Ely Yutronic se emociona en su primer Día de la Madre: “Luna llegó a alegrarme la vida”

La presentadora Ely Yutronic sonríe mientras sostiene a su hija Luna, compartiendo un momento emotivo por el Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la exigencia diaria de informar sobre los hechos más importantes del país, la periodista Ely Yutronic encontró una nueva razón para emocionarse con los pequeños momentos de la vida. Este 2026 celebra su primer Día de la Madre junto a su pequeña Luna, una experiencia que, según confiesa, ha transformado completamente su manera de sentir, vivir y entender el mundo.

La conductora de ATV Noticias abrió las puertas de su lado más íntimo y familiar para compartir cómo la maternidad cambió su rutina, sus prioridades y hasta su sensibilidad frente a las cosas más simples. La periodista habló sobre los retos, emociones y aprendizajes que atraviesa en esta nueva etapa de su vida.

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“Luna llegó a alegrarme la vida”, resume Ely a Trome al describir el impacto que tuvo el nacimiento de su hija en su día a día. Lejos de las cámaras, las entrevistas políticas y la intensidad de las noticias nocturnas, la conductora asegura que ahora encuentra felicidad en detalles que antes podían pasar desapercibidos.

La presentadora Ely Yutronic posa junto a su hija Luna, compartiendo una emotiva confesión por el Día de la Madre que ha conmovido a sus seguidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ella me hace ubicar”

“Me ha cambiado totalmente. Ahora soy mucho más sensible a las pequeñas cosas: cuando la veo observar sus manitos, sorprenderse con una plantita o con cualquier cosa en casa, me emociono. Agradezco a Dios por haberme dado tan inmenso regalo”, expresó con evidente emoción.

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A pesar de la intensidad de su trabajo frente a las cámaras, Ely asegura que aprendió a encontrar equilibrio entre la adrenalina del periodismo y la tranquilidad que necesita su hija en casa. La conductora de noticias, acostumbrada a enfrentar jornadas cargadas de información política y actualidad nacional, afirma que Luna se convirtió en su refugio emocional luego de cada emisión nocturna.

“Me sé ubicar en cada situación. Cuando llego muy enérgica después del noticiero nocturno, pongo música relajante, veo la carita de mi bebé y encuentro una paz y un amor profundo”, comentó.

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Ely Yutronic abraza tiernamente a su hija Luna en una conmovedora imagen compartida en el marco del Día de la Madre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodista también destacó la importancia de los valores familiares y el rol fundamental que tuvo su madre en su formación personal. Para Ely Yutronic, muchas de las enseñanzas recibidas durante su infancia hoy se han convertido en principios que desea transmitirle a Luna mientras crece.

“La humildad y la sencillez. La vida es cíclica: a veces estás en una posición alta y otras te toca empezar de cero. Un cargo, la fama o el estatus económico no te definen; te define tu esencia y tus ganas de superarte. Le agradezco a mi madre por enseñarme esos valores y me gustaría fomentarlos en Luna”, afirmó.

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En medio de las exigencias de su carrera televisiva, Ely también se permitió hablar de los momentos cotidianos que vive junto a su hija y que forman parte de la rutina de muchas madres. Aunque siempre aparece impecable en televisión, reconoció que fuera de cámaras también enfrenta situaciones comunes relacionadas con el cuidado de un bebé.

Ely Yutronic enternece las redes al presentar a su hija Luna con emotivo mensaje y fotos inéditas.

Ely Yutronic dedica emotivo mensaje a su hija Luna

“Te mentiría si te dijera que muchas, porque me cambio de ropa en el canal, pero en mi día a día muchas veces me ha dejado babitas o un poquito de leche. Nada que un buen lavado no pueda arreglar”, contó entre risas.

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Durante la conversación, la conductora también aprovechó para compartir el mensaje que espera transmitirle a su hija conforme vaya creciendo. En un contexto donde las redes sociales y la exposición pública suelen generar constantes comparaciones entre mujeres, Ely dejó clara la enseñanza que considera más importante.

“El verdadero empoderamiento no está en juzgar a otras mujeres, sino en ayudarlas a crecer. Las mujeres de nuestra familia se caracterizan por salir adelante pese a las adversidades y reinventarse las veces que sea necesario”, sostuvo.

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Ely Yutronic, visiblemente emocionada, celebra el Día de la Madre presentando a su hija Luna y compartiendo una emotiva confesión que conmovió a sus seguidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)