Lima tiene 239 recursos turísticos: Visítalos en el marco de su aniversario 491

Turismo en Lima.

Lima Metropolitana se prepara para conmemorar sus 491 años de fundación mientras el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reveló que la capital dispone de 239 recursos turísticos identificados, distribuidos en sus 43 distritos.

Esta cifra refleja la diversidad de espacios naturales y culturales que conviven en la ciudad y su capacidad para atraer visitantes de distintas regiones y países.

La titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, destacó que el Centro Histórico de Lima ostenta la jerarquía 4, la máxima distinción que otorga el Mincetur, al igual que destinos reconocidos como Machu Picchu o las Líneas de Nasca.

El Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991, constituye uno de los polos turísticos más emblemáticos. Fundada en 1535 bajo el nombre de “Ciudad de los Reyes”, Lima conserva en esta zona monumentos de arquitectura española, museos y plazas que narran su pasado virreinal.

Jirón de la Unión en la actualidad. Foto: Andina

Principales atractivos de la capital

Entre los recursos turísticos más visitados, el Mincetur recomienda la Plaza Mayor de Lima, un espacio rodeado de edificios como el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Catedral de Lima.

En el centro de la plaza destaca una pileta de bronce, considerada la estructura más antigua de la ciudad, inaugurada en 1578.

La Catedral, reconocida como la iglesia más relevante del país, exhibe estilos barroco, renacentista y neoclásico, además de una colección de arte sacro. A su lado, el Museo del Palacio Arzobispal presenta reliquias, lienzos, mobiliario antiguo y esculturas religiosas.

A pocas cuadras, el Museo Convento de San Francisco ofrece un recorrido por la historia virreinal y religiosa de Lima. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1988, el complejo alberga catacumbas, una biblioteca con 25 mil volúmenes y una colección de arte colonial.

La Casa de Aliaga, con más de 480 años de historia, abre sus puertas a quienes buscan conocer la evolución arquitectónica limeña a través de sus 18 ambientes, decorados desde el renacimiento hasta el neoclásico.

El Parque de la Reserva-Circuito Mágico del Agua se ha consolidado como uno de los destinos más populares, según La República. El complejo cuenta con 13 fuentes interactivas y ornamentales, combinando espectáculos de luces y música en un entorno que fusiona arte, tecnología y esparcimiento.

El parque fue declarado Patrimonio Histórico de la Nación en 1986 por albergar construcciones neoclásicas, monumentos y esculturas que rinden homenaje a héroes peruanos.

Lima celebró la apertura del "Circuito Mágico del Agua", un atractivo turístico destacado en el Parque de la Reserva. (Andina)

Nuevas experiencias y actividades

El Mincetur promueve alternativas para descubrir la capital desde diferentes perspectivas. La plataforma “Y tú qué planes” ofrece recorridos en bicicleta por el Centro Histórico de Lima y otros barrios emblemáticos, facilitando el acceso a experiencias al aire libre y la exploración de rutas urbanas.

Durante la celebración por el aniversario de la ciudad, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha preparado espectáculos, actividades culturales y cívicas entre el 16 y el 18 de enero.

El inventario de 239 recursos turísticos incluye sitios arqueológicos, museos, monumentos, parques y experiencias que permiten a los visitantes acercarse a la historia y riqueza cultural de la capital. El Mincetur subraya el potencial de la ciudad para el desarrollo del turismo, impulsando el crecimiento económico y el intercambio cultural en la región.