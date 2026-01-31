Perú

EMAPE defiende gestión de Rafael López Aliaga: rechaza acusaciones de Podemos Perú y respalda adjudicación de Vía Expresa Norte

La empresa de la MML describió la labor del exalcalde como “caracterizada por su transparencia y apego a la legalidad”. Aseguraron que la obra avanza dentro del cronograma previsto

Guardar
EMAPE se defiende de acusaciones por presuntas irregularidades en el proyecto 'Vía Expresa Norte'.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) de la Municipalidad Metropolitana de Lima defendió la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga ante la denuncia presentada por regidores de Podemos Perú sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y avance de la obra Vía Expresa Norte.

A través de un comunicado oficial, la entidad aseguró que el proyecto se ejecuta bajo un contrato de obra pública, mediante la modalidad de concurso oferta, y que el financiamiento proviene íntegramente de recursos públicos. Esta aclaración contradice las declaraciones de los regidores de Podemos Perú, quienes señalaron la existencia de una concesión a favor de un consorcio integrado por empresas chinas, entre ellas Gezhouba Group Company, incluida en investigaciones parlamentarias por supuestos actos de corrupción.

La empresa municipal explicó que la selección del contratista y la ejecución del proyecto fueron canalizadas a través de un Convenio de Administración de Recursos con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo del sistema de Naciones Unidas, lo que garantiza transparencia, trazabilidad y eficiencia en el manejo de los fondos públicos.

En cuanto al avance del proyecto, informaron que la ejecución de la obra comenzó en septiembre de 2025 y que, hasta el momento, el progreso se encuentra dentro del cronograma previsto. “Entendemos que el país atraviesa un contexto de campaña electoral, en el cual determinadas denuncias pueden responder a intereses políticos, buscando desacreditar una gestión que se caracteriza por su transparencia y apego a la legalidad”, sostuvo EMAPE.

Comunicado de EMAPE.
Comunicado de EMAPE.

La controversia sobre la ejecución de la Vía Expresa Norte surgió luego de que los regidores Luis Gallardo y José Luis Luna de Podemos Perú presentaran una denuncia contra la gestión de Rafael López Aliaga. Afirmaron que la obra fue adjudicada a un consorcio que incluye a la empresa Gezhouba Group Company, la cual figura en una lista negra de corrupción elaborada en marzo de 2024 por una comisión investigadora del Congreso, integrada por parlamentarios como Miguel Ciccia y Cheryl Trigozo de Renovación Popular.

Sostuvieron que el proceso de adjudicación se realizó sin considerar las alertas sobre los antecedentes de la empresa china, implicada en casos de pagos indebidos y coimas en otras licitaciones estatales. Además, que el avance físico de la obra es mínimo, con apenas un ocho por ciento de ejecución, y denunciaron que se realizaron modificaciones contractuales que redujeron el alcance de la obra sin modificar el presupuesto original.

En conferencia de prensa, los representantes de Podemos Perú solicitaron la acción de la Fiscalía de la Nación para investigar posibles actos de corrupción y favorecimiento a empresas vinculadas a escándalos previos. También advirtieron sobre el riesgo de que la obra quede inconclusa o sea abandonada, como ya ha ocurrido en otros proyectos gestionados por la misma compañía.

El partido Podemos Perú presenta una denuncia formal contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por presuntas irregularidades y corrupción en la concesión de la obra Vía Expresa Norte a una empresa china.

José Luis Luna explicó que la licitación partió de un monto referencial de 264 millones de soles, pero el consorcio ganador obtuvo el contrato por 277 millones de soles, lo que representa un incremento cercano a 14 millones respecto al monto base. “Nos preocupa que la Municipalidad de Lima haya reducido el alcance del proyecto, pero mantenga el mismo presupuesto, lo que podría beneficiar económicamente a la empresa adjudicataria”, afirmó Luna.

Los regidores pusieron énfasis en que la compañía adjudicataria forma parte de un grupo de trece empresas chinas investigadas por corrupción en el Ministerio de Transportes, según el informe parlamentario, y cuestionaron la falta de acciones preventivas por parte de la administración municipal.

Temas Relacionados

EMAPERafael López AliagaRenovación PopularJosé LunaPodermos Perúperu-politica

Más Noticias

Gol de Christian Cueva para empate de Juan Pablo II vs FC Cajamarca: ‘Aladino’ celebró con peculiar baile en Liga 1 2026

El futbolista trujillano puso el 1-1 en Chongoyape y provocó que el relator de L1 Max cante ‘El Cervecero’ en plena transmsisión

Gol de Christian Cueva para

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario y Regatas Lima protagonizarán un encuentro electrizante en el primer día de la jornada, mientras que Alianza Lima chocará con San Martín en una final adelantada. Entérate cómo marchan los equipos

Resultados de la fecha 4

Balacera en La Victoria tras asalto a cambista de Polvos Azules: PNP captura a tres delincuentes y recupera 71 mil dólares

Durante el operativo, los agentes incautaron armas de fuego, equipos celulares y vehículos utilizados en la huida, además de identificar a los detenidos como presuntos miembros de la banda criminal Los Malditos de Huáscar

Balacera en La Victoria tras

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

El conjunto estudiantil saldrá por un triunfo que las mantenga en la cima, mientras que el cuadro chorrillano necesita los tres puntos para reducir la brecha frente a las punteras. No te pierdas ni un detalle del partido

Universitario vs Regatas Lima EN

José Jerí retira solicitud para el ingreso de buque y personal militar de China al Callao por virus H3N2

El Minsa advirtió que el país enfrenta de manera simultánea brotes de dengue, un aumento de casos de influenza A (H3N2) y una temporada de lluvias que exige focalizar la atención de las autoridades

José Jerí retira solicitud para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Podemos Perú denuncia a Rafael

Podemos Perú denuncia a Rafael López Aliaga por entregar construcción de Vía Expresa Norte a empresa china incluida en lista negra de corrupción

Tomás Gálvez no apeló sentencia que rechazó declarar ilegal a Fuerza Popular

María Aguayo defiende propuesta que elimina el delito de feminicidio: “No se habla de la violencia contra el hombre”

Caso Cayara: Jueces sí aplicaron la Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y el fallo del TC que la ratifica

Tomás Gálvez revela que José Jerí entregará su teléfono a la Fiscalía: “Una sola llamada ha hecho (en Market Capón)”

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello y los

María Pía Copello y los programas streaming con los que competirá en YouTube: ‘La Manada’, ‘La Roro Network’ y otros

Concierto de Hombre G en Perú: ¿cuándo es la preventa para su show en el Estado Nacional?

Magaly Medina muestra su rostro sin moretones y afirma: “Los resultados reales se verán en seis meses”

María Pía Copello lanza su primer programa streaming: fecha, hora de estreno y quiénes lo conforman

Gisela Valcárcel no descarta compartir escenario con Magaly Medina y responde sobre presupuesto: “No me molesta quién cobre más”

DEPORTES

Golazo de Hernán Barcos desde

Golazo de Hernán Barcos desde fuera del área para FC Cajamarca vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Christian Cueva para empate de Juan Pablo II vs FC Cajamarca: ‘Aladino’ celebró con peculiar baile en Liga 1 2026

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Debut soñado de los peruanos: Golazo de Joao Grimaldo tras asistencia de Oliver Sonne en la goleada de Sparta Praga