Dolor al tragar o sensación de atragantamiento podrían ser señales de cáncer de garganta incluso en personas que no fuman, según el Minsa

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La sensación de dolor al tragar alimentos o una dificultad persistente para deglutir, así como la inflamación de ganglios en el cuello, pueden ser señales tempranas de cáncer de garganta en personas jóvenes, advirtió el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) del Ministerio de Salud (Minsa) del Perú.

El reconocimiento oportuno de estos síntomas resulta fundamental, dada la transformación en el perfil de quienes desarrollan la enfermedad, así como el peso cada vez mayor de la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) como factor causal relevante.

En la actualidad, el 70% de los diagnósticos de cáncer de garganta están relacionados con la infección por el VPH, mientras que el consumo de tabaco y alcohol explican solo el 30% restante, de acuerdo con el doctor Christian Loayza, cirujano oncólogo del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello del INEN. Este cambio en la epidemiología desplaza el foco desde adultos mayores con antecedentes clásicos hacia una población joven sin exposición previa a estas sustancias.

El riesgo de desarrollar cáncer de garganta es, según el HPV Information Centre, hasta tres veces mayor en hombres que en mujeres, aunque el número anual de casos en ambos sexos sigue siendo bajo. Esta disparidad de género y el cambio en los factores de riesgo exigen una revisión de los criterios tradicionales de sospecha clínica y estrategias de prevención.

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Síntomas de alerta del cáncer de garganta

El espectro de síntomas que debe motivar una consulta médica incluye dolor persistente al tragar, sensación de cuerpo extraño o de atragantamiento, e inflamación de ganglios que no remite con el tiempo. El INEN subraya que estos signos pueden aparecer incluso en jóvenes que nunca han fumado ni consumido alcohol.

La variación reciente en el perfil epidemiológico obliga a abandonar la idea de que la ausencia de consumo de tabaco o alcohol excluye el diagnóstico. “El error más común hoy es pensar: ‘no fuma, no toma, entonces no puede ser cáncer’. Eso ya no es cierto”, explicó Loayza. En la actualidad, la mayor parte de los diagnósticos ocurre en personas menores de 60 años, muchas de ellas sin antecedentes de riesgo habituales.

El cáncer orofaríngeo, forma principal del cáncer de garganta, afecta regiones como las amígdalas, la base de la lengua y el paladar blando, áreas donde el VPH encuentra condiciones propicias para el desarrollo tumoral.

Relación entre el Virus del Papiloma Humano (VPH) y el cáncer de garganta

El protagonismo del VPH, y en particular del subtipo 16, como agente causal del cáncer de garganta marca una transformación epidemiológica e implica nuevos desafíos clínicos. El doctor Loayza que “hace 15 años el principal factor de riesgo era el tabaco, pero hoy la mayoría de los casos se relaciona con el VPH”.

Los problemas de tiroides afectan mayormente a mujeres (iStock)

La relación entre VPH y cáncer de garganta replica el origen común con el cáncer de cuello uterino, ya que ambos procesos están vinculados a subtipos de alto riesgo del virus. La infección por VPH es muy frecuente: hasta el 90% de las personas sexualmente activas la adquieren en algún momento, aunque solo algunos subtipos pueden inducir procesos tumorales.

Para la confirmación diagnóstica, el protocolo incluye examen médico, endoscopia, biopsia y pruebas específicas como la detección del marcador P16, que orienta sobre la implicancia del VPH en el desarrollo del tumor.

Recomendaciones para la prevención y vacunación contra el VPH

La herramienta más eficaz para reducir la incidencia de cáncer de garganta vinculado al VPH es la vacunación. El Minsa resaltó en su comunicado que esta vacuna está disponible gratuitamente para niños y niñas de nueve a 18 años, con la administración de una sola dosis.

El doctor Loayza enfatizó que la prevención depende tanto de la iniciativa individual como de estrategias de salud pública orientadas a la inmunización precoz. La recomendación incluye no dejar pasar síntomas sospechosos y acudir al centro de salud más cercano tanto para la evaluación médica como para iniciar o completar el esquema de vacunación contra el VPH.

Incremento de casos en hombres jóvenes enciende alertas médicas

De acuerdo con el HPV Information Centre, aunque el cáncer de garganta es infrecuente en términos absolutos, los hombres tienen una incidencia tres veces mayor que las mujeres. En ambos sexos, el perfil de las personas afectadas ha cambiado: la mayoría de los casos recientes corresponde a pacientes jóvenes, sin antecedentes de tabaquismo o consumo de alcohol, en contraposición con el patrón observado hace dos décadas.

“El VPH es muy frecuente: hasta el 90% de las personas sexualmente activas lo adquirirán. Algunos subtipos son de alto riesgo y pueden provocar cáncer. La vacunación es la herramienta más eficaz para reducir su riesgo”, sostuvo el especialista.

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El cáncer orofaríngeo comparte su origen con el cáncer de cuello uterino por vinculación al VPH de alto riesgo, circunstancia que ha implicado ajustar tanto los criterios de sospecha clínica como las herramientas diagnósticas. La detección requiere endoscopía, biomarcadores, evaluación anatomopatológica y pruebas específicas para determinar la implicancia del virus.

La transformación en los factores de riesgo obliga a los profesionales de la salud y al público general a revaluar los criterios tradicionales y promueve la difusión de información sobre síntomas de alerta, vías de diagnóstico y la importancia de la prevención a través de la vacunación.