Miembro de mesa 2026: además de la compensación económica, este es el otro beneficio

La ONPE detalló que los designados para integrar las mesas electorales en los próximos comicios accederán a diversos beneficios, pero deberán cumplir con algunos requisitos

Quienes integren las mesas electorales
Quienes integren las mesas electorales en 2026 obtendrán remuneración y día de descanso

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que quienes sean seleccionados como miembros de mesa en las elecciones de 2026 en Perú accederán a una compensación económica y un día de descanso laboral. Esta decisión busca reconocer la labor de quienes asumen la responsabilidad de instalar, conducir y cerrar las mesas de sufragio, en un contexto donde la participación ciudadana resulta clave para la transparencia del proceso electoral.

La medida fue detallada por Franz Paz Retuerto, vocero y especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONPE, en conversación con RPP Noticias. El procedimiento de selección inicia con la identificación de 25 candidatos por cada mesa de votación, elegidos entre residentes mayores de dieciocho años y menores de sesenta y cinco.

Entre los incentivos definidos para quienes cumplen esta función, la compensación económica alcanza los ciento sesenta y cinco soles. El pago se entrega tanto a miembros titulares, suplentes o a quienes sean designados de la fila, siempre que permanezcan durante la instalación, el sufragio y el escrutinio.

Además, según enfatizó Paz Retuerto, quienes acrediten su participación tienen derecho a un día de descanso laboral no compensable, válido tanto en el sector público como privado. Sin embargo, solo será considerados a los que hayan completado la capacitación previa.

Este beneficio deberá ser coordinado con el encargado de la empresa y existe la posibilidad de que se aplique dentro de los 90 días posteriores a las elecciones.

¿Cómo se realizarán las capacitaciones?

La capacitación puede realizarse de manera presencial en las oficinas descentralizadas de la ONPE o mediante la plataforma virtual ONPEeduca, que permite acceder a contenidos, evaluaciones y la obtención de un certificado digital.

Este proceso busca asegurar que los miembros de mesa cuenten con los conocimientos necesarios para cumplir su tarea y facilita la gestión de la jornada electoral.

El incumplimiento de las obligaciones acarrea sanciones. La inasistencia injustificada implica una multa de doscientos setenta y cinco soles por cada proceso electoral, tanto en primera como en eventual segunda vuelta. Si una mesa no se instala antes del mediodía, los electores asignados a esa mesa no pueden sufragar, ya que la normativa no permite trasladar el voto a otra mesa.

Selección de miembros de mesa

La prioridad recae en quienes acrediten mayor grado de instrucción académica, privilegiando a quienes cuenten con estudios universitarios completos o superiores dentro del grupo de ciudadanos habilitados. Además, quedan excluidos integrantes de las Fuerzas Armadas activas, personal del sistema electoral, personas con discapacidad registrada y quienes hayan cumplido la función de miembro de mesa en la elección anterior.

A partir de este filtro, la ONPE realiza un sorteo para definir a los nueve integrantes por mesa: tres titulares y seis suplentes. El resultado se publica en las oficinas descentralizadas y en el portal web de la institución, permitiendo la consulta ciudadana.

Además, si cuentas con algún problema respecto a tu asistencia ese día, existe un periodo de tachas y excusas donde es posible presentar objeciones o justificaciones documentadas. Solo serán considerados motivos de enfermedad, viajes impostergables o custodia de familiares dependientes.

La asistencia el día de la elección es obligatoria. Titulares y suplentes deben presentarse antes de las seis de la mañana para firmar la hoja de asistencia.

