, clásico del cancionero criollo peruano.

11 de mayo de 1957 - Nicomedes Santa Cruz debuta en el Teatro Municipal de Lima

Nicomedes Santa Cruz inició su camino artístico en el Teatro Municipal y abrió una nueva etapa para la difusión de la cultura afroperuana. (El Peruano)

El 11 de mayo de 1957, Nicomedes Santa Cruz inició oficialmente su camino artístico al debutar en el Teatro Municipal de Lima dentro de la revista afroperuana “Estampas de Pancho Fierro”.

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El espectáculo, titulado “Ritmos negros del Perú”, marcó un momento decisivo en la difusión y revalorización de la cultura afroperuana en el país. Hasta entonces dedicado a la herrería, Santa Cruz encontró en la décima, la poesía y el folclore una poderosa herramienta de identidad cultural.

Ese mismo año amplió su proyección artística con trabajos radiales en Chile y la publicación de “Gente Morena”, consolidándose como referente del arte afroperuano contemporáneo.

11 de mayo de 1971 - nace Villa El Salvador como símbolo de lucha y organización popular

Villa El Salvador surgió en los arenales del sur de Lima y se convirtió en ejemplo continental de organización vecinal y trabajo comunitario. (Andina)

Villa El Salvador fue fundada el 11 de mayo de 1971 en los arenales de Tablada de Lurín, al sur de Lima, tras la reubicación de cientos de familias que habían ocupado terrenos en Pamplona buscando vivienda digna.

Impulsada bajo el lema “si nada tenemos, todo lo haremos”, la comunidad creció gracias a la organización vecinal y el trabajo colectivo. Años después surgió la CUAVES, modelo de autogestión que impulsó servicios básicos, planificación urbana y solidaridad comunitaria.

En 1983 obtuvo reconocimiento oficial como distrito y en 1987 recibió el Premio Príncipe de Asturias, consolidándose como ejemplo latinoamericano de organización popular y desarrollo comunitario.

11 de mayo de 1976 - crean la provincia de Huaral, capital agrícola del norte chico limeño

Reconocida por sus fértiles campos y tradiciones culinarias, Huaral se convirtió en una de las provincias más representativas del norte de Lima. (Sanelato123)

La provincia de Huaral fue creada oficialmente el 11 de mayo de 1976 mediante el Decreto Ley N.º 21488, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Su nacimiento político respondió al crecimiento poblacional y económico del valle de Chancay, una de las zonas agrícolas más importantes de Lima.

La nueva jurisdicción integró distritos provenientes de las provincias de Chancay y Canta, consolidando a Huaral como eje comercial y agrícola del norte chico peruano.

Reconocida por productos como la naranja huando, la chirimoya y el chancho al palo, la provincia también destaca por su diversidad geográfica, organización local y fuerte identidad cultural ligada al trabajo del campo.

11 de mayo de 1996 - “Trampolín a la fama” se despide tras 30 años en la televisión peruana

Con lágrimas y una frase inolvidable, Augusto Ferrando cerró el último episodio de “Trampolín a la fama” tras tres décadas de éxito televisivo. (Panamericana TV)

El 11 de mayo de 1996 se emitió el último programa de “Trampolín a la fama”, histórico espacio conducido por Augusto Ferrando que marcó a generaciones de peruanos durante tres décadas.

El programa, transmitido por Panamericana Televisión, revolucionó el entretenimiento popular con concursos, humor, artistas invitados y la participación espontánea del público.

Aquella noche, víspera del Día de la Madre, Ferrando cerró la emisión entre lágrimas con la recordada frase: “Un comercial y no regreso”. El final estuvo ligado al deterioro de su salud. Con su despedida terminó una de las etapas más influyentes, queridas y polémicas de la televisión peruana.

11 de mayo de 2006 - muere Ricardo Fernández, actor emblemático de la televisión peruana

Ricardo Fernández dejó una huella imborrable en la televisión peruana gracias a su carisma y participación en recordados programas humorísticos. (Andina)

Ricardo Fernández falleció el 11 de mayo de 2006 en Lima, dejando un profundo vacío en la televisión, el teatro y el humor peruano. Recordado por su participación en programas como “Los Detectilocos”, “Risas y Salsa”, “La Guardia Serafina” y “Mil Oficios”, construyó una carrera artística marcada por la versatilidad y el carisma.

Antes de dedicarse por completo a la actuación, estudió Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aunque el escenario terminó siendo su verdadera vocación.

También trabajó en cine, radio y telenovelas, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos y reconocibles del entretenimiento peruano.