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Congresista Noelia Herrera minimiza el feminicidio de Eyvi Ágreda, quemada viva por su acosador: “Pudo haberle pasado a un hombre”

La legisladora defendió el proyecto de Milagros Jáuregui que busca eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por la figura de “asesinato de pareja”, pese a las críticas de organizaciones que advierten un retroceso en la protección frente a la violencia machista

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Renovación Popular
Noelia Herrera, congresista de Renovación Popular, relativizó el feminicidio de Eyvi Ágreda al afirmar que una tragedia similar podría haber afectado a un hombre

La congresista Noelia Herrera, de Renovación Popular, minimizó este sábado el feminicidio de Eyvi Ágreda, la joven estudiante de Administración quemada viva por su acosador en 2018, al afirmar que una tragedia similar “pudo haberle pasado a un hombre también”.

Herrera, quien intentó ser reelegida como diputada sin éxito, declaró al diario La República mientras defendía un proyecto de ley presentado por su colega Milagros Jauregui para eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por la figura de “asesinato de pareja”.

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Según Herrera, la iniciativa pretende legislar “con equidad”, sin distinción de sexo y sin afectar los derechos de las mujeres, aunque asociaciones judiciales y colectivos feministas advierten que este cambio representaría un “grave retroceso” que favorece la impunidad. “Me parece bien siempre que no afecte al derecho tanto de la mujer como del varón”, sostuvo.

“Todos deben ser iguales ante la ley. No he encontrado en el proyecto algo que atente contra los derechos de la mujer ni que ponga en situación de vulnerabilidad a las mujeres. Soy mujer y a lo largo de la historia hemos luchado por derechos importantes. Siempre que tengamos equidad más allá de la igualdad, yo voy a estar a favor”, añadió.

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El caso de Eyvi Ágreda, atacada y asesinada por su acosador en 2018, impulsó reformas legales en Perú, incluyendo la tipificación penal del acoso y una condena ejemplar para el agresor
El caso de Eyvi Ágreda, atacada y asesinada por su acosador en 2018, impulsó reformas legales en Perú, incluyendo la tipificación penal del acoso y una condena ejemplar para el agresor

El proyecto ha recibido críticas por reducir la especificidad del feminicidio y por equiparar crímenes motivados por violencia de género con otros homicidios en contextos de pareja. Pese a ello, Herrera defendió el enfoque de la propuesta: “La tipología de pareja engloba el círculo familiar y la tratativa va más allá de simplemente decir ‘fue un feminicidio’. No veo que atente contra los derechos de la mujer”.

En relación al caso de Ágreda, cuya muerte no se produjo en un contexto de pareja, la congresista respondió que la ley debe ser universal y contemplar todos los escenarios, no solo los de violencia de género. “Pudo haberle pasado a un hombre también, pudo haber sido un anciano, una anciana. La ley tiene que aplicarse con la misma severidad para todos”, afirmó.

Precisó seguidamente que el proyecto aún debe debatirse en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde expertos presentarán observaciones antes de una decisión final. “Me parecería irresponsable decir que el proyecto atenta contra la integridad de las mujeres, porque no sería cierto”, reiteró.

Comisión de Ética continuará investigación contra Milagros Jáuregui por presunta exposición de menores víctimas de violación
La propuesta legislativa, impulsada por Milagros Jauregui, busca reemplazar el feminicidio por la figura de “asesinato de pareja"

En abril de 2018, cuando tenía 22 años, Eyvi Ágreda fue atacada por un excompañero de trabajo, Carlos Hualpa, quien la acosó durante meses tras buscar una relación con ella. Al salir de su jornada laboral, le arrojó gasolina dentro de un autobús y le prendió fuego.

El 60% del cuerpo de la víctima presentó quemaduras, mientras que otros siete pasajeros resultaron lesionados y necesitaron atención hospitalaria. La joven falleció semanas después debido a una infección generalizada.

El caso impulsó el debate público sobre el feminicidio y permitió que el Congreso otorgara facultades legislativas al Ejecutivo para combatir la violencia de género, con lo cual tres meses después de su deceso se aprobó la norma que incluye el delito de acoso en el Código Penal. En 2019, la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a Hualpa a 35 años de cárcel.

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