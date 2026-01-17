Perú

Lima tiene 239 recursos turísticos: Visítalos en el marco de su aniversario 491

La capital peruana reúne sitios históricos, museos, parques y rutas culturales, consolidando su atractivo para visitantes nacionales y extranjeros y posicionándose como un destino con oportunidades para el desarrollo del turismo y la economía local

Guardar
Turismo en Lima.
Turismo en Lima.

Lima Metropolitana se prepara para conmemorar sus 491 años de fundación mientras el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reveló que la capital dispone de 239 recursos turísticos identificados, distribuidos en sus 43 distritos.

Esta cifra refleja la diversidad de espacios naturales y culturales que conviven en la ciudad y su capacidad para atraer visitantes de distintas regiones y países.

La titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que el Centro Histórico de Lima ostenta la jerarquía 4, la máxima distinción que otorga el Mincetur, al igual que destinos reconocidos como Machu Picchu o las Líneas de Nasca.

El Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991, constituye uno de los polos turísticos más emblemáticos. Fundada en 1535 bajo el nombre de “Ciudad de los Reyes”, Lima conserva en esta zona monumentos de arquitectura española, museos y plazas que narran su pasado virreinal.

Jirón de la Unión en
Jirón de la Unión en la actualidad. Foto: Andina

Principales atractivos de la capital

Entre los recursos turísticos más visitados, el Mincetur recomienda la Plaza Mayor de Lima, un espacio rodeado de edificios como el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Catedral de Lima.

En el centro de la plaza destaca una pileta de bronce, considerada la estructura más antigua de la ciudad, inaugurada en 1578.

La Catedral, reconocida como la iglesia más relevante del país, exhibe estilos barroco, renacentista y neoclásico, además de una colección de arte sacro. A su lado, el Museo del Palacio Arzobispal presenta reliquias, lienzos, mobiliario antiguo y esculturas religiosas.

A pocas cuadras, el Museo Convento de San Francisco ofrece un recorrido por la historia virreinal y religiosa de Lima. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1988, el complejo alberga catacumbas, una biblioteca con 25 mil volúmenes y una colección de arte colonial.

La Casa de Aliaga, con más de 480 años de historia, abre sus puertas a quienes buscan conocer la evolución arquitectónica limeña a través de sus 18 ambientes, decorados desde el renacimiento hasta el neoclásico.

El Parque de la Reserva-Circuito Mágico del Agua se ha consolidado como uno de los destinos más populares, según La República. El complejo cuenta con 13 fuentes interactivas y ornamentales, combinando espectáculos de luces y música en un entorno que fusiona arte, tecnología y esparcimiento.

El parque fue declarado Patrimonio Histórico de la Nación en 1986 por albergar construcciones neoclásicas, monumentos y esculturas que rinden homenaje a héroes peruanos.

Lima celebró la apertura del
Lima celebró la apertura del "Circuito Mágico del Agua", un atractivo turístico destacado en el Parque de la Reserva. (Andina)

Nuevas experiencias y actividades

El Mincetur promueve alternativas para descubrir la capital desde diferentes perspectivas. La plataforma “Y tú qué planes” ofrece recorridos en bicicleta por el Centro Histórico de Lima y otros barrios emblemáticos, facilitando el acceso a experiencias al aire libre y la exploración de rutas urbanas.

Durante la celebración por el aniversario de la ciudad, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha preparado espectáculos, actividades culturales y cívicas entre el 16 y el 18 de enero.

El inventario de 239 recursos turísticos incluye sitios arqueológicos, museos, monumentos, parques y experiencias que permiten a los visitantes acercarse a la historia y riqueza cultural de la capital. El Mincetur subraya el potencial de la ciudad para el desarrollo del turismo, impulsando el crecimiento económico y el intercambio cultural en la región.

Temas Relacionados

Lima MetropolitanaAniversario de LimaMinceturperu-noticias

Más Noticias

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Regatas Lima y San Martín protagonizarán el duelo de la jornada. Universitario chocará con Olva Latino, mientras que Alianza Lima se enfrentará a Atlético Atenea

Resultados de la fecha 2

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del choque por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ chocarán con las ‘diosas’ con la misión de recuperar el liderato que es de Universitario. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del segundo amistoso de los ‘cremas’ en pretemporada 2026

El equipo de Javier Rabanal cayó ante Sport Boys en su primer encuentro de preparación y ahora buscará superar al conjunto dirigido por Juan Reynoso

Universitario vs Melgar: día, hora

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: resultados y puntaje de los equipos en la fecha 2 del torneo

Este fin de semana se disputa una jornada atractiva, con el clásico entre San Martín y Regatas como duelo principal. Revisa cómo se mueven las ubicaciones de la competencia

Tabla de posiciones de la

Sergio Peña reflexiona por su arranque en pretemporada con Alianza Lima: “La vida golpea, la gente decepciona, pero todo tiene un propósito”

El ‘10′ no ha mostrado su mejor versión en la Serie Río de La Plata; más bien todo lo contrario: un ‘blooper’ contra Unión de Santa Fe que lo ha ubicado, una vez más, en la línea mediática

Sergio Peña reflexiona por su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC ordena a la JNJ

TC ordena a la JNJ evaluar el inicio de proceso disciplinario al juez Richard Concepción Carhuancho

‘Chifagate’: Presidente de la ATU niega vínculos con empresario chino y una millonaria licitación de cámaras en curso

JNJ programa nueva entrevista de ratificación de Pablo Sánchez para este jueves 22

Informe del JEE advierte que Carlos Álvarez no habría declarado sentencia por peculado en hoja de vida

⁠'Chifagate’ de José Jerí: los vínculos del mandatario con Zhihua Yang y todo lo que se sabe de este escándalo en Perú

ENTRETENIMIENTO

Vanessa López responde tras críticas

Vanessa López responde tras críticas por estar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Nadie nos quita lo bailado”

Conciertos de BTS en Perú: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Lima?

Concierto de Bad Bunny EN VIVO HOY: minuto a minuto del segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

Todo lo que debes saber para disfrutar el segundo show de Bad Bunny en Lima

Conciertos de Bad Bunny en Lima: Estas son las canciones exclusivas que interpretará en cada show

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Alianza Lima vs Atlético Atenea 3-2: jugadas y resumen del agónico triunfo de las ‘íntimas’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del segundo amistoso de los ‘cremas’ en pretemporada 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: resultados y puntaje de los equipos en la fecha 2 del torneo

Sergio Peña reflexiona por su arranque en pretemporada con Alianza Lima: “La vida golpea, la gente decepciona, pero todo tiene un propósito”