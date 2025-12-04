Perú

“El Congreso no aprendió”: Abogado explica por qué Delia Espinoza tendría el mismo destino de Zoraida Ávalos y su inhabilitación sería anulada

El penalista César Nakazaki se refirió al caso de la fiscal suprema titular y el fallo del Poder Judicial que favorecería a la suspendida fiscal de la Nación

Penalista mencionó que el "Congreso aprendió la lección". | Canal N

La reciente inhabilitación por diez años de Delia Espinoza motivó el debate sobre los límites del control político que ejerce el Congreso sobre altos funcionarios. Independiente a las posturas frente al accionar y capacidad de la suspendida fiscal de la Nación, lo cierto es que los argumentos por los que fue impedida de ejercer la función pública son sumamente cuestionables. Sobre todo al ser la única sancionada por ello, siendo el propio fiscal de la Nación titular de entonces absuelto, lo que refuerza intereses políticos detrás de la medida.

El caso ha generado comparaciones inevitables con el proceso seguido contra Zoraida Ávalos, quien logró que el Poder Judicial anulara su sanción y ordenara su reincorporación. ¿Tendrá el mismo destino Delia Espinoza? Para el abogado penalista César Nakazaki, la nueva sanción repite los mismos errores jurídicos pasados.

En diálogo con Canal N, precisó que la decisión del Congreso adolece de graves inconsistencias tanto legales como procesales, que terminaron sepultadas por el peso de la confrontación política.

Es muy discutible, porque si el tema es este: se ha cometido un delito, porque se ha dictado un reglamento desconociendo la ley que dio el Congreso para delimitar competencias entre la Fiscalía y la Policía, [...] ¿Quién es el autor jurídicamente de ese reglamento? El fiscal de la nación interino. Y él está absuelto. O sea, el que es el autor jurídicamente del documento no cometió nada”, explicó.

Delia Espinoza acudió al Pleno
Delia Espinoza acudió al Pleno a defenderse de las acusaciones. | Congreso

Como se sabe, el Congreso formuló su acusación por considerar que la fiscal Espinoza supuestamente respaldó la elaboración del reglamento “Actuación Fiscal en la Investigación del Delito”, texto acusado de contravenir la Ley 32130. No obstante, informes oficiales detallan que dicho reglamento nunca fue debatido ni votado por la Junta de Fiscales Supremos y que la decisión recayó exclusivamente en el fiscal interino Juan Carlos Villena.

Pese a ello y que todos los demás fiscales supremos (incluidos Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez) resultaron absueltos y vieron archivadas las denuncias en su contra, Espinoza fue la única sancionada.

“Para mí es fruto de esa lucha política que se ha generado entre el Congreso y la fiscal Delia Espinoza que muchas veces actúa como una operadora política. Prueba de ello son las siete y ocho denuncias constitucionales presentadas en un fin de semana, como si fuera una ametralladora, en su batalla contra Dina Boluarte y su gobierno, pero más allá de esos equívocos, yo creo que el Congreso debió aprender la lección que pasó con la fiscal Ávalos”, manifestó.

Al igual que Delia Espinoza,
Al igual que Delia Espinoza, Ávalos fue inhabilitada por el Congreso, pero retornó al Ministerio Público por orden del PJ.| Fotocomposición: Infobae Perú

¿Qué pasó con Zoraida Ávalos?

Zoraida Ávalos fue inhabilitada en 2023 por el Congreso por negarse a investigar al presidente Pedro Castillo durante sus funciones a partir de una apreciación jurídica que, más tarde, el Tribunal Constitucional confirmó.

La abogada acudió a la Corte Suprema y fue ahí que, en dos instancias, la absolvieron al considerar que no existió delito. La decisión judicial que devolvió el cargo a Zoraida Ávalos puso énfasis en tres graves omisiones del proceso parlamentario: Falta de motivación suficiente de la sanción, ausencia de proporcionalidad y carencia de una conexión lógica entre los hechos analizados y la infracción constitucional atribuida.

El tribunal concluyó que la resolución legislativa no detalló con claridad cuáles fueron las conductas motivo de sanción, ni justificó adecuadamente la gravedad de la medida. En palabras de la corte: “El Congreso de la República no ha motivado debidamente la infracción constitucional atribuida a la demandante, incurre en motivación insuficiente/incongruente”.

Considerando ese antecedente, este caso es aún más claro, pues Espinoza no solo fue la única castigada por el Congreso, sino que no participó de la elaboración del reglamento ni era la responsable en ese momento. “Es más, acompañan una constancia de la Fiscalía de la nación que no obra ningún acta, no ha habido junta, no se ha aprobado que haya habido una junta de fiscales que haya aprobado ese reglamento. O eran todos o no es ninguno. […] (Por eso) Yo creo que va a tener el mismo camino que Ávalos”, mencionó Nakazaki.

