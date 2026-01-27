Rafael López Aliaga es un “mitómato confeso” y dejó a Lima en el “caos de la delincuencia”, señala José Luna Gálvez

José Luna Gálvez afirmó que Lima vive una crisis de delincuencia y tráfico que, según su opinión, se agravó durante la gestión de López Aliaga.

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, calificó este lunes la gestión del exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, como “un caos” y lo calificó de “mintómano confeso” por su decisión de postular a los comicios de este año, cuando lo negó en reiteradas ocasiones.

En diálogo con la prensa, Luna Gálvez cuestionó el desempeño del exburgomaestre y aseguró que, de llegar a la presidencia, eliminará la corrupción de las instituciones públicas. “Es un mintómano confeso. Dijo que no iba a postular de ninguna manera y que su palabra valía oro. Y lo ven postulando”, señaló.

“Dijo que iba a Lima a potencia mundial y a Lima ahorita es el caos de la delincuencia y el tráfico es una locura. (...) Y encima si se descuidan (en Lima), los asaltan, le roban o los extorsionan. Él se comprometió en tratar de acabarlo, pero en vez de acabarlo, ha empeorado”, añadió.

Durante su visita a Ayacucho, Luna Gálvez apoyó el pedido de vacancia presidencial contra el presidente interino José Jerí ante la revelación de que el mandatario mantuvo reuniones fuera de su horario oficial con el empresario chino Zhihua ‘Johnny’ Yang. Explicó que los congresistas de su partido decidirán su voto según sus convicciones.

El candidato de Podemos Perú respaldó el pedido de vacancia presidencial contra José Jerí

“Le pediría al presidente que dé un paso al costado y se vaya, es mi planteamiento personal, pero la bancada es otra cosa”, expresó. Además, se refirió a las encuestas recientes, donde Podemos Perú no aparecía inicialmente, y manifestó confianza en obtener mayor respaldo.

“Las encuestas ya ahora sí ya no pueden ocultarnos (...) nosotros somos los que tenemos más estructura a nivel nacional, tenemos la mayor votación y no se olvide que nosotros somos la primera fuerza en Lima, siempre lo hemos sido y ahora lo vamos a demostrar”, señaló.

Postura

Al igual que su opisitor politico, López Aliaga solicitós la renuncia del presidente interino y criticó el respaldo brindado por Fuerza Popular, encabezado por la también candidata Keiko Fujimori, ante la revelación de los encuentros extraficiales.

“Yo le pediría la renuncia... no puede estar dando esa imagen y tener cada noche un video más. ¿Vamos a tener 19 videos cada noche? Eso destroza la confianza del Perú. No, no entró para eso; entró para seguridad ciudadana y elecciones limpias”, comentó al ser abordado por periodistas.

Rafael López Aliaga también exigió la renuncia de Jerí y criticó el respaldo de Keiko Fujimori

Sobre la postura del fujimorismo, que se mostró en contra de destituir al mandatario, el exalcalde de Lima expresó que “si ella quiere ser cómplice” de las sospechas generadas por estos encuentros, “es su problema”.

“No entiendo su posición, pero eso desgasta y mueren trece, catorce, quince peruanos por día”, señaló. Hasta el momento, se sabe que Jerí acudió el 26 de diciembre de 2025, encapuchado para evitar ser reconocido, a cenar a un chifa propiedad de Yang; y que el 6 de enero visitó con su equipo una tienda del mismo empresario, la cual había sido clausurada previamente por las autoridades municipales.

Por su parte, Fuerza Popular manifestó que el país “sigue enfrentando el monstruo de la inseguridad y la pobreza sigue avanzando”; por lo tanto, “necesita orden, no más caos”. Añadió que, si en el futuro surgiera algún hecho o situación que hiciera insostenible la permanencia de Jerí, actuarán con responsabilidad y sin cálculos, “haciendo lo que corresponda en ese momento”.