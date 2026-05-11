Figura de Los Chankas lanza advertencia a Alianza Lima en la pelea por el Apertura: “Estamos muy vivos todavía”

El delantero colombiano aseguró que el equipo mantiene vivas sus aspiraciones en el Torneo Apertura 2026. (Video. L1MAX)

Los Chankas evitó una derrota que podía complicar seriamente sus aspiraciones en el Torneo Apertura 2026. El cuadro andahuaylino empató 1-1 frente a Cusco FC gracias a un gol agónico de Marlon Torres en los minutos de descuento, resultado que le permitió mantenerse todavía con vida en la pelea por el primer lugar del campeonato.

El delantero colombiano apareció en el momento más complicado del encuentro para conectar un cabezazo decisivo y rescatar un punto en condición de visitante. Tras el partido, el atacante habló para las cámaras de L1 MAX y resaltó la importancia del resultado obtenido frente a un rival que les complicó bastante en territorio cusqueño.

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“Yo creo que le damos un valor muy grande al resultado, porque nos enfrentamos con un gran equipo. Cusco FC jugó muy bien, tuvo ocasiones así como nosotros también tuvimos. Este empate es muy valioso porque la verdad ya lo habíamos perdido prácticamente”, comentó.

Además, Marlon Torres explicó cómo nació la jugada que terminó convirtiéndose en el gol del empate para Los Chankas en los instantes finales del compromiso. “El compañero que entra, Félix Espinoza, por ahí desborda, metió un buen centro y gracias a Dios la pelota entra”, agregó el futbolista colombiano.

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Marlon Torres salvó a Los Chankas de la derrota ante Cusco FC. Crédito: Prensa club

La anotación de Torres evitó que el equipo dirigido por Walter Paolella sumara una nueva derrota en el campeonato y permitió rescatar un punto en una jornada donde además Alianza Lima también había dejado unidades en el camino tras empatar con Sporting Cristal en Matute.

“Estamos muy vivos todavía”

Pese a que Los Chankas desaprovechó una gran oportunidad para acercarse todavía más al liderato, Marlon Torres aseguró que el grupo mantiene intacta la ilusión de pelear por el Torneo Apertura 2026 hasta las últimas fechas.

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“Estamos muy vivos todavía. Alianza ayer empató, ahora le toca enfrentarse a un rival directo y yo pienso que el camino de nosotros es seguir jugando y seguir ganando”, declaró.

El delantero hizo referencia al próximo encuentro que tendrá Alianza Lima frente a Cienciano en Cusco, uno de los partidos más exigentes que afrontará el conjunto ‘blanquiazul’ en esta recta final del campeonato.

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Con el empate frente a Cusco FC, Los Chankas acumuló tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, una racha que terminó frenando un poco el gran momento que venía atravesando el cuadro andahuaylino en la lucha por el liderato. Sin embargo, el equipo todavía se mantiene cerca de la cima y buscará volver rápidamente al triunfo para seguir presionando a Alianza Lima en las jornadas decisivas del torneo.

Marlon Torres rescató un punto para Los Chankas en Cusco. Crédito: Liga 1

Resaltó el esfuerzo del equipo en Cusco

Marlon Torres también valoró el sacrificio realizado por el plantel durante todo el encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y destacó que el equipo nunca dejó de luchar pese a estar abajo en el marcador durante gran parte del segundo tiempo.

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“Fue muy meritorio el esfuerzo del equipo, porque corrimos todo el partido. Nunca desistimos. Por ahí tuvimos situaciones para meterla, pero no se nos dio. Gracias a Dios se nos dio al final. Por eso digo que es muy meritorio, porque merecíamos al menos empatar”, expresó.

Finalmente, el delantero colombiano aprovechó para enviarle un mensaje a los hinchas de Andahuaylas, a quienes les pidió continuar respaldando al equipo en este tramo decisivo de la temporada. “Les pido que nos sigan apoyando, que nosotros siempre dejamos la vida, como hoy, como todos los partidos”, concluyó.

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