Perú es el segundo país con más migrantes venezolanos en el mundo: ¿cuál es su aporte a la economía?

Perú es el segundo país con mayor población venezolana en el mundo, albergando a más de 1,6 millones de personas, y Lima es la tercera ciudad con más migrantes de ese origen

Perú se posiciona como el segundo país del mundo con mayor presencia de población venezolana y, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de 2024, este colectivo aportó aproximadamente 530 millones de dólares estadounidenses a la economía nacional.

El documento Análisis exploratorio de la contribución fiscal y económica de la migración venezolana en Perú señala que dicho monto representa el 1,35 % de los ingresos tributarios totales proyectados para ese año. La OIM sostiene que este impacto evidencia la importancia de la movilidad humana en el crecimiento económico de América Latina y el Caribe.

“La migración actúa como un poderoso catalizador del desarrollo y este estudio brinda evidencia contundente de cómo se puede estimular el progreso económico y social en las naciones de acogida”, declaró Diego Beltrand, enviado de la OIM para la Respuesta Regional a los flujos de Migrantes y Refugiados.

El informe detalla que el 96,1 % del gasto efectuado por ciudadanos venezolanos permanece en el mercado peruano, mientras solo el 3,9 % se dirige al envío de remesas al exterior, un comportamiento que “fortalece la demanda interna y produce efectos multiplicadores en diversos sectores productivos”.

Los venezolanos en Perú aportaron 530 millones de dólares a la economía en 2024, lo que equivale al 1,35 % de los ingresos tributarios del país, y el 96,1 % de su gasto permanece en el mercado local

El análisis indica que una regularización integral y la incorporación plena al empleo formal permitirían elevar la contribución fiscal anual hasta cerca de 797 millones de dólares, cifra equivalente al 2 % de la recaudación tributaria total del país.

Respecto al ámbito laboral, el estudio revela que el 81 % de migrantes y refugiados venezolanos en edad productiva tiene ocupación. No obstante, persiste una brecha considerable entre nivel educativo y actividad desempeñada.

El 49,3 % cuenta con formación superior, aunque trabaja en el sector informal. Solo el 9,5 % ejerce funciones acordes con su calificación profesional, debido principalmente a las dificultades para el reconocimiento oficial de títulos. Menos del 10 % culmina con éxito el proceso de validación.

El reporte también identifica desigualdades de género. Las mujeres venezolanas afrontan mayores barreras para acceder a empleo. Un 43,7 % se encuentra desocupada, proporción significativamente superior a la registrada entre los hombres.

Pese a las iniciativas promovidas por organizaciones de desarrollo e instituciones financieras para ampliar oportunidades de inserción económica, subsisten desafíos estructurales. Entre ellos sobresale el acceso restringido a servicios públicos básicos, como educación y salud, condición que limita aportes más amplios a las comunidades receptoras.

La OIM contextualiza estos resultados con estudios similares en otros países de la región. Investigaciones en Aruba, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana y Panamá confirman patrones semejantes. En Colombia, la población venezolana contribuyó con 529,1 millones de dólares a la economía en 2023. En Panamá, emprendedores de origen venezolano invirtieron más de 1.000 millones de dólares durante la última década, con la generación de cerca de 40.000 puestos ocupados por ciudadanos panameños.

El 81 % de los migrantes venezolanos está ocupado, aunque la mayoría trabaja en el sector informal pese a tener formación superior, debido a dificultades para validar títulos

El estudio se desarrolló en conjunto con Equilibrium Social Development Consulting (SDC) y, de acuerdo con el organismo, las conclusiones reflejan el potencial transformador de la migración venezolana para la construcción de sociedades inclusivas en América Latina y el Caribe.

Panorama

En territorio peruano residen más de 1,6 millones de venezolanos, la segunda comunidad más numerosa fuera de su país. Lima figura como la tercera ciudad del mundo con mayor concentración de esta población, incluso por encima de varias urbes venezolanas.

Algunos integrantes de este colectivo evalúan un eventual retorno tras la captura del dictador Nicolás Maduro durante una operación militar ejecutada por Estados Unidos. Otros, en tanto, consideran permanecer en suelo nacional, donde han consolidado vínculos sociales y proyectos de vida.