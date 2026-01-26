Choque del Metropolitano en la estación México: ATU anuncia investigación y medidas operativas

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, ofrece detalles sobre el choque de una unidad del Metropolitano contra viga del puente México. América TV

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) emitió un comunicado tras el accidente vehicular registrado minutos antes de las 7:00 a.m. en la Vía Expresa, a la altura de la estación México, que involucró a un bus del Metropolitano.

Según informó la entidad, se vienen adoptando medidas operativas para garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades. En ese marco, se habilitó la vía mixta con dirección al sur, a fin de que los vehículos puedan continuar su ruta y se reduzca el impacto en el tránsito.

Accidente en la Vía Expresa

La ATU precisó, además, que se investigarán las causas del incidente con el objetivo de determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el origen del choque ni sobre posibles fallas operativas o mecánicas.

Presidente de ATU: “Lamentable lo sucedido”

Minutos después el pronunciamiento difundido en redes sociales, el presidente de la entidad, David Hernández brindó una entrevista a América TV en la que dio mayores alcances sobre el choque.

El funcionario lamentó lo ocurrido y resaltó el trabajo realizado por el personal de la ATU que se encontraba en la estación México.

“Nuestros orientadores sí tienen la capacidad de poder ordenar al público y de informar al público. Pero también hay grupos que generan esta condición de liderazgo. (...) Nuestro jefe de estación es quien ha estado haciendo las comunicaciones, pedidos y llamados para los niveles de asistencia médica que se necesitan y que son los que han ido llegando”, explicó.

Accidente en estación México: ATU anuncia investigación y medidas operativas

Asimismo, se pronunció sobre el rumor que surgió en algunos medios y entre los propios pasajeros afectados acerca de que el SOAT de la unidad se encontraba vencido. Hernández descartó esta posibilidad y brindó tranquilidad a las personas afectadas y a sus familiares sobre la atención que recibirán.

Sobre las personas heridas, indicó que habían entre siete y nueve personas con lesiones que fueron derivadas para recibir la atención necesaria. Sin embargo, el jede de la Dirección de Tránsito y un oficial de los bomberos informaron la cifra de pasajeros afectados era de más de 35.

¿Cómo ocurrió el accidente en la Vía Expresa?

Un bus del Metropolitano chocó de frente contra la base de un puente en la estación México, situada en la avenida del mismo nombre. El siniestro ocurrió al rededor de las 6:55 a.m. y la fuerza del impacto dejó la parte delantera derecha de la unidad totalmente destruida y empotrada dentro de la estructura del puente.

Luego del choque, varios pasajeros empezaron a salir del vehículo por las puertas de emergencia, debido a que las del lado derecho —el sector más afectado por la colisión— no podían abrirse. Según los testimonios recogidos en el lugar, las personas que viajaban en esa zona del bus habrían sufrido lesiones como consecuencia de la violencia del impacto.

Un bus del sistema Metropolitano se estrelló violentamente contra la base de un puente en el distrito de La Victoria, dejando a varios pasajeros heridos. Las imágenes muestran la llegada de ambulancias y la atención a las víctimas del siniestro. América TV

Pocos minutos después comenzaron a arribar ambulancias para atender a los heridos. De acuerdo con imágenes difundidas por América Noticias, el bus se desplazaba en dirección al sur cuando se produjo el fuerte impacto contra la base del puente. El tráfico quedó completmente detenido en la Vía Expresa, lo que dificultó el paso de los vehículos de emergencia.