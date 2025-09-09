Perú

César Nakazaki sobre Santiváñez: “cuando alguien se niega a un peritaje de voz es porque es su voz”

El abogado resaltó que la conducta del ministro de Justicia frente a la pericia fonética no lo favorece. La Fiscalía confirmó que su voz aparece en un audio de más de dos horas que menciona la fuga de Vladimir Cerrón y otras operaciones sensibles

Por Olenka Pizarro

Guardar

El Ministerio Público confirmó que la voz en un audio de más de dos horas corresponde al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. La pericia fonética, elaborada por tres especialistas, determinó con una probabilidad cercana al 100% que el funcionario es uno de los interlocutores en la grabación entregada por el capitán PNP Junior Izquierdo.

El dictamen se basó en muestras extraídas de intervenciones públicas y comparecencias oficiales de Santiváñez, debido a que este se negó a entregar su voz de manera directa para el análisis.

La explicación de César Nakazaki

En entrevista con Canal N, el abogado penalista César Nakazaki explicó que la metodología utilizada es válida, ya que se compararon las grabaciones “dubitadas” con otras consideradas “indubitables”, como las respuestas del ministro en la Comisión del Congreso.

“El hecho de que no haya prestado su voz no invalida la pericia. Ahora, la otra cara de la moneda es que esa negativa puede interpretarse como un indicio. ¿Qué nos enseña la experiencia? Que normalmente cuando una persona se niega a participar en este tipo de peritajes es porque es su voz”, señaló.

El abogado precisó que esta conducta, denominada “sucedáneo de prueba”, no es determinante por sí sola, pero sí fortalece la hipótesis del Ministerio Público.

Lo que revela el audio

La grabación en cuestión aborda tres temas centrales. El primero es el caso Cofre, en el que se sugiere que miembros del Ejecutivo facilitaron la fuga de Vladimir Cerrón mediante un vehículo oficial. El segundo está vinculado al intento de desactivar el grupo policial que acompañaba al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficop), responsable de investigar las muertes durante las protestas sociales. Finalmente, también se mencionan otros hechos que involucran a altas autoridades del Gobierno.

Nakazaki aclaró que estas conversaciones, por sí solas, no configuran un delito, pero sí pueden originar nuevas indagaciones si se corroboran con otros elementos probatorios. En ese sentido, pidió al Ministerio Público que informe públicamente sobre el estado de la investigación del caso Cofre, iniciada hace meses y aún sin resultados visibles.

Dina Boluarte rechaza asistir a
Dina Boluarte rechaza asistir a la Comisión de Fiscalización en caso ‘Cofre Presidencial’ este martes.

Obstáculos en el Congreso

El futuro político del ministro también depende del Parlamento. Cabe recordar que una denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre la participación de Santiváñez en la desactivación del grupo policial que investigaba las muertes en protestas, fue archivada por el Congreso.

Este antecedente muestra que cualquier acusación contra el ministro deberá enfrentar nuevamente el filtro político en el Legislativo.

Congreso del Perú tiene en
Congreso del Perú tiene en sus manos un proyecto de ley sobre eutanasia desde mayo de 2025.

Un viaje en medio de la tormenta

La controversia se agudizó cuando, el mismo día de la confirmación pericial, el Gobierno publicó en El Peruano una resolución que autoriza el viaje de Santiváñez a Suiza. Según el documento, el ministro participará en reuniones con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Consejo de Derechos Humanos.

Precisamente, en presencia de Santivañez, que solo representa al gobierno de Dina Boluarte, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que la ley de amnistía aprobada por el Perú representa un retroceso para la justicia y la verdad.

La resolución, sin embargo, no hace mención a que Santiváñez se encuentra bajo una prohibición de salida del país, dictada por la Corte Suprema al considerar que existe riesgo de fuga. Esta contradicción ha generado críticas, pues el funcionario viajó al extranjero mientras enfrenta una investigación abierta en su contra.

Temas Relacionados

Juan José SantiváñezCésar NakazakiDina BoluarteFiscalíaperu-politica

Más Noticias

Óscar Ibáñez no continuaría al mando de la selección peruana después del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026

Según informó RPP a través de sus redes sociales, el entrenador nacional se despedirá de los jugadores luego del choque con los ‘guaraníes’ en el Estadio Nacional de Lima

Óscar Ibáñez no continuaría al

Cómo los traumas infantiles afectan la salud mental de las personas en su adultez

Los traumas infantiles no tratados adecuadamente pueden ser la raíz de múltiples trastornos mentales en la adultez

Cómo los traumas infantiles afectan

Más de 3.6 millones de peruanos viven con obesidad clínica, revela estudio en The Lancet

Una investigación publicada en The Lancet Regional Health – Americas advierte que al menos el 15% de los adultos peruanos tiene obesidad clínica, condición que no solo implica exceso de grasa corporal, sino también enfermedades como hipertensión y diabetes

Más de 3.6 millones de

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

El alcalde de Lima confirmó que dejará temporalmente su cargo el 12 de octubre para evaluar su candidatura presidencial en 2026. “Hay muchos temas que uno pone en la balanza. Vamos a ver”, afirmó

Rafael López Aliaga ratifica su

Camión lleno de aceite vegetal volcó a la altura del puente Caquetá y generó congestión vehicular en la Línea Amarilla

El conductor resultó con heridas leves, mientras que el cargamento quedó esparcido en la vía. El bloqueo de un carril generó largas filas en los alrededores de la Panamericana Norte

Camión lleno de aceite vegetal
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga ratifica su

Rafael López Aliaga ratifica su retiro de la alcaldía de Lima para octubre: “Está en juego mi vida [en caso decida postular]”

Informe de la JNJ propone suspender a Delia Espinoza e iniciar procedimiento disciplinario

Congreso: Declaran persona no grata a Claudia Sheinbaum por su “inaceptable injerencia” en Perú al defender a Pedro Castillo

Dina Boluarte pide que Perú no repita otro fallido golpe como el de Pedro Castillo ni caídas presidenciales consecutivas

Impedimento de salida para Betssy Chávez por un año: Fiscalía pide medida restrictiva contra expremier

ENTRETENIMIENTO

Sin Bandera celebrará sus 25

Sin Bandera celebrará sus 25 años en Lima con un concierto inolvidable: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que necesitas saber

Isabella Ladera anuncia acciones legales tras la filtración de video íntimo con Beéle : “Mi valor no se define por un video”

Pamela López confiesa que el beso con Piero Arenas fue por venganza a Christian Cueva: “quería sentir otros labios”

Madre de Milenka Nolasco llama “vieja” a Janet Barboza: la conductora responde con duras críticas

Christian Meier y su trayectoria marcada por la reinvención constante: “Me rehúso a conformarme”

DEPORTES

Óscar Ibáñez no continuaría al

Óscar Ibáñez no continuaría al mando de la selección peruana después del partido ante Paraguay por Eliminatorias 2026

Ignacio Buse se asoma al top-100 en el ranking ATP tras consagración en Challenger de Sevilla: la nueva posición del ‘Colorado’ en el circuito

A qué hora juega Bolivia vs Brasil: partido en El Alto por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juega Venezuela vs Colombia en Perú: partido en Maturín por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Beto da Silva acusa a exentrenador de Melgar por maltratarlo: “Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días; era insoportable”