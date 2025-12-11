Perú

José Luna a Rafael López Aliaga: “Ironía que rechace la homosexualidad y su partido tenga personajes gay”

El líder de Podemos cuestionó al exalcalde de Lima por su postura sobre los derechos LGBT. “Abre sus brazos a personalidades del mundo gay y promueve su ideología ultraconservadora”, señaló

El fundador de Podemos Perú y candidato presidencial, José Luna, publicó este miércoles una imagen con la bandera de la diversidad acompañada del logo de Renovación Popular, partido del exalcalde Rafael López Aliaga, quien lidera actualmente las preferencias electorales.

En la publicación difundida en X, antes Twitter, Luna afirmó que su agrupación defiende la igualdad: “Podemos Perú es un partido emergente, de la unidad, de todas las sangres”, señaló en el post.

Al ser preguntado por los periodistas Marco Sifuentes, de La Encerrona, y Carlos Viguria, de Ideele Radio, sobre el motivo de su mensaje, el candidato aclaró que su intención era criticar el discurso de López Aliaga.

“Es una ironía a la hipocresía de (él) y su partido, que lleva una ideología ultraconservadora de rechazo a la homosexualidad, pero tiene en sus filas a conocidos personajes del ámbito gay”, indicó.

“La verdadera fachada es del partido de López Aliaga porque abre sus brazos a personalidades del mundo gay y por otro (lado) promueve su ideología ultraconservadora”, añadió en otro mensaje.

El exalcalde capitalino, quien encabeza los últimos sondeos electorales con 10%, rechaza la legalización del aborto y el matrimonio igualitario, y en la campaña pasada declaró que se flagela para cumplir un compromiso de celibato, ya que está “enamorado” de la virgen María.

Agregó entonces que siente orgullo por su pertenencia al Opus Dei y afirmó que en esa institución “no existe ningún caso de pedofilia”, pese a la sanción que pesa sobre el cardenal Juan Luis Cipriani por una denuncia de abuso sexual.

Por su parte, Luna es señalado por la Fiscalía de liderar una organización que operó desde 2014 con la finalidad de capturar ilegalmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para facilitar la “inscripción fraudulenta” de su partido.

En agosto, el Ministerio Público solicitó 22 años y ocho meses de prisión en su contra por organización criminal y cohecho activo específico, además de tres años de inhabilitación en la función pública.

Luna acusó previamente a López Aliaga de apoderarse de Solidaridad Nacional durante la grave enfermedad de Luis Castañeda Lossio, su fundador. Aseguró que falsificó su firma y aprovechó su relación con Castañeda para obtener concesiones en hoteles, trenes y cementerios. El exalcalde rechazó las imputaciones y anunció que lo demandaría por difamación.

La legisladora y candidata a la vicepresidencia de Renovación Popular, Norma Yarrow, anunció la semana pasada que accionaría de manera legal contra el presentador Fabricio Escajadillo por comentarios que consideró difamatorios.

“Voy a seguir los procesos que correspondan. Tengo los videos (...) Tú lo que quieres que te diga si yo soy LGTB, y no lo soy. ¿De acuerdo? Y si estoy a favor de la unión civil, no lo estoy”, replicó en una entrevista.

También salió en defensa de su colega Alejandro Muñante, quien en marzo pasado aseguró que una fotografía en la que aparece junto a miembros del grupo ‘Ex-LGBT Perú’ no sugiere que haya tenido “un pasado gay”.

El parlamentario consideró entonces que “hay una campaña desatada de tergiversación en las redes sociales contra quienes estamos dando la batalla contra la agenda woke”, un término asociado a políticas de izquierda que abogan por la equidad racial y social, el feminismo y el movimiento LGBT.

“Cuando atacaron a Alejandro, que se había convertido a raíz de la religión y lo atacaron con el tema de cine Tauro y lo golpearon, yo le dije: ‘Alejandro, no contestes barbaridades. Tú tienes una familia, están dañando a tu familia, a tus hijitas, a tu esposa’”, comentó.

