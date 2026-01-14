Perú

Ollanta Humala podría salir en libertad próximamente: abogado asegura que archivo de caso Cócteles favorece al exmandatario

El penalista César Nakazaki explicó que el archivamiento definitivo del caso contra Keiko Fujimori debe ser aplicado a los demás procesados por los mismos delitos

Guardar
El expresidente de Perú Ollanta
El expresidente de Perú Ollanta Humala, acusado de lavado de dinero, es escoltado por la policía después de escuchar la sentencia de 15 años en una corte en Lima, Perú. 15 de abril 2025. REUTERS/Angela Ponce

El reciente archivamiento definitivo del caso ‘Cócteles’, que involucraba a Keiko Fujimori y a integrantes de Fuerza Popular por presuntos aportes ilícitos en campañas electorales, podría favorecer a otros procesados por lavado de activos vinculados a financiamiento político en el Perú. A raíz de esta decisión judicial, el abogado César Nakazaki sostuvo que el precedente fijado por el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte Suprema debe aplicarse de inmediato al proceso contra el expresidente Ollanta Humala y otros miembros del Partido Nacionalista Peruano.

El penalista manifestó en conversación con Canal N que al determinar que los aportes a campañas electorales, particularmente en los años 2006 y 2011, no constituyen delito de lavado de activos bajo la normativa vigente en ese periodo, mantener las medidas restrictivas y las penas contra el exmandatario y otros dirigentes nacionales es una violación al principio de igualdad ante la ley.

“Hoy día es imperativo que Ollanta Humala y el caso del Partido Nacionalista acaben, porque están presas personas por los mismos hechos donde el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ha dicho que no es delito. Entonces, Ollanta Humala hoy se convierte en un detenido arbitrario”, señaló.

Subrayó que el fallo sentó un precedente obligatorio que impide que se sigan tramitando procesos o manteniendo prisiones por hechos análogos. “Si el Tribunal Constitucional ha reconocido que en esa época, por ejemplo, 2011 no era delito, en el 2006, pues menos. Son precedentes obligatorios”, insistió Nakazaki.

César Nakazaki, defensa legal de
César Nakazaki, defensa legal de Alberto Fujimori.

Crítica a la Fiscalía

Manifestó la necesidad de distinguir entre las donaciones electorales y los casos de soborno o cohecho. Mencionó que mientras el soborno constituye un acto delictivo perseguible por la ley, el financiamiento de campañas políticas, bajo la legislación aplicable en los comicios de 2006 y 2011, no puede considerarse lavado de activos.

“Los sobornos y perseguirlos con toda la fuerza del mundo, porque nadie discute que eso es delito. Pero las donaciones electorales, al final, después de varios años, se nos da la razón a todos los que dijimos que no eran delito”, explicó. Agregó que la gran lección de estos años es la necesidad de que los fiscales elijan con rigor los casos que llevan adelante: “Un fiscal tiene que saber escoger sus casos”.

En ese sentido, fue categórico al señalar que la persecución judicial basada en una interpretación errónea de la ley no solo ha afectado a personas concretas, sino que ha tenido un impacto devastador.

“Lo que no vamos a poder recomponer, y este año sobre todo vamos a sufrir, es que hubo una persecución fiscal por algo que no era delito, que significó la destrucción del sistema de los partidos políticos. […] El tema ya está totalmente zanjado. Varios pronunciamientos del TC, varios pronunciamientos de la Corte Suprema apuntan a que las donaciones electorales no son lavado de activos. Ese es el gran error, no solo del equipo especial acá, sino desde Brasil”, advirtió.

José Domingo Pérez
José Domingo Pérez

La resolución que benefició a Fuerza Popular dispuso levantar todas las medidas impuestas a los acusados y dejó constancia de que recibir fondos para campañas políticas no constituía delito de lavado de activos antes de noviembre de 2016. Desde la defensa de Fujimori, se celebró el fallo por “carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal”.

Temas Relacionados

Ollanta HumalaCóctelesKeiko FujimoriPartido NacionalistaNadine Herediaperu-politica

Más Noticias

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

El popular ‘Bolt’ sería la principal novedad en el once de Pablo Guede. Mientras que jugadores como Sergio Peña y Miguel Trauco pasarían al banco de suplentes. Revisa cómo jugarían los ‘blanquiazules’

Alineaciones de Alianza Lima vs

Declaran inadmisible la demanda de divorcio por causal presentada por Christian Cueva contra Pamela López

El futbolista había hecho pública esta solicitud, sin embargo, el Juzgado de Familia lo decidió no continuar con el caso

Declaran inadmisible la demanda de

Bolsa de Valores de Lima cerró el 2025 con alza de 44%: Estas inversiones fueron clave

Precios de metales fueron favorables el año que se fue y lograron grandes ganancias para inversionistas en acciones

Bolsa de Valores de Lima

Rectificación de solicitud en Profuturo AFP: Confirman cómo se realiza y sin link

Un proceso diferente seguirán los afiliados de Profuturo AFP si quieren añadir un nuevo monto a sus solicitudes de retiro de hasta 4 UIT, por el aumento de este valor

Rectificación de solicitud en Profuturo

Alerta naranja en 12 regiones del Perú: Senamhi advierte sobre un fenómeno peligroso desde mañana 15 de enero

Un aviso meteorológico emitido por autoridades nacionales prevé precipitaciones de alta intensidad y ráfagas en más de una decena de departamentos, con posibles afectaciones en servicios e infraestructura

Alerta naranja en 12 regiones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Suspenden a José Domingo Pérez

Suspenden a José Domingo Pérez y archivan caso Cócteles: Fiscal responde y responsabiliza a Tomás Gálvez

¿Pasaje gratis para acompañante? Proyecto busca aliviar el bolsillo de las familias con discapacidad severa

Caso Cócteles: Juez mantiene imputación contra Keiko Fujimori por falsas declaraciones de aportes ante la ONPE

Ley contra extorsiones será reglamentada el sábado: norma obligará al Estado a pagar los daños por cobro de cupos

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

ENTRETENIMIENTO

Proyecto Army BTS 2026: Fans

Proyecto Army BTS 2026: Fans peruanas se unen para recaudar dinero y comprar las entradas a los conciertos en Lima

Declaran inadmisible la demanda de divorcio por causal presentada por Christian Cueva contra Pamela López

Karen Paniagua revela que pagó 5350 soles para candidatura con Avanza País y pide que se lo devuelvan: “No me responden”

Entradas para BTS en Perú: ¿se podrá comprar los boletos sin la ARMY Global Membership y cómo funcionará la preventa?

Magaly Medina se niega a hablar de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “No son mis problemas”

DEPORTES

Juan Pablo Varillas avanzó a

Juan Pablo Varillas avanzó a cuartos en Challenger de Buenos Aires: fecha y rival de su próximo partido

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete HOY en Perú: partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

Alianza Lima vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV confirmado del debut ‘blanquiazul’ en el Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026