Enrique Valderrama, candidato presidencial del Apra, niega irregularidades y defiende inclusión de invitados en listas

Durante la entrevista en RPP, Valderrama destacó la necesidad de unidad y una agenda social renovada.

El candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA), Enrique Valderrama, negó la existencia de irregularidades en la conformación de las listas oficiales del partido tras las elecciones internas del 30 de noviembre, luego de que diversos dirigentes denunciaran supuestas exclusiones de candidatos electos. En conversación con Canal N, el dirigente sostuvo que el proceso se desarrolló dentro del marco legal y conforme a lo establecido en el estatuto partidario.

Valderrama afirmó que no se ha vulnerado la voluntad de la militancia y que los cuestionamientos surgidos responden a una interpretación errónea del procedimiento interno. Según indicó, las listas difundidas tras las internas no eran definitivas, ya que aún debían completarse con el porcentaje de invitados que el estatuto del partido autoriza incorporar antes de su inscripción oficial ante los organismos electorales.

El candidato presidencial explicó que la normativa interna del APRA permite incluir hasta un 20 % de postulantes invitados, una práctica que calificó como histórica y plenamente legal. En ese sentido, señaló que los ajustes realizados en las listas no constituyen una alteración del proceso ni una exclusión arbitraria de candidatos, sino la aplicación de un mecanismo estatutario vigente.

Candidato presidencial oficial del APRA. | Canal N

Inclusión de invitados y marco estatutario

Valderrama detalló que la comisión política nacional del Apra cuenta con la facultad expresa de incorporar invitados en las listas, siempre respetando el porcentaje establecido. Precisó que este mecanismo no es exclusivo de su partido y que es utilizado por diversas agrupaciones políticas en el país.

En ese sentido, señaló que el orden inicial de los candidatos surge de la votación interna, pero que dicho orden no es definitivo hasta que se completa con la inclusión de los invitados. En ese contexto, recalcó que no existió una proclamación formal con numeración cerrada tras las internas, por lo que los ajustes posteriores no pueden ser considerados como modificaciones ilegales.

El candidato aprista sostuvo que, en la mayoría de los casos, la incorporación de invitados respondió a la necesidad de cubrir vacantes en regiones donde la participación interna fue limitada. Añadió que solo un número reducido de estos ajustes se realizó en circunscripciones como Lima, el Senado y el Parlamento Andino.

Un día como hoy, en 1948, el gobierno proscribió al Partido Aprista, acusado de liderar un fallido golpe en el Callao. Este suceso dejó 300 muertos y sumió a Perú en una crisis política intensa. (Andina)

Respuesta a críticas internas

Las declaraciones del candidato presidencial se produjeron en respuesta a los cuestionamientos formulados por dirigentes apristas como Mauricio Mulder, quien calificó la situación como un “golpe de Estado interno” y denunció que militantes derrotados en las primarias habrían sido desplazados por personas cercanas a la actual dirigencia.

Frente a estas críticas, Valderrama negó que se haya convocado de manera irregular a la comisión política nacional o que se hayan tomado decisiones al margen del estatuto. Aseguró que el proceso fue “pulcro” y que todas las decisiones adoptadas se ajustaron a los procedimientos internos del partido.

El candidato presidencial también rechazó las acusaciones de favoritismo y señaló que la inclusión de invitados obedeció a criterios políticos y técnicos, orientados a fortalecer las listas con perfiles profesionales en áreas clave como justicia, seguridad y gestión pública.

Mauricio Mulder, militante aprista.

Caso Gerardo Morris y orden de las listas

Uno de los casos mencionados en las denuncias internas fue el del militante Gerardo Morris. Al respecto, Valderrama aclaró que Morris no fue excluido de la contienda, sino que continúa como candidato al Parlamento Andino, aunque con una ubicación distinta dentro de la lista.

Según explicó, este tipo de reordenamientos responde al ajuste necesario tras la incorporación de los invitados y no implica una salida del proceso electoral. Añadió que varios de los candidatos que expresaron su disconformidad se encontraban originalmente en los últimos lugares de las listas, los cuales aún no tenían una numeración definitiva.

Enrique Valderrama reiteró que no existió una proclamación oficial con números asignados tras las internas, por lo que el orden final debía completarse conforme a lo establecido en el estatuto partidario y la normativa electoral vigente.

Apelaciones ante el JNE y defensa del proceso

Otros dirigentes, como el candidato al Senado Javier Velásquez Quesquén, denunciaron públicamente que las listas habrían sido modificadas después de las elecciones internas y anunciaron la presentación de recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Velásquez sostuvo que se habría removido a candidatos electos para dar paso a personas que no ganaron en las primarias.

En respuesta, Valderrama indicó que cualquier militante tiene el derecho de recurrir a las instancias electorales y afirmó que su agrupación respetará las decisiones que emitan los organismos competentes. No obstante, reiteró que las listas fueron elaboradas conforme al estatuto y que no se vulneró la legalidad del proceso.