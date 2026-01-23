Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema: Junta Nacional de Justicia voto por unanimidad

La Junta Nacional de Justicia apartó de su cargo a Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, tras un proceso disciplinario. | JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó destituir a Delia Espinoza de su cargo como fiscal suprema durante la sesión realizada este viernes 23. La decisión fue aprobada por unanimidad, aunque con la emisión de dos votos singulares, según se dejó constancia al cierre de la votación.

El acuerdo se adoptó tras la lectura del sentido del voto de cada uno de los integrantes del pleno, quienes se pronunciaron sobre la ponencia presentada para el caso, quedando la decisión registrada oficialmente en acta.

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema tras decisión unánime de la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú)

Proceso disciplinario y sentido del voto

La destitución se dio en el marco del procedimiento disciplinario correspondiente al expediente PD 61-2025, cuya ponencia fue elaborada por el magistrado Víctor Hugo Chandubi Cornejo. El informe fue sometido a votación y recibió el respaldo del pleno.

Durante la sesión, los magistrados Cayo Galindo Sandoval y Germán Alejandro Julio Serkovic González votaron a favor de la ponencia “en todos sus extremos”. Por su parte, Jaime Pedro de la Puente Parodi y Gino Augusto Tomás Ríos Patio también respaldaron la destitución, pero emitieron votos singulares.

Votos singulares y cierre de la sesión

En su voto singular, el magistrado Jaime Pedro de la Puente Parodi precisó que no debía imputarse de manera conjunta faltas graves y muy graves, al señalar que “no deben imputarse faltas graves y muy graves a la vez”, observación referida a determinados hechos del proceso. A su turno, Gino Augusto Tomás Ríos Patio anunció igualmente la emisión de un voto singular, sin apartarse del sentido final de la decisión.

Concluida la votación, la secretaría de la JNJ anunció que la destitución había sido aprobada por unanimidad con dos votos singulares y dio por finalizada la sesión, quedando formalizada la salida de Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema.

(Noticia en desarrollo)