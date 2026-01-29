Elecciones 2026: LINK para consultar si eres miembro de mesa

Los miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/165 - Créditos: Andina.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial donde los ciudadanos pueden consultar si han sido seleccionados como miembros de mesa para las elecciones generales de 2026. Más de 820 mil peruanos en todo el país asumirán esta responsabilidad fundamental el día de los comicios.

LINK OFICIAL ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

Los miembros de mesa serán los encargados de instalar las mesas de sufragio, supervisar el desarrollo de la votación, realizar el conteo de votos y entregar las actas electorales al término de la jornada. Su labor resulta clave para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo del proceso electoral.

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 12 de abril - Créditos: Andina.

¿Cómo saber si fuiste elegido miembro de mesa?

La ONPE ha dispuesto una plataforma digital sencilla para que los ciudadanos puedan efectuar la consulta. Los pasos a seguir son los siguientes:

ONPE : [ Ingresa al enlace oficial de la: [ LINK

Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente.

Conoce si has sido seleccionado.

Si apareces en el sorteo, podrás conocer la función que deberás desempeñar: presidente, secretario, tercer miembro o suplente.

Franz Paz Retuerto, portavoz de la ONPE, indicó, en rueda de prensa, que la relación de miembros de mesa será publicada físicamente en todas las oficinas descentralizadas y que el personal se movilizará para colocarla en los lugares más concurridos del interior del país.

Quienes integren las mesas electorales en 2026 obtendrán remuneración y día de descanso - Créditos: Andina.

La institución recomienda que los ciudadanos verifiquen esta información con anticipación para estar preparados y cumplir oportunamente con su deber cívico. Además, los seleccionados recibirán una capacitación breve sobre las funciones asignadas y contarán con el reconocimiento económico y el día de descanso remunerado establecidos por ley.

¿Cómo se inició el proceso de selección?

El proceso de selección se realizó utilizando el padrón electoral, sobre el cual la ONPE aplicó una serie de filtros hasta conformar una lista final de 25 ciudadanos, que fue utilizada como base para el sorteo.

Entre los criterios evaluados estuvieron la edad habilitada (de 18 a 65 años), el nivel educativo y la exclusión de personas que ya habían ejercido como miembros de mesa en comicios previos o que contaban con impedimentos legales, según lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones.

¿Cuál será el pago para los miembros de mesa?

Quienes resulten seleccionados como responsables de las mesas de sufragio recibirán una compensación equivalente al 3 % de una UIT, lo que corresponde a S/165. Este monto se entrega como reconocimiento al cumplimiento del deber cívico durante el proceso electoral. Además, la legislación vigente contempla el derecho a un día de descanso remunerado en el trabajo para quienes ejerzan esta función.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) destacó la importancia del papel que asumen estas personas, ya que su labor es fundamental para asegurar la transparencia, el orden y la validez de la jornada electoral.

Para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades, los designados deberán asistir a una capacitación breve, de entre 90 minutos y dos horas, en la que se abordarán temas como la instalación de la mesa, el registro de votos y la correcta elaboración de actas.

¿Cuáles son las funciones de los miembros de mesa en una elección?

Los miembros de mesa son piezas fundamentales para el desarrollo ordenado de una jornada electoral. Su labor inicia desde la instalación de la mesa de sufragio, continúa con la atención a los votantes y culmina con el escrutinio de los votos. El presidente dirige y representa a la mesa, mientras que el secretario y el tercer miembro permanecen a su lado, colaborando activamente en cada etapa: instalación, votación y conteo final.

Funciones generales de los miembros de mesa

Verificar que el material electoral entregado por la ONPE esté completo y en buen estado.

Instalar correctamente la mesa de votación.

Colocar la relación de electores en la puerta del aula y la lista de candidatos en la cámara secreta.

Anotar “No votó” junto al nombre de los ausentes.

Contabilizar cuántas personas votaron y cuántas no acudieron.

Realizar el conteo de votos al cierre de la elección.

Llenar el acta de sufragio de manera clara, usando letras y números legibles.

Funciones específicas del presidente de mesa

Seguir estrictamente los protocolos de seguridad y prevención ante el coronavirus dispuestos por la ONPE.

Revisar el material electoral junto al personal de la ONPE, asegurando la cantidad suficiente de cédulas y hologramas.

Firmar todas las cédulas electorales antes de entregarlas a los votantes.

Entregar las cédulas firmadas y dobladas a cada elector.

Contar, junto al personal de la ONPE, los hologramas y cédulas no usados al finalizar la jornada.

Funciones del secretario de mesa

Seguir los protocolos de seguridad sanitaria establecidos.

Tomar lista a los miembros de la mesa y solicitar que firmen la hoja de control. Registrar “Faltó” si alguien está ausente.

Llenar las actas requeridas para personeros y autoridades.

Recibir el DNI de los votantes, buscar su nombre en la lista y pedir la aprobación del presidente antes de continuar.

Indicar a cada ciudadano dónde debe firmar y colocar su huella tras votar.

Cumplir con el cargo de miembro de mesa es un deber cívico esencial para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral.