Enrique Valderrama reta a debatir a César Acuña y enfila sus crítica: “Es lo peor de la política, el patrón del mal”

El candidato presidencial del APRA calificó al exgobernador como “el cáncer de la política peruana” y lo desafió a un debate público en Trujillo

El aspirante presidencial del Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, enfiló este lunes sus críticas contra el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, y lo retó a un debate público en Trujillo. Durante su visita a la región La Libertad, el candidato aprista calificó al excandidato regional como “el cáncer de la política peruana” y cuestionó su gestión.

“Creo que no solamente hay incompetencia, corrupción, sino también frivolidad”, declaró a la televisora local Sol TV. El postulante denunció que Acuña, en lugar de gobernar para resolver problemas locales, se dedicó a viajar al extranjero por motivos personales.

“¿Y cómo ha tenido un gobernador regional y un supuesto líder de La Libertad que en lugar de gobernar para solucionar estos problemas, se va cien días a dar sus mansiones en España, se va a hacer negocios emiratos árabes?“, cuestionó.

Valderrama señaló además que la ausencia del APRA en la política regional y la preeminencia de Acuña han afectado al norte del país.

“Los electores del norte del país, particularmente de La Libertad, van a reflexionar si en estos años de ausencia del escenario político del APRA y de preeminencia, lógicamente, de Acuña y APP, a quien yo he calificado públicamente como el cáncer de la política peruana y del norte del país, ha sido positivo o no”, dijo.

“Basta con ver el estado de situación de sus calles, basta con ver la crisis de salud pública en la región, en el norte, en la región de La Libertad en particular”, añadió.

Tras las declaraciones, el exministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, defendió al exgobernador. Sin embargo, Valderrama reiteró su desafío desde un evento proselitista.

“Han existido algunos partidos que han actuado como organizaciones criminales. Y hay uno particularmente que ha gobernado el norte del Perú y he señalado sin ningún temor que Alianza para el Progreso y que César Acuña son el cáncer del Perú y del norte del país”, apuntó.

“El señor, que representa sin duda lo peor de la política, el patrón del mal, ha enviado sus asalariados a atacar al candidato del APRA. Yo le digo, ¡responda usted directamente! ¡Lo reto a debatir en la plaza de armas de Trujillo!”, concluyó.

En diciembre del año pasado, Valderrama, desconocido fuera de su círculo partidario, ganó las elecciones primarias realizadas para elegir a su candidato presidencial para los comicios generales del 2026.

En el caso del candidato aprista, la elección tuvo a 42.655 electores hábiles a nivel nacional, con una participación de 37 % para las primarias celebradas el domingo.

La fórmula encabezada por Valderrama se impuso con el 25,9 % de la votación, sobre la candidatura encabezada por el exministro Javier Velásquez Quesquén e integrada por una de las hijas de Alan García, Carla García, que alcanzó el 24,6 % de votos.

Valderrama, abogado de 37 años, se presenta con María Valdivia y Lucio Vásquez en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

