Perú

Caos en el Metropolitano: el sistema colapsa tras accidente en estación México y años de abandono

El Metropolitano atraviesa su momento más crítico tras el accidente en la estación México que dejó 47 heridos, evidenciando el colapso de un sistema afectado por constantes fallas, infraestructura obsoleta y una urgente necesidad de renovación

Guardar
Pasajeros heridos tras choque de
Pasajeros heridos tras choque de bus del Metropolitano en la avenida México. Carlos Díaz / Infobae Perú

Un nuevo accidente en el Metropolitano, esta vez con un bus que chocó violentamente contra el muro de la estación México y dejó 47 heridos, ha vuelto a poner sobre la mesa la grave crisis y el caos que atraviesa el principal sistema de transporte público de Lima.

Los usuarios, cada vez más indignados, exigen soluciones reales frente al deterioro de una flota envejecida, rutas saturadas, interminables filas y una infraestructura que muestra claros signos de colapso.

Un sistema en emergencia

El accidente ocurrido esta mañana no es un hecho aislado. Lo que debió ser un modelo de movilidad urbana para la capital, se ha transformado en un símbolo de precariedad y abandono. Las imágenes del bus empotrado en el concreto, con pasajeros desesperados intentando salir por las ventanas, retratan el drama cotidiano que viven miles de limeños.

Los testimonios de los heridos son contundentes: “No había de dónde agarrarse, íbamos apretados y, cuando chocó, todos salimos volando”, relató uno de los afectados. La mayoría de heridos viajaba de pie, sin elementos de seguridad, en un vehículo que ya superaba largamente su vida útil.

Un bus del Metropolitano se estrelló violentamente contra la base de un puente a la altura de la estación México, en el distrito de La Victoria. Las imágenes muestran la parte delantera del vehículo completamente destrozada y a los pasajeros evacuando la unidad. América TV

Tras el impacto, la evacuación fue caótica. Las puertas del lado derecho, las más afectadas, quedaron bloqueadas, obligando a los pasajeros a huir por salidas de emergencia y ventanas. El acceso de ambulancias se vio dificultado por el tráfico en la Vía Expresa, lo que retrasó la atención a los heridos y generó mayor angustia. Según reportes oficiales, 14 personas requirieron traslado urgente a hospitales y muchas otras recibieron atención médica en el lugar.

Buses viejos, largas filas y demoras: el día a día de los usuarios

El Metropolitano transporta a diario a miles de ciudadanos que dependen de un servicio eficiente para llegar a sus destinos. Sin embargo, el deterioro progresivo de la flota y la infraestructura se ha convertido en motivo de reclamos generalizados. Los buses, con más de quince años de operación, presentan fallas frecuentes y no han sido renovados ni modernizados. Las estaciones muestran desgaste, puertas automáticas y escaleras que fallan, y una señalización deficiente que confunde a los usuarios.

A esto se suman las largas colas en hora punta, la saturación de las unidades y los tiempos de espera que se multiplican debido al reducido número de vehículos en circulación. La falta de ventilación y el mal diseño de los buses, con ventanas pequeñas e inoperativas, hacen que los trayectos sean incómodos e incluso peligrosos, especialmente en días de calor extremo o durante emergencias.

Así quedó el bus del
Así quedó el bus del Metropolitano al quedar empotrado en una de las columnas de la estación México

Subida de pasajes y promesas de renovación

Pese a la crisis, el precio del pasaje en el Metropolitano ha seguido incrementándose. La tarifa regular se mantiene en S/ 3.20 para el troncal y S/ 1.50 para el alimentador, pero rutas como Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra ya subieron a S/ 3.50. Esto ha generado nuevas quejas, ya que el alza no ha venido acompañada de mejoras visibles en el servicio. La ATU, entidad responsable del sistema, argumenta que la estructura tarifaria responde a la necesidad de sostener financieramente el sistema, pero los usuarios sienten que pagan más por un servicio cada vez peor.

Frente a este panorama, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una inversión significativa tras la confirmación de un préstamo del Banco Mundial. Este financiamiento permitirá adquirir 60 nuevos buses, equipados con aire acondicionado, puertos USB y asientos ergonómicos, que deberían estar en funcionamiento a partir de 2025. Sin embargo, la población sigue esperando que las promesas se conviertan en realidades, mientras lidia con el colapso diario del sistema.

Demoras en la salida de
Demoras en la salida de buses generan caos en el Metropolitano. - Crédito: Infobae Perú

Infraestructura obsoleta y escándalos de gestión

El servicio, inaugurado en 2010, fue diseñado para una demanda mucho menor a la que hoy enfrenta. La ampliación del recorrido y el incremento de pasajeros desbordaron la capacidad original, generando cuellos de botella, demoras y un desgaste acelerado de las instalaciones. Puertas, techos y ascensores muestran señales de fatiga y urgen de mantenimiento mayor.

Paralelamente, el Metropolitano ha sido sacudido por controversias como el escándalo de ‘Chifagate’, relacionado con la adquisición de cámaras de videovigilancia por 112 millones de soles bajo sospechas de irregularidades. Además, la ATU reconoció la existencia de laudos arbitrales que ascienden a 800 millones de soles, comprometiendo aún más la sostenibilidad financiera del sistema.

