Delia Espinoza menosprecia labor de abogado y lo llama César ‘Nalgazaki’: “Voy a volver a mi cargo de fiscal de la Nación y le voy a ganar”

La suspendida fiscal Delia Espinoza dejó de lado su cautela al momento de responder y se enfrentó al penalista César Nakazaki, luego de que cuestionora abiertamente su desempeño y legitimidad. Lejos de debatir los señalamientos en su contra, se centró en menospreciar al letrado y acusarlo de estar motivado por intereses económicos.

En entrevista con el podcast EGEPUD, la extitular del Ministerio Público calificó de “lamentable” que el abogado considere su nombramiento como un error. “Supuestamente es un referente, pero el señor tiene un problema: se siente algo así como el sol, cree que todo el sistema de justicia gira alrededor de él”, afirmó Espinoza, quien además cuestionó que Nakazaki nunca la haya visto actuar como fiscal.

“El señor siempre está donde están los casos donde abundan los dólares, los miles y miles, en clientes que solamente están a nivel de la Corte Suprema o de las grandes empresas. Pero yo he estado en todas las instancias, desde adjunta, provincial, superior, donde están los casos del peruano de a pie. Por eso él nunca me ha visto ahí, porque no lleva esos casos”, expresó.

Tras ello, fue enfática en defender su experiencia y la naturaleza de los casos que atendió a lo largo de su carrera: “Nunca le he visto llevar un caso de alimentos, un caso de usurpación, un caso de apropiación ilícita o del robo de un celular de una persona con bajos recursos. Usted no puede hablar de esa manera”.

Luego de minimizar su labor como abogado y acusarlo de faltar al respeto, lo rebautizó como “Nalgazaki”. Además, le advirtió que retornaría a su cargo y le ganaría en los tribunales. “No se preocupe, señor Nalgazaki, cuando sus actuales clientes que están pasando por la impunidad, haya un nuevo Congreso y vuelva el estado de derecho en el Perú, yo voy a volver a mi cargo de fiscal de la Nación o fiscal suprema y ahí nos veremos en los casos más mediáticos o más emblemáticos para la nación. Y lo voy a tener al frente usted como siempre, defendiendo corruptos, defendiendo lavadores de activos, criminales organizados o presuntos. Sí, ahí nos veremos porque el señor creo que ha querido litigar conmigo. Y tenga por seguro que le voy a ganar”, expresó.

¿Qué dijo César Nakazaki que molestó a Delia Espinoza?

Todo comenzó tras la difusión de una entrevista en la que Nakazaki expresó su desacuerdo con la permanencia de Espinoza en el cargo, al considerar que su designación por la Junta Nacional de Justicia había sido un error.

En palabras del abogado: “Para mí fue una elección de tantas equivocadas de la Junta Nacional de Justicia. Nunca le he conocido como fiscal. En mis tantos años de abogado, tú me dices: ‘¿Le has encontrado en algún proceso?’ No, nunca”. Añadió que, según su experiencia, Espinoza no reunía los méritos suficientes y criticó el uso de su posición.

“El cargo lo utilizó como una ametralladora. Denuncias constitucionales sin sentido en una semana, en un fin de semana la Boluarte le puso ocho o nueve. Petardeó la alicaída Junta de Fiscales Supremos”, expresó y sostuvo que el fiscal de mayor mérito académico era Tomás Gálvez, aunque su carrera se vio afectada por el caso de los “Cuellos Blancos”.

Por el contrario, diferenció su visión sobre la salida de Pablo Sánchez, a quien defendió como “el fiscal más formado que ha tenido el Ministerio Público en todo su tiempo, activos y pasivos”, aunque opinó que no debió ocupar el cargo de fiscal de la Nación. “Puede ser un gran médico, pero no tiene las condiciones para ser director del hospital. Ahí fue la falla de Pablo”, sentenció.