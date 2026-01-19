Trabajadores de Emape que fallecieron en accidente en la Panamericana Sur no tenían contrato y les obligaban a pagar su propio seguro

La madrugada del 15 de enero, un grupo de trabajadores de Emape se encontraba a la altura del kilómetro 17 de la Panamericana Sur realizando labores de limpieza, cuando un tráiler embistió a los vehículos de la empresa municipal. El saldo del accidente fue de más de ocho personas heridas y dos fallecidas.

De inmediato, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, salió a condenar el hecho y expresó su solidaridad con las familias de Wilfredo Rosales (50) y Jessica Colachagua (32), las dos víctimas mortales. El burgomaestre incluso rindió un homenaje póstumo a los fallecidos y declaró a la MML en duelo, razón por la cual se canceló la serenata por el aniversario de Lima.

Sin embargo, el dominical Punto Final reveló que las dos personas fallecidas no tenían contrato ni siquiera una orden de servicio firmada con la empresa municipal.

Según explicó la pareja de Jessica Colachagua, quien apenas llevaba dos días trabajando cuando ocurrió la tragedia, su situación laboral era completamente informal:

“Ella era, en pocas palabras: día trabajado, día pagado. No tenía ni un contrato, porque no estaba segura en ninguna entidad”, comentó a Punto Final.

Emape bajo la lupa: accidente mortal expone contratación irregular de más de 200 obreros

La situación de Jessica es similar a la de casi 200 trabajadores que antes pertenecían a Rutas de Lima, pero que, cuando la MML asumió el control de las vías concesionadas, fueron “contratados” por Emape. Sin embargo, solo como locadores y no como trabajadores municipales formales.

La informalidad en Emape bajo la lupa

Lo cierto es que el accidente destapó la informalidad bajo la que, lamentablemente, viene operando una empresa municipal, pese a que, según aseguró el alcalde Renzo Reggiardo, contaba con todos los recursos para asumir el control de las vías concesionadas.

Entonces, ¿por qué los trabajadores de Emape son obligados a pagar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), indispensable para realizar labores de alto riesgo?

Para el abogado laboralista Jorge Toyama, el caso refleja una realidad extendida en el país: “Un país donde las personas trabajan, pero no tienen protección social, no tienen seguro. Trabajan en la informalidad, en la ilegalidad”.

La Policía confirmó la muerte de una tercera persona tras su traslado al hospital, elevando a tres el número de fallecidos.

Toyama precisó que las funciones que cumplían las víctimas no correspondían a un régimen de locación de servicios. “Un obrero municipal de limpieza debe tener un contrato de trabajo. Una orden de servicio es lo mismo que un trabajo informal que le pagan a la mano”, explicó, al detallar que bajo esa modalidad no existen beneficios sociales, CTS, vacaciones ni cobertura ante enfermedad, maternidad o accidentes.

El especialista sostuvo que, incluso en un contexto de emergencia, la empresa debía incorporar a los trabajadores en planilla desde el primer día. Además, cuestionó que los propios trabajadores hayan asumido el pago del SCTR y advirtió que este seguro resulta insuficiente si no existe una relación laboral formal: “Estas personas debieron estar en planillas desde el primer día y deberían tener AFP, ONP y Esalud. Y seguro de vida desde el primer día”.

Explicación de Emape

Desde Emape, el presidente del directorio, Pablo Paredes, reconoció que los trabajadores estaban firmando sus órdenes de servicio después del accidente, pero atribuyó la situación a la emergencia generada por el abandono de Rutas de Lima. “Están haciendo la regularización de un vínculo contractual que ya empezó desde el primer día de la prestación de servicio”, explicó.

Según Paredes, los plazos legales para contratar bajo un régimen laboral impedían una incorporación inmediata. El funcionario aseguró que existía un vínculo contractual previo y que los trabajadores habían recibido inducción, uniformes y charlas de seguridad.

Accidente en la Panamericana destapa pagos irregulares de seguros en Emape. Foto: captura Punto Final

“Tienen un vínculo contractual con Emape y tienen un vínculo contractual todas las personas que han iniciado labores”, insistió, aunque admitió que las órdenes de servicio estaban en proceso de regularización.

Sin embargo, según reveló Punto Final, tras la entrevista el área de comunicaciones de Emape reconoció que son los propios trabajadores quienes pagan el SCTR, pese a que durante el diálogo con el presidente del directorio se sostuvo que ese seguro había sido gestionado por la empresa.