Metropolitano: ATU responde por renovación
Metropolitano: ATU responde por renovación de buses| ANDINA

¿Llegarán las soluciones a tiempo?

La ATU asegura que el proceso para renovar la flota está avanzado y que la adenda contractual necesaria para destrabar los fondos del Banco Mundial se resolverá en los próximos meses. Una vez cumplidos los pasos administrativos, la llegada de los nuevos buses podría concretarse en 2025, pero los usuarios se preguntan si podrán seguir esperando mientras la crisis empeora.

La renovación, prometen las autoridades, vendrá acompañada de mejoras en la infraestructura, mantenimiento integral de estaciones y una mayor capacidad de transporte con la expansión de rutas. Sin embargo, persisten las dudas frente a la gestión y el uso de recursos, pues parte de los fondos recaudados para mejorar el sistema fueron devueltos a las empresas concesionarias por acuerdos anteriores.

Caos y retrasos en el
Caos y retrasos en el Metropolitano: ATU anuncia demoras por bus varado cerca a la estación Central

El costo social y el futuro del Metropolitano

Miles de limeños pasan horas atrapados en largas filas, en buses sobrecargados y con temor a nuevos accidentes. El caos en el Metropolitano afecta la calidad de vida, la productividad y la salud mental de la población. El reciente choque en la estación México, con 47 heridos, es solo la punta del iceberg de una crisis que exige respuestas urgentes y acciones concretas.

La ciudadanía espera que la anunciada inversión internacional y las medidas de la ATU marquen el inicio de una verdadera transformación. Hasta entonces, el Metropolitano seguirá siendo, para muchos, sinónimo de caos y frustración en el corazón del transporte limeño.

- crédito Andina
- crédito Andina

Temas Relacionados

MetropolitanoATUperu-noticias

Más Noticias

Asociación de jueces rechaza amenazas de Fernando Rospigliosi: “Configuran un patrón sistemático que busca debilitar la institucionalidad”

La Asociación Jueces para la Justicia y la Democracia alertó del uso del sistema disciplinario con fines intimidatorios, tras los recientes episodios protagonizados por el legislador fujimorista

Asociación de jueces rechaza amenazas

Carlos Orozco critica a Santi Lesmes por ilusionar a Pol Deportes: “el chico habrá pensado: ‘Voy a conocer a Messi’”

El conocido podcaster lanzó duras críticas contra el español al acusarlo de crear expectativas irreales en el joven periodista sobre un vínculo con Lionel Messi, situación que, según señaló, terminó siendo muy distinta a lo prometido

Carlos Orozco critica a Santi

Enrique Valderrama reta a debatir a César Acuña y enfila sus crítica: “Es lo peor de la política, el patrón del mal”

El candidato presidencial del APRA calificó al exgobernador como “el cáncer de la política peruana” y lo desafió a un debate público en Trujillo

Enrique Valderrama reta a debatir

Miguel Trauco estaría buscando nuevo equipo tras grave denuncia por abuso sexual: “Sabe que no volverá a Alianza Lima”

Mientras que por el lado del cuadro ‘blanquiazul’, vienen trabajando para revolver lo más rápido posible el contrato del lateral peruano, quien había firmado hasta finales del 2026. Conoce los detalles

Miguel Trauco estaría buscando nuevo

Resultados del Gana Diario este 26 de enero

Como cada lunes, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4473

Resultados del Gana Diario este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Asociación de jueces rechaza amenazas

Asociación de jueces rechaza amenazas de Fernando Rospigliosi: “Configuran un patrón sistemático que busca debilitar la institucionalidad”

Enrique Valderrama reta a debatir a César Acuña y enfila sus crítica: “Es lo peor de la política, el patrón del mal”

Keiko Fujimori plantea salir de la Corte IDH “y solicitar el reingreso, pero con candados”: ¿es posible?

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

Rafael López Aliaga pide renuncia de José Jerí y critica a Keiko Fujimori por blindarlo: “Si quiere ser cómplice, es su problema”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Orozco critica a Santi

Carlos Orozco critica a Santi Lesmes por ilusionar a Pol Deportes: “el chico habrá pensado: ‘Voy a conocer a Messi’”

Suheyn Cipriani responde a críticas sobre su romance con Macarius: “¿por qué tanto odio hacia él?”

Samahara Lobatón comparece ante la Dirincri tras exclusión de Melissa Klug del caso Bryan Torres

Ranking de Netflix en Perú: estas son las series más vistas del momento

Janet Barboza rechaza sumar otra conductora en “América Hoy” ¿y Rebeca Escribens?: “no es necesario más personas”

DEPORTES

Miguel Trauco estaría buscando nuevo

Miguel Trauco estaría buscando nuevo equipo tras grave denuncia por abuso sexual: “Sabe que no volverá a Alianza Lima”

Guillermo Salas vuelve al ruedo tras prolongada inactividad: dirigirá al Santos FC de Nazca de la Liga 2

Felipe Vizeu espera un punto de inflexión con Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Sé lo que puedo entregar”

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura: partidos, horarios y canal TV por Liga 1 2026

Alan Cantero no sale de su asombro por haber conocido a Lionel Messi gracias a Alianza Lima: “Te amo con el alma”