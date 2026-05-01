Presentan proyecto de noveno retiro de AFP que permitiría sacar S/22.000 en menos tiempo

Guido Bellido presentó su proyecto de retiro AFP de hasta 4 UIT. De aprobarse, sería el noveno acceso. - Crédito Congreso

El noveno retiro de AFP sigue en la bandeja del Congreso sin agendarse ni sustentarse y ya acumulan seis proyectos de su tipo que buscan dar a afiliados la posibilidad de sacar fondos de sus cuentas AFP aunque eso signifique ‘meter mano’ al dinero que debería guardarse para rentabilizarse y darle pensiones cuando se jubilen.

Ahora es el congresista Guido Bellido Ugarte, de Podemos Perú, quien presenta su propio proyecto para dejar que los aportantes saque hasta 4 UIT (S/22.000, según el valor de la UIT este año), una fórmula conocida.

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Pero la novedad es que su propuesta contempla que estos fondos no se entreguen en cuatro armadas (cuatro pagos diferencias cada mes, hasta completar el monto final de S/22.000, como ha sido la norma en todos los últimos retiros), sino que si un afiliado saca más de 3 UIT de sus fondos, esto signifique que deba haber recibido todo su dinero en 90 días, y no en 120, en solo tres armadas.

En acto público, el presidente del Congreso firma la autógrafa de ley que permite un nuevo retiro de los fondos de AFP. - Congreso TV

Retiro de AFP en menos tiempo

“La presente ley tiene por objeto autorizar de manera extraordinaria a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, el retiro facultativo de sus fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización, hasta por el monto de cuatro (04) unidades impositivas tributarias (UIT)”, acota el proyecto de Guido Bellido.

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Sin embargo, es en el procedimiento de retiro donde difiere de los otros proyectos presentados hasta ahora:

Los afiliados presentan su solicitud de retiro, de manera física o virtual, ante su Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP), dentro del plazo de noventa (90) días calendario contados desde la entrada en vigencia del reglamento de la b. presente ley

El desembolso de los fondos se realiza en tres (3) armadas mensuales

El primer desembolso: hasta una (1) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario de presentada la solicitud

Segundo desembolso: hasta una (1) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al primer desembolso

Tercer desembolso: hasta dos (2) UIT, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al segundo desembolso.

Sí podría aprobarse un nuevo retiro de AFP de hasta S/22.000 antes de la entrada del nuevo presidente peruano. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Los seis proyectos

Existen actualmente seis proyectos de ley para validar un nuevo acceso a las pensiones, el que sería el noveno retiro de AFP, también de hasta 4 UIT.

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Primer proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero

Segundo proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero

Tercer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero

Ojo. Aún no hay retiro de AFP vigente en 2026. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Cuarto proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo

Quinto proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, el 7 de abril

Sexto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Guido Bellido Ugarte de Podemos Perú, el 30 de abril.