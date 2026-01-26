Choque del Metropolitano: Minsa confirma cifra oficial de heridos y centros a los que fueron derivados

En las primeras horas del lunes, las personas que se trasladaban en el Expreso 5 del Metropolitano sufrieron un grave accidente de tránsito. La unidad en la que viajaban chocó contra el puente de la estación México y terminó empotrada en la estructura.

Los pasajeros, temerosos por una posible explosión debido a que el vehículo funcionaba a gas, rompieron las ventanas para salir, ya que las puertas quedaron bloqueadas por el impacto. Otro grupo, que resultó más afectado, permaneció al interior de la unidad a la espera del auxilio médico.

Con el paso de los minutos, comenzaron a llegar unidades de bomberos y del SAMU para auxiliar a los heridos. En las primeras declaraciones del personal que se encontraba en el lugar, se habló de 25 personas que habían sido derivadas a diferentes hospitales.

Pasajeros heridos tras choque de bus del Metropolitano en la avenida México. Carlos Díaz / Infobae Perú

Posteriormente, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández, detalló que le reportaron nueve personas con lesiones en distintos centros de salud.

Minsa confirma cifra oficial: 36 personas heridas

Una hora después del siniestro, casi todos los pasajeros afectados fueron atendidos y evacuados para recibir la asistencia médica correspondiente. El director de Tránsito y Transporte de la PNP, general Humberto Alvarado, indicó que se habían rescatado a 35 personas.

Personal del Ministerio de Salud llegó hasta el lugar del accidente para informar sobre la situación de los pasajeros atendidos. El doctor Bernardo Ostos, director general de Operaciones en Salud (DGOS) del Minsa, actualizó la cifra brindada por el general Alvarado a 36 personas heridas.

Ostos comentó que, de los 36 pacientes, ninguno presentaba lesiones de gravedad. Solo se reportaron cuatro personas en un “nivel moderado” por policontusiones.

El accidente del bus del Metropolitano en Lima dejó al menos 30 heridos tras chocar violentamente contra la base del puente México. (Exitosa)

Asimismo, pese a que el chófer del Metropolitano fue el más afectado, el doctor Ostos aclaró que su diagnóstico no es severo.

“Es policontuso, no hay un perfil clínico que nos preocupe. En consecuencia, va a recibir la atención oportuna y el monitoreo hasta que le den de alta”, detalló.

Clinicas y hospitales a donde fueron derivados los heridos

Los heridos del accidente del Metropolitano fueron derivados a distintas clínicas y hospitales de Lima como parte de un operativo de atención inmediata coordinado por el Ministerio de Salud. Nueve pacientes fueron evacuados a la Clínica Internacional, doce a la Clínica Javier Prado, seis a la Clínica San Pablo, siete al Hospital Loayza y uno al Hospital Casimiro Ulloa. Además, se identificó a un herido adicional que estaba siendo evaluado en una unidad del SAMU.

Por su parte, la directora de la DIRIS Lima Centro, Karina Colmenares, explicó que el despliegue de la atención se activó desde los primeros minutos tras el accidente. Señaló que el Ministerio de Salud apoyó la emergencia con el envío de ocho ambulancias del SAMU, además de una ambulancia operativa de la DIRIS. A este esfuerzo se sumó la participación del Cuerpo General de Bomberos, que desplegó tres compañías y tres camiones contra incendios para las labores de rescate y evacuación.

Choque en la estación México: heridos fueron trasladados a clínicas y hospitales de Lima

Colmenares también informó que la Policía Nacional del Perú brindó apoyo en la atención y el traslado de los heridos, mientras que el Hospital de la Solidaridad colaboró en la respuesta inicial.