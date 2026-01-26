Perú

Choque del Metropolitano en la estación México: ATU anuncia investigación y medidas operativas

La unidad afectada sería un bus del Expreso 5 que se dirigía de norte a sur. El impacto ocurrió minutos antes de las 7:00 a. m. y, al tratarse de hora punta, el vehículo estaba lleno de pasajeros

Guardar
David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, ofrece detalles sobre el choque de una unidad del Metropolitano contra viga del puente México. América TV

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) emitió un comunicado tras el accidente vehicular registrado minutos antes de las 7:00 a.m. en la Vía Expresa, a la altura de la estación México, que involucró a un bus del Metropolitano.

Según informó la entidad, se vienen adoptando medidas operativas para garantizar la continuidad del servicio y permitir la circulación de las demás unidades. En ese marco, se habilitó la vía mixta con dirección al sur, a fin de que los vehículos puedan continuar su ruta y se reduzca el impacto en el tránsito.

Accidente en la Vía Expresa
Accidente en la Vía Expresa

La ATU precisó, además, que se investigarán las causas del incidente con el objetivo de determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre el origen del choque ni sobre posibles fallas operativas o mecánicas.

Presidente de ATU: “Lamentable lo sucedido”

Minutos después el pronunciamiento difundido en redes sociales, el presidente de la entidad, David Hernández brindó una entrevista a América TV en la que dio mayores alcances sobre el choque.

El funcionario lamentó lo ocurrido y resaltó el trabajo realizado por el personal de la ATU que se encontraba en la estación México.

“Nuestros orientadores sí tienen la capacidad de poder ordenar al público y de informar al público. Pero también hay grupos que generan esta condición de liderazgo. (...) Nuestro jefe de estación es quien ha estado haciendo las comunicaciones, pedidos y llamados para los niveles de asistencia médica que se necesitan y que son los que han ido llegando”, explicó.

Accidente en estación México: ATU
Accidente en estación México: ATU anuncia investigación y medidas operativas

Asimismo, se pronunció sobre el rumor que surgió en algunos medios y entre los propios pasajeros afectados acerca de que el SOAT de la unidad se encontraba vencido. Hernández descartó esta posibilidad y brindó tranquilidad a las personas afectadas y a sus familiares sobre la atención que recibirán.

Sobre las personas heridas, indicó que habían entre siete y nueve personas con lesiones que fueron derivadas para recibir la atención necesaria. Sin embargo, el jede de la Dirección de Tránsito y un oficial de los bomberos informaron la cifra de pasajeros afectados era de más de 35.

¿Cómo ocurrió el accidente en la Vía Expresa?

Un bus del Metropolitano chocó de frente contra la base de un puente en la estación México, situada en la avenida del mismo nombre. El siniestro ocurrió al rededor de las 6:55 a.m. y la fuerza del impacto dejó la parte delantera derecha de la unidad totalmente destruida y empotrada dentro de la estructura del puente.

Luego del choque, varios pasajeros empezaron a salir del vehículo por las puertas de emergencia, debido a que las del lado derecho —el sector más afectado por la colisión— no podían abrirse. Según los testimonios recogidos en el lugar, las personas que viajaban en esa zona del bus habrían sufrido lesiones como consecuencia de la violencia del impacto.

Un bus del sistema Metropolitano se estrelló violentamente contra la base de un puente en el distrito de La Victoria, dejando a varios pasajeros heridos. Las imágenes muestran la llegada de ambulancias y la atención a las víctimas del siniestro. América TV

Pocos minutos después comenzaron a arribar ambulancias para atender a los heridos. De acuerdo con imágenes difundidas por América Noticias, el bus se desplazaba en dirección al sur cuando se produjo el fuerte impacto contra la base del puente. El tráfico quedó completmente detenido en la Vía Expresa, lo que dificultó el paso de los vehículos de emergencia.

Temas Relacionados

ATUMetropolitanoAccidenteVía Expresaestación Méxicoperu-noticias

Más Noticias

“Fue nuestra final”: capitana de Deportivo Wanka celebra la permanencia y anuncia su regreso al vóley argentino

La central argentina Julieta Cervini confirmó que, luego de salvar la categoría en el vóley peruano, seguirá su carrera en su país natal

“Fue nuestra final”: capitana de

‘Chema’ Salcedo se despide de su programa en medio de su lucha contra el cáncer: “Creo que no los he decepcionado”

El periodista sorprendió con el anuncio de su retiro el último sábado 24 de enero, luego de una conversación íntima con Phillip Butters

‘Chema’ Salcedo se despide de

Desvíos en la Av. Javier Prado inician hoy lunes 26 de enero por obras de vía rápida en La Molina

Vehículos de transporte privado y de transporte pesado tendrán rutas diferenciadas para agilizar el tránsito en las vías alternas

Desvíos en la Av. Javier

Impactantes imágenes: así quedó el bus del Metropolitano tras chocar contra el puente México

Los primeros informes de los servicios de emergencia indican que al menos 35 pasajeros recibieron atención médica tras el accidente, mientras las investigaciones continúan para clarificar las circunstancias que originaron el choque

Impactantes imágenes: así quedó el

Choque de Metropolitano EN VIVO: bus chocó contra puente en estación México y deja al menos 35 heridos, reportaron los Bomberos

Algunos pasajeros optaron por salir por las ventanas, mientras que otros permanecieron al interior de la unidad a la espera de la llegada del personal de emergencia

Choque de Metropolitano EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí aplaza nuevamente la

José Jerí aplaza nuevamente la creación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y ya no se publicará en enero

Funcionarios del entorno más cercano de Dina Boluarte continúan en cargos clave durante la administración de José Jerí

Empresa ligada a Zhihua Yang logró su primer contrato con el gobierno de José Jerí

José Jerí impulsó ley que permitió a sus exjefes y aliados manejar los fondos de las cajas municipales

Empresario chino pidió beneficio del Gobierno para su hidroeléctrica tres días antes de reunirse en secreto con José Jerí

ENTRETENIMIENTO

‘Chema’ Salcedo se despide de

‘Chema’ Salcedo se despide de su programa en medio de su lucha contra el cáncer: “Creo que no los he decepcionado”

Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto se pronuncian tras su retiro inesperado de Zaca TV

Ana Siucho reaparece junto a Edison Flores en la ‘Noche Crema’ con sus hijas y comparte emotivas fotos

Jaime Bayly conmueve con la confesión sobre el amor imposible que lo marcó para siempre: “fue el amor de mi vida”

Salandela, Miranda y Michelle dejan Zaca TV y “Somos lo que somos” entra en pausa obligada: “las vamos a extrañar”

DEPORTES

“Fue nuestra final”: capitana de

“Fue nuestra final”: capitana de Deportivo Wanka celebra la permanencia y anuncia su regreso al vóley argentino

Christian Cueva apuntó contra Renato Tapia tras indirecta por jugar en Juan Pablo II: “Le falta el respeto a los compañeros”

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley, fase 2: triunfos clave y Universitario se afianza en la punta

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley, fecha 3: Universitario marca el paso y la lucha por el podio se intensifica

Melgar vs Macará 2-1: goles y resumen del triunfo del equipo arequipeño en la ‘Tarde Rojinegra’