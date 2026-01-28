Perú

Delia Espinoza menosprecia labor de abogado y lo llama César ‘Nalgazaki’: “Voy a volver a mi cargo de fiscal de la Nación y le voy a ganar”

La suspendida fiscal de la Nación arremetió contra el penalista luego de que cuestionara su trayectoria y méritos como titular del Ministerio Público

Guardar
La exfiscal suprema Delia Espinoza responde a las duras críticas del abogado penalista César Nakasaki, quien cuestionó su nombramiento y gestión. | YouTube / EGEPUD

La suspendida fiscal Delia Espinoza dejó de lado su cautela al momento de responder y se enfrentó al penalista César Nakazaki, luego de que cuestionora abiertamente su desempeño y legitimidad. Lejos de debatir los señalamientos en su contra, se centró en menospreciar al letrado y acusarlo de estar motivado por intereses económicos.

En entrevista con el podcast EGEPUD, la extitular del Ministerio Público calificó de “lamentable” que el abogado considere su nombramiento como un error. “Supuestamente es un referente, pero el señor tiene un problema: se siente algo así como el sol, cree que todo el sistema de justicia gira alrededor de él”, afirmó Espinoza, quien además cuestionó que Nakazaki nunca la haya visto actuar como fiscal.

“El señor siempre está donde están los casos donde abundan los dólares, los miles y miles, en clientes que solamente están a nivel de la Corte Suprema o de las grandes empresas. Pero yo he estado en todas las instancias, desde adjunta, provincial, superior, donde están los casos del peruano de a pie. Por eso él nunca me ha visto ahí, porque no lleva esos casos”, expresó.

Delia Espinoza arremetió contra César
Delia Espinoza arremetió contra César Nakazaki. | Congreso

Tras ello, fue enfática en defender su experiencia y la naturaleza de los casos que atendió a lo largo de su carrera: “Nunca le he visto llevar un caso de alimentos, un caso de usurpación, un caso de apropiación ilícita o del robo de un celular de una persona con bajos recursos. Usted no puede hablar de esa manera”.

Luego de minimizar su labor como abogado y acusarlo de faltar al respeto, lo rebautizó como “Nalgazaki”. Además, le advirtió que retornaría a su cargo y le ganaría en los tribunales. “No se preocupe, señor Nalgazaki, cuando sus actuales clientes que están pasando por la impunidad, haya un nuevo Congreso y vuelva el estado de derecho en el Perú, yo voy a volver a mi cargo de fiscal de la Nación o fiscal suprema y ahí nos veremos en los casos más mediáticos o más emblemáticos para la nación. Y lo voy a tener al frente usted como siempre, defendiendo corruptos, defendiendo lavadores de activos, criminales organizados o presuntos. Sí, ahí nos veremos porque el señor creo que ha querido litigar conmigo. Y tenga por seguro que le voy a ganar”, expresó.

En una encendida entrevista, la fiscal Delia Espinoza se dirige al abogado César Nakazaki, asegurando que cuando el estado de derecho vuelva al Perú, ella regresará a su cargo y lo enfrentará en los casos más mediáticos. "Le voy a ganar", sentenció. | YouTube / EGEPUD

¿Qué dijo César Nakazaki que molestó a Delia Espinoza?

Todo comenzó tras la difusión de una entrevista en la que Nakazaki expresó su desacuerdo con la permanencia de Espinoza en el cargo, al considerar que su designación por la Junta Nacional de Justicia había sido un error.

En palabras del abogado: “Para mí fue una elección de tantas equivocadas de la Junta Nacional de Justicia. Nunca le he conocido como fiscal. En mis tantos años de abogado, tú me dices: ‘¿Le has encontrado en algún proceso?’ No, nunca”. Añadió que, según su experiencia, Espinoza no reunía los méritos suficientes y criticó el uso de su posición.

El cargo lo utilizó como una ametralladora. Denuncias constitucionales sin sentido en una semana, en un fin de semana la Boluarte le puso ocho o nueve. Petardeó la alicaída Junta de Fiscales Supremos”, expresó y sostuvo que el fiscal de mayor mérito académico era Tomás Gálvez, aunque su carrera se vio afectada por el caso de los “Cuellos Blancos”.

Por el contrario, diferenció su visión sobre la salida de Pablo Sánchez, a quien defendió como “el fiscal más formado que ha tenido el Ministerio Público en todo su tiempo, activos y pasivos”, aunque opinó que no debió ocupar el cargo de fiscal de la Nación. “Puede ser un gran médico, pero no tiene las condiciones para ser director del hospital. Ahí fue la falla de Pablo”, sentenció.

Temas Relacionados

Delia EspinozaCésar NakazakiFiscalíaperu-politica

Más Noticias

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”

Al ‘Nonno’ no le disgusta la idea de contar con otra aventura como seleccionador nacional, aunque respeta la presencia del actual técnico interino de la ‘roja’

Jorge Fossati se interesa en

Clausuran cuatro boticas en El Agustino por vender medicamentos vencidos, sin registro sanitario y mal almacenados

El operativo tuvo lugar en las inmediaciones del hospital Hipólito Unanue. Las autoridades hallaron infracciones como falta de control sanitario y ausencia de profesionales responsables

Clausuran cuatro boticas en El

¿Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 27 de enero?

El valor de los combustibles se definen, día a día, por una serie de variables tanto nacionales como internacionales

¿Cuál es el precio de

BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

La comunidad de seguidores de BTS en Perú tomó una decisión sin precedentes al cerrar su canal oficial en WhatsApp, buscando evitar engaños y cuidar la seguridad de quienes esperan ansiosos los conciertos del grupo surcoreano

BTS en Perú: la drástica

Valor del euro en Perú este 27 de enero (de EUR a PEN)

Se registró un alza en los valores de la moneda europea con respecto a la jornada anterior

Valor del euro en Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gestión de José Jerí niega

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

JEE Lima Centro 2 abrió proceso contra Lady Camones y APP por presuntas dádivas en campaña

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

José Jerí participó en acto oficial con empresario chino días tras asumir y TV Perú difundió el encuentro en un video

Renovación Popular busca cambiar la ley para que López Aliaga pueda invocar a Dios en su campaña electoral

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: la drástica

BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

DEPORTES

Jorge Fossati se interesa en

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”

Juan Pablo Varillas debuta sin fisuras en el Challenger de Concepción y se alista para la Copa Davis con Perú

Alianza Lima notificó a Miguel Trauco con carta de predespido: ¿qué ocurrirá con Carlos Zambrano y Sergio Peña?

¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?

El talento peruano se abre paso en la Liga MX Femenil con los fichajes de Sandra Arévalo y Sashenka Porras