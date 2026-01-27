Caos en el Metropolitano: el sistema colapsa tras accidente en estación México y años de abandono

Pasajeros heridos tras choque de bus del Metropolitano en la avenida México. Carlos Díaz / Infobae Perú

Un nuevo accidente en el Metropolitano, esta vez con un bus que chocó violentamente contra el muro de la estación México y dejó 47 heridos, ha vuelto a poner sobre la mesa la grave crisis y el caos que atraviesa el principal sistema de transporte público de Lima.

Los usuarios, cada vez más indignados, exigen soluciones reales frente al deterioro de una flota envejecida, rutas saturadas, interminables filas y una infraestructura que muestra claros signos de colapso.

Un sistema en emergencia

El accidente ocurrido esta mañana no es un hecho aislado. Lo que debió ser un modelo de movilidad urbana para la capital, se ha transformado en un símbolo de precariedad y abandono. Las imágenes del bus empotrado en el concreto, con pasajeros desesperados intentando salir por las ventanas, retratan el drama cotidiano que viven miles de limeños.

Los testimonios de los heridos son contundentes: “No había de dónde agarrarse, íbamos apretados y, cuando chocó, todos salimos volando”, relató uno de los afectados. La mayoría de heridos viajaba de pie, sin elementos de seguridad, en un vehículo que ya superaba largamente su vida útil.

Un bus del Metropolitano se estrelló violentamente contra la base de un puente a la altura de la estación México, en el distrito de La Victoria. Las imágenes muestran la parte delantera del vehículo completamente destrozada y a los pasajeros evacuando la unidad. América TV

Tras el impacto, la evacuación fue caótica. Las puertas del lado derecho, las más afectadas, quedaron bloqueadas, obligando a los pasajeros a huir por salidas de emergencia y ventanas. El acceso de ambulancias se vio dificultado por el tráfico en la Vía Expresa, lo que retrasó la atención a los heridos y generó mayor angustia. Según reportes oficiales, 14 personas requirieron traslado urgente a hospitales y muchas otras recibieron atención médica en el lugar.

Buses viejos, largas filas y demoras: el día a día de los usuarios

El Metropolitano transporta a diario a miles de ciudadanos que dependen de un servicio eficiente para llegar a sus destinos. Sin embargo, el deterioro progresivo de la flota y la infraestructura se ha convertido en motivo de reclamos generalizados. Los buses, con más de quince años de operación, presentan fallas frecuentes y no han sido renovados ni modernizados. Las estaciones muestran desgaste, puertas automáticas y escaleras que fallan, y una señalización deficiente que confunde a los usuarios.

A esto se suman las largas colas en hora punta, la saturación de las unidades y los tiempos de espera que se multiplican debido al reducido número de vehículos en circulación. La falta de ventilación y el mal diseño de los buses, con ventanas pequeñas e inoperativas, hacen que los trayectos sean incómodos e incluso peligrosos, especialmente en días de calor extremo o durante emergencias.

Así quedó el bus del Metropolitano al quedar empotrado en una de las columnas de la estación México

Subida de pasajes y promesas de renovación

Pese a la crisis, el precio del pasaje en el Metropolitano ha seguido incrementándose. La tarifa regular se mantiene en S/ 3.20 para el troncal y S/ 1.50 para el alimentador, pero rutas como Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra ya subieron a S/ 3.50. Esto ha generado nuevas quejas, ya que el alza no ha venido acompañada de mejoras visibles en el servicio. La ATU, entidad responsable del sistema, argumenta que la estructura tarifaria responde a la necesidad de sostener financieramente el sistema, pero los usuarios sienten que pagan más por un servicio cada vez peor.

Frente a este panorama, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció una inversión significativa tras la confirmación de un préstamo del Banco Mundial. Este financiamiento permitirá adquirir 60 nuevos buses, equipados con aire acondicionado, puertos USB y asientos ergonómicos, que deberían estar en funcionamiento a partir de 2025. Sin embargo, la población sigue esperando que las promesas se conviertan en realidades, mientras lidia con el colapso diario del sistema.

Demoras en la salida de buses generan caos en el Metropolitano. - Crédito: Infobae Perú

Infraestructura obsoleta y escándalos de gestión

El servicio, inaugurado en 2010, fue diseñado para una demanda mucho menor a la que hoy enfrenta. La ampliación del recorrido y el incremento de pasajeros desbordaron la capacidad original, generando cuellos de botella, demoras y un desgaste acelerado de las instalaciones. Puertas, techos y ascensores muestran señales de fatiga y urgen de mantenimiento mayor.

Paralelamente, el Metropolitano ha sido sacudido por controversias como el escándalo de ‘Chifagate’, relacionado con la adquisición de cámaras de videovigilancia por 112 millones de soles bajo sospechas de irregularidades. Además, la ATU reconoció la existencia de laudos arbitrales que ascienden a 800 millones de soles, comprometiendo aún más la sostenibilidad financiera del sistema.

Metropolitano: ATU responde por renovación de buses| ANDINA

¿Llegarán las soluciones a tiempo?

La ATU asegura que el proceso para renovar la flota está avanzado y que la adenda contractual necesaria para destrabar los fondos del Banco Mundial se resolverá en los próximos meses. Una vez cumplidos los pasos administrativos, la llegada de los nuevos buses podría concretarse en 2025, pero los usuarios se preguntan si podrán seguir esperando mientras la crisis empeora.

La renovación, prometen las autoridades, vendrá acompañada de mejoras en la infraestructura, mantenimiento integral de estaciones y una mayor capacidad de transporte con la expansión de rutas. Sin embargo, persisten las dudas frente a la gestión y el uso de recursos, pues parte de los fondos recaudados para mejorar el sistema fueron devueltos a las empresas concesionarias por acuerdos anteriores.

Caos y retrasos en el Metropolitano: ATU anuncia demoras por bus varado cerca a la estación Central

El costo social y el futuro del Metropolitano

Miles de limeños pasan horas atrapados en largas filas, en buses sobrecargados y con temor a nuevos accidentes. El caos en el Metropolitano afecta la calidad de vida, la productividad y la salud mental de la población. El reciente choque en la estación México, con 47 heridos, es solo la punta del iceberg de una crisis que exige respuestas urgentes y acciones concretas.

La ciudadanía espera que la anunciada inversión internacional y las medidas de la ATU marquen el inicio de una verdadera transformación. Hasta entonces, el Metropolitano seguirá siendo, para muchos, sinónimo de caos y frustración en el corazón del transporte limeño.

