Perú

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema: Junta Nacional de Justicia voto por unanimidad

Dos integrantes del pleno emitieron votos singulares con observaciones sobre la calificación de las faltas imputadas en el procedimiento

Guardar
La Junta Nacional de Justicia apartó de su cargo a Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, tras un proceso disciplinario. | JNJ

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó destituir a Delia Espinoza de su cargo como fiscal suprema durante la sesión realizada este viernes 23. La decisión fue aprobada por unanimidad, aunque con la emisión de dos votos singulares, según se dejó constancia al cierre de la votación.

El acuerdo se adoptó tras la lectura del sentido del voto de cada uno de los integrantes del pleno, quienes se pronunciaron sobre la ponencia presentada para el caso, quedando la decisión registrada oficialmente en acta.

Delia Espinoza es destituida como
Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema tras decisión unánime de la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú)

Proceso disciplinario y sentido del voto

La destitución se dio en el marco del procedimiento disciplinario correspondiente al expediente PD 61-2025, cuya ponencia fue elaborada por el magistrado Víctor Hugo Chandubi Cornejo. El informe fue sometido a votación y recibió el respaldo del pleno.

Durante la sesión, los magistrados Cayo Galindo Sandoval y Germán Alejandro Julio Serkovic González votaron a favor de la ponencia “en todos sus extremos”. Por su parte, Jaime Pedro de la Puente Parodi y Gino Augusto Tomás Ríos Patio también respaldaron la destitución, pero emitieron votos singulares.

Votos singulares y cierre de la sesión

En su voto singular, el magistrado Jaime Pedro de la Puente Parodi precisó que no debía imputarse de manera conjunta faltas graves y muy graves, al señalar que “no deben imputarse faltas graves y muy graves a la vez”, observación referida a determinados hechos del proceso. A su turno, Gino Augusto Tomás Ríos Patio anunció igualmente la emisión de un voto singular, sin apartarse del sentido final de la decisión.

Concluida la votación, la secretaría de la JNJ anunció que la destitución había sido aprobada por unanimidad con dos votos singulares y dio por finalizada la sesión, quedando formalizada la salida de Delia Espinoza del cargo de fiscal suprema.

(Noticia en desarrollo)

Temas Relacionados

Delia EspinozaJNJFiscalíaJunta Nacional de Justiciaperu-politica

Más Noticias

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual: “Niego rotundamente cualquier imputación delictiva”

El jugador de Alianza Lima manifestó que se encuentra tranquilo y esperará que la justicia aclaren los hechos suscitados en Uruguay

Carlos Zambrano se pronuncia por

Sekou Gassama rompe su silencio y admite que parte en desventaja tras llegar tarde a Universitario: “Llevo tiempo sin competir”

El delantero senegalés dio sus primeras palabras como refuerzo de la ‘U’ durante la conferencia de presentación

Sekou Gassama rompe su silencio

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Qué idiota”

La comunicadora rechaza contundentemente las declaraciones de Juan Flores sobre el escándalo de abuso sexual que involucra a futbolistas.

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’

Las series de Netflix Perú que roban la atención HOY

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Las series de Netflix Perú

Arequipa podría conquistar Hollywood: Revista Variety destaca su belleza y potencial como locación cinematográfica

El reportaje resalta la diversidad de paisajes naturales y urbanos de la región, así como su capacidad para albergar rodajes gracias a su patrimonio histórico y entorno geográfico

Arequipa podría conquistar Hollywood: Revista
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Condenan a exgobernador de Madre

Condenan a exgobernador de Madre de Dios por sobornar a consejero regional con 20 mil soles

Carlos Jaico y Zully Pinchi quedan fuera definitivamente de la contienda electoral por el Senado

Fernando Rospigliosi: “Ya están voceando nombres para reemplazar a José Jerí, la presidencia se ha convertido en un sorteo semanal”

Fernando Rospigliosi denuncia ante la JNJ a la jueza que falló a favor del IDL e inaplicó la Ley AntiONG

Rafael López Aliaga advierte que cambiará la capital de Perú si gana las Elecciones: “De Lima a Junín”

ENTRETENIMIENTO

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Qué idiota”

Las series de Netflix Perú que roban la atención HOY

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Productor musical de ‘La Voz Perú’, ‘El Viejo’ Rodríguez, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Sigrid Bazán busca que artistas como BTS incluyan teloneros peruanos en conciertos de Perú: multas por incumplimiento

DEPORTES

Carlos Zambrano se pronuncia por

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual: “Niego rotundamente cualquier imputación delictiva”

Sekou Gassama rompe su silencio y admite que parte en desventaja tras llegar tarde a Universitario: “Llevo tiempo sin competir”

Dónde ver Universitario vs U. de Chile: canal TV online del amistoso por la Noche Crema 2026

El peso de la camiseta de Universitario marca el mensaje de Eduardo Esidio sobre el futuro de Miguel Silveira

Miguel Trauco rechaza acusaciones de violencia sexual y se pone a disposición de la justicia: “Se ha generado confusión y un daño injusto”