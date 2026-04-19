Hoy gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: Cómo votar, link oficial y quiénes podrían irse del reality

La tensión en La Granja VIP Perú alcanza su punto máximo este viernes 18 de abril con una nueva gala de eliminación que promete redefinir el rumbo del reality.

Cuatro participantes —Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Gabriela Herrera y Renato Rossini Jr.— quedaron nominados tras una semana de fuertes conflictos, estrategias inesperadas y sanciones que rompieron con la dinámica habitual del programa. La expectativa entre los seguidores se dispara en una edición donde solo el voto del público será decisivo.

En esta ocasión, la producción de Panamericana Televisión ha dispuesto un sistema de votación digital y gratuito, permitiendo que la audiencia tenga el control absoluto sobre quién continúa y quién debe abandonar la competencia. El desenlace de la noche dependerá de cada apoyo recibido en la plataforma oficial.

¿Cómo votar por tu favorito en la gala de eliminación?

El destino de los nominados está en manos de los fanáticos del reality, que pueden participar activamente para salvar a su concursante preferido. El proceso es sencillo y accesible para todos:

Ingresa al portal oficial de votación: https://votacion.panamericana.pe/la-granja/login Regístrate completando tus datos personales y un correo electrónico válido. Selecciona al nominado que deseas salvar: Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Gabriela Herrera o Renato Rossini Jr.. Emite tu voto. Cada usuario puede votar hasta diez veces al día por el mismo concursante, lo que incrementa las posibilidades de permanencia en el reality.

La votación permanecerá abierta hasta minutos antes de la gala, por lo que el apoyo constante puede ser determinante en un cuadro tan competitivo como el de esta semana. También se puede votar a través de la cuenta oficial de Instagram de La Granja VIP Perú.

La gala de eliminación de hoy en La Granja VIP Perú enfrenta a Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Gabriela Herrera y Renato Rossini Jr. Panamericana

Los nominados: una placa marcada por giros y traiciones

La lista de nominados surgió tras una serie de duelos, sanciones y movimientos estratégicos que alteraron la rutina del programa. El proceso vivió un giro clave cuando Pati Lorena ganó el polémico duelo de la salvación, pero —debido a un castigo de la producción por el mal desempeño de su equipo— no pudo rescatar a ningún compañero. Sin embargo, la productora sí tuvo la oportunidad de traicionar y eligió cambiar el destino de la placa, colocando a Gabriela Herrera entre los nominados y alterando el equilibrio de fuerzas dentro de la casa.

Así, los cuatro nominados a la eliminación de hoy son:

Samahara Lobatón

Pablo Heredia

Gabriela Herrera

Renato Rossini Jr.

Solo uno de ellos deberá despedirse de la granja, en una definición que se anticipa como una de las más reñidas de la temporada.

Solo uno de los nominados deberá dejar la competencia tras el veredicto del voto popular.

La importancia del voto: una competencia impredecible

La competencia en La Granja VIP Perú se ha vuelto cada vez más impredecible. Las alianzas internas se han fracturado y las estrategias individuales toman protagonismo, haciendo que cada nominación cuente y que el respaldo del público sea más importante que nunca.

El historial y la popularidad de cada nominado añaden incertidumbre al resultado. Samahara Lobatón y Pablo Heredia son figuras que han polarizado al público, mientras que Gabriela Herrera y Renato Rossini Jr. han sumado seguidores por sus actuaciones en el reality. La decisión final, como nunca antes, depende de la voluntad de los televidentes.

¿Cuándo y dónde ver la gala de eliminación en vivo?

La esperada gala de eliminación se transmitirá hoy, viernes 18 de abril, a partir de las 20:00 horas en Panamericana Televisión. La emisión será completamente en vivo y promete momentos de máxima tensión, confesiones inesperadas y un desenlace que podría alterar las alianzas dentro de la granja.

El programa invita a los seguidores a no perderse la transmisión, ya que la salida de uno de los nominados podría cambiar el curso de la competencia y abrir nuevas posibilidades estratégicas para los que permanezcan en el reality.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo posan sonrientes frente al logo de "La Granja VIP" en la promoción del esperado estreno del reality show. (La Granja VIP )

¿Quién podría irse de La Granja VIP Perú?

Aunque el resultado está abierto, la placa de nominados de esta semana es particularmente competitiva y cualquier voto puede ser decisivo. La producción anticipa una votación cerrada, con favoritos que podrían dar la sorpresa y dejar la finca, mientras otros logran salir airosos gracias al respaldo de sus fans.

La noche promete altas dosis de emoción y suspenso, consolidando a La Granja VIP Perú como uno de los realities más vistos y comentados de la televisión nacional.