Enrique Valderrama derrotó a Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo: perfil y propuestas del candidato oficial del APRA

El joven abogado se impuso a históricos referentes y se convirtió en la apuesta del Partido Aprista Peruano para llegar a la Presidencia en las Elecciones 2026

Enrique Valderrama es el candidato
Enrique Valderrama es el candidato presidencial oficial del APRA.

Con el 100% de actas procesadas por la ONPE, el Partido Aprista Peruano (APRA) eligió como fórmula presidencial la lista 7, encabezada por Enrique Valderrama. De esta manera, junto a María Inés Valdivia Acuña para la primera vicepresidencia y Lucio Antonio Vásquez Sánchez para la segunda, el 25,982% de los votos (3.711) la militancia apostó por nuevos rostros.

El joven abogado logró superar en las urnas a conocidos líderes históricos del partido. Javier Velásquez Quesquén (Lista 13) quedó en segundo lugar con 3.527 votos (24,694%), mientras que Jorge del Castillo (Lista 3) se ubicó tercero con 3.308 votos (23,160%). Los resultados no solo expresan una apuesta por la renovación al interior del APRA, sino el inicio de un nuevo ciclo para la agrupación fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre.

El proceso interno del APRA destacó este año por la gran cantidad de postulantes: catorce listas compitieron bajo la modalidad de “un afiliado, un voto”, evidenciando el interés y la vitalidad de una militancia que busca nueva representación.

El candidato oficial del APRA
El candidato oficial del APRA ha sido elegido este domingo 30 de noviembre

¿Quién es Enrique Valderrama?

Enrique Valderrama Peña (Lima, 1988) es abogado, periodista, columnista político y figura emergente dentro del aprismo. Se incorporó al partido en 2010, bajo el influjo de la renovación juvenil que buscaba oxigenar la histórica agrupación tras años de crisis. Fue secretario general del Comando Universitario Aprista en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y culminó sus estudios en derecho en la Universidad de San Martín de Porres.

Desde julio de 2021 forma parte de la Comisión Política Nacional del APRA y ha ocupado roles estratégicos en la estructura partidaria. Es columnista en el Diario Expreso y fundador del portal Punto de Encuentro, dedicado al análisis político. Su vínculo con la militancia joven es una de sus principales credenciales, así como su discurso orientado a la regeneración y modernización del partido.

El respaldo a Valderrama se enmarca en la llamada “corriente de renovación”, una ola interna que apuesta por una agenda social y la apertura a nuevos liderazgos, dejando atrás la hegemonía de la denominada “vieja guardia” aprista.

Candidato presidencial oficial del APRA.
Candidato presidencial oficial del APRA.

Propuestas clave: seguridad, reforma carcelaria y desarrollo fronterizo

Previo a las Elecciones internas, Valderrama asistió a distintos medios de comunicación donde centró su mensaje en la seguridad ciudadana, anticipando un “shock integral” para combatir la criminalidad en el país. Sus propuestas más destacadas incluyen:

  • Reforma policial: Aumentar el número de efectivos policiales de 130.000 a 250.000 en cinco años, con énfasis en la investigación criminal, que pasaría de 6.000 a 25.000 especialistas en ese periodo.
  • Modernización del serenazgo: Reconversión de las unidades de serenazgo en una “guardia municipal” con capacidad para usar armas no letales de mayor impacto.
  • Control militar de fronteras: Potenciación de las Fuerzas Armadas en las fronteras para evitar el ingreso de delincuentes extranjeros y fortalecer la presencia estatal.
  • Reforma penitenciaria: Plan de construcción masiva de entre 12 y 24 nuevos penales en los dos primeros años de gestión, cada uno para de 5.000 a 7.000 internos, bajo administración privada temporal para limpiar de corrupción el sistema carcelario.
  • Incremento presupuestal en seguridad: Propuesta para aumentar en 150% los recursos asignados a seguridad ciudadana.

También destacó la importancia de la tecnología en la gestión de la seguridad, el fortalecimiento de la inteligencia policial y el trabajo coordinado con gobiernos locales para prevenir y responder al delito.

CIDH cuestiona estrategia peruana contra
CIDH cuestiona estrategia peruana contra la inseguridad.

Polémica por entrevista

Enrique Valderrama se hizo viral en redes sociales tras una fallida entrevista con el reconocido periodista César Hildebrandt. El entonces precandidato presidencial había decidió enlazarse en vivo desde Rústica, un conocido restaurante y karaoke limeño, hecho que se le criticó por su falta de tino.

El bullicio y la música del establecimiento interrumpieron reiteradamente la conversación, al punto que el entrevistador optó por suspender la transmisión ante la imposibilidad de continuar en condiciones adecuadas. “Lo siento mucho. Hay un audio que hace imposible la conversación. Hay un audio parásito. Se le escucha, pero con una interferencia brutal. Tenemos que cortar”, mencionó el periodista.

Candidato presidencial del APRA fue cuestionado por enlazarse a entrevista desde Rústica.

¿Qué dijo Enrique Valderrama tras ganar las elecciones primarias del APRA?

Luego de confirmarse su victoria como candidato presidencial del Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama expresó su agradecimiento a la militancia y destacó el valor democrático del proceso interno: “Un saludo afectuoso a todo el Perú, pero particularmente a todos mis compañeros del APRA, especialmente a los miles que han ido a votar el día de ayer”.

En entrevista con RPP, reconoció la estrecha diferencia con los otros candidatos y subrayó la importancia de construir la unidad dentro del partido. “Hay que tomar con mucha serenidad los resultados. El veredicto del pueblo aprista es bastante claro: impulsar la unidad dentro del partido. La diferencia era de menos de 200 votos con el segundo lugar y creo que algo similar o quizás un poco más con el tercer lugar”, destacó.

