José Jerí cuestiona a José Balcázar por frenar compra de aviones F-16 a EE. UU. el día del contrato: “Irresponsable”

Expresidente José Jerí califica de irresponsable la postergación de compra de F-16. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El expresidente José Jerí cuestionó públicamente la decisión del actual mandatario de transición, José Balcázar, de postergar la firma del contrato para la adquisición de aviones caza F-16 a Estados Unidos. La medida, adoptada el mismo día en que debía concretarse el acuerdo, generó reacciones en el ámbito político y de defensa.

A través de sus redes sociales, Jerí expresó su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo, señalando que esta afecta la planificación de largo plazo en materia de defensa nacional. El exmandatario remarcó que el proceso de renovación de la flota aérea había sido trabajado durante varios años y formaba parte de una estrategia previamente definida.

José Jerí se despide del Ejecutivo tras ser censurado por el Congreso.| Presidencia

Cuestionamientos por postergación

En su pronunciamiento, Jerí calificó la medida como inapropiada y advirtió sobre sus posibles implicancias internacionales. “Considero irresponsable y compromete nuestras relaciones bilaterales con EE. UU. de 200 años al postergar la firma para renovar nuestra flota de aviones planificada desde hace muchos años”.

Asimismo, el exjefe de Estado sostuvo que, si el gobierno no estaba decidido en adquirir las aeronaves de combate debió comunicarse antes. “Si la decisión del actual gobierno era postergar o cancelar el proceso de compra hasta el próximo gobierno, ello no debió esperar hasta el mismo día de la firma del contrato”, agregó en su mensaje.

Gobierno de Balcázar evalúa postergar compra de aviones F-16 y dejar decisión al próximo presidente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Impacto en relaciones bilaterales

Jerí también advirtió que la decisión podría afectar la percepción internacional del Perú, especialmente en su relación bilateral con Estados Unidos. En ese sentido, indicó que la postergación “no solo lesiona nuestra imagen y credibilidad a nivel internacional, es además una falta de respeto a nuestro socio estratégico”.

El exmandatario subrayó que la relación bilateral con Estados Unidos tiene una trayectoria de más de dos siglos, por lo que consideró necesario actuar con previsión en decisiones de este tipo. La compra de los aviones F-16 formaba parte de un proceso de fortalecimiento de capacidades militares y cooperación internacional.

José Jerí critica a José Balcázar por postergar compra de F-16: advierte impacto internacional. (Foto: X/@josejeriore)

“Lo invito a reflexionar”

En la parte final de su pronunciamiento, Jerí hizo un llamado directo al jefe de Estado para reconsiderar la decisión adoptada. “Con profundo respeto Presidente Balcázar, lo invito a reflexionar, dejemos de lado las influencias nocivas para los intereses del país”, señaló.

Finalmente, el expresidente enfatizó la importancia de las decisiones en materia de política exterior y defensa, indicando que “de su decisión de hoy depende gran parte de nuestro presente y futuro diplomático y comercial”. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre las críticas formuladas.

Tensión con EE.UU.: embajador cuestiona postergación de compra de cazas F-16. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

Embajador de EE.UU. se pronuncia

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, respondió a las declaraciones del presidente José María Balcázar sobre la posible postergación de la compra de aviones F-16. A través de un comunicado, Navarro advirtió sobre las consecuencias de negociar de mala fe y recalcó que, si se socavan los intereses estadounidenses, empleará todos los mecanismos disponibles para proteger la seguridad y prosperidad de su país y la región.

El pronunciamiento del embajