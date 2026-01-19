Así es el Circuito Mágico del Agua, el atractivo más visitado del Perú: dónde queda, precio de entradas y atractivos

El Circuito Mágico de las Aguas recibió más de 1,8 millones de visitantes y se consolida como el espacio más concurrido del país. | Canal N

En pleno corazón de Lima Metropolitana, entre avenidas de alto tránsito y edificios históricos, se levanta el Circuito Mágico del Agua, el espacio turístico que, año tras año, lidera el ranking de visitas en el país y supera incluso a íconos como Machu Picchu en afluencia total. Inaugurado en 2007 sobre el histórico Parque de la Reserva, este complejo de fuentes se ha convertido en una parada obligatoria tanto para limeños como para visitantes nacionales y extranjeros.

Con más de dos millones de visitantes al año, según cifras oficiales del Mincetur, el llamado “Parque de las Aguas” no solo destaca por su propuesta visual y tecnológica, sino también por su ubicación estratégica en el Cercado de Lima, su accesibilidad y su carácter familiar. Luces, agua, música y patrimonio histórico se combinan en un espacio que redefine la experiencia urbana del turismo en la capital peruana.

Dónde queda el Circuito Mágico del Agua y por qué es único en el mundo

El Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva está ubicado en el barrio de Santa Beatriz, delimitado por dos de las vías más importantes de la ciudad: el Paseo de la República y la avenida Arequipa. El recinto forma parte del Parque de la Reserva, un espacio inaugurado en 1929 en homenaje a los reservistas que defendieron Lima durante la Guerra del Pacífico, y que hoy ostenta la categoría de Patrimonio Histórico de la Nación.

Este atractivo fue inaugurado oficialmente el 26 de julio de 2007, durante la gestión municipal de Luis Castañeda Lossio. Ese mismo año obtuvo el Récord Guinness como el complejo de fuentes más grande del mundo ubicado en un parque público, reconocimiento que marcó un antes y un después en la proyección turística de Lima. Una de sus principales postales es la Fuente Mágica, capaz de lanzar chorros de agua que superan los 80 metros de altura, enmarcados por la imponente Logia de estilo neoclásico.

Además del impacto visual, el entorno arquitectónico refuerza su valor cultural. El parque conserva construcciones de estilo art déco, neoclásico e indigenista, con monumentos dedicados a personajes históricos como Fermín Tangüis y Antonio José de Sucre, así como esculturas y fuentes ornamentales restauradas que datan de inicios del siglo XX.

Precios de ingreso al Circuito Mágico del Agua y quiénes acceden gratis

El Circuito Mágico del Agua, también conocido como el Parque de las Aguas, maneja una tarifa considerada simbólica para el público en general. El precio regular de la entrada es de aproximadamente S/ 5, monto que permite recorrer todo el complejo y acceder a las zonas de fuentes cibernéticas, áreas ornamentales y espacios históricos del Parque de la Reserva. Este pago no está vinculado a horarios específicos y aplica durante todo el rango de atención establecido.

Sin embargo, existen grupos que pueden ingresar de forma gratuita, siempre que presenten la documentación correspondiente en físico. Los niños y niñas hasta los cinco años de edad no pagan entrada al mostrar su Documento Nacional de Identidad (DNI). El mismo beneficio aplica para las personas adultas mayores de 65 años, quienes también acceden sin costo presentando su DNI vigente en la puerta de ingreso.

Otro grupo beneficiado es el de las personas con discapacidad que cuenten con carné vigente del CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad). En estos casos, el acceso puede ser gratuito o con tarifa reducida, de acuerdo con la normativa vigente. Este beneficio puede extenderse a un acompañante directo, dependiendo de la condición registrada en el carné.

En cuanto a servicios adicionales, el estacionamiento tiene tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo: motos pagan alrededor de S/ 7, autos S/ 20 y buses S/ 40. Estos montos son independientes del precio de ingreso al parque. Además, en fechas especiales, campañas municipales o celebraciones cívicas, el Circuito Mágico del Agua ha habilitado ingresos gratuitos en horarios específicos o para los primeros visitantes, como parte de actividades culturales promovidas por la Municipalidad de Lima.

Qué ver en el Circuito Mágico del Agua

El precio de entrada al Circuito Mágico del Agua es uno de los factores que explican su popularidad. La tarifa general es accesible para el público local y permite recorrer todo el complejo, que está conformado por 13 fuentes cibernéticas controladas por ordenador, además de varias fuentes ornamentales distribuidas en el parque. El recinto abre sus puertas desde horas de la tarde, pero la experiencia cambia por completo al caer la noche, cuando se activan los espectáculos de luces y música.

Entre los principales atractivos destaca la Fuente de la Fantasía, una estructura de 120 metros de largo que funciona como una gigantesca pantalla de agua. En ella se proyectan imágenes del Perú, danzas tradicionales y paisajes emblemáticos, acompañados por música y juegos de luces láser durante un espectáculo de aproximadamente 25 minutos. Es el punto de mayor concentración de visitantes y uno de los momentos más fotografiados del recorrido.

Para quienes buscan interacción, el circuito ofrece experiencias como el Laberinto del Ensueño, una fuente circular con chorros que emergen de forma inesperada, obligando a los visitantes a esquivarlos; el Túnel de las Sorpresas, un pasadizo de 35 metros cubierto por arcos de agua iluminados; y la Fuente de los Niños, diseñada especialmente para el juego y la recreación familiar. Estas zonas cuentan con áreas de cambio de ropa y señalización para el público.

El recorrido también incluye fuentes temáticas como la Fuente del Arco Iris, compuesta por siete hileras de surtidores multicolores; la Fuente de la Armonía, con una estructura geométrica de 72 surtidores y 68 proyectores; y la Fuente Río de los Deseos, un trayecto interactivo de más de 100 metros donde el agua y la luz acompañan el paso de los visitantes. A esto se suman las fuentes ornamentales históricas, como la Fuente de las Indigenitas y la Fuente Sevillana, que conservan esculturas originales restauradas.

Más allá del espectáculo, el Circuito Mágico del Agua funciona como un pulmón verde en una de las zonas más transitadas de la ciudad. En sus áreas ajardinadas es posible observar más de 27 especies de aves, entre ellas la cotorra de cabeza roja y el gavilán acanelado, así como árboles y plantas que contrastan con el entorno urbano. Este equilibrio entre naturaleza, tecnología y patrimonio explica por qué el recinto se mantiene como el atractivo turístico más visitado del Perú, consolidando a Lima como un destino cultural de alcance internacional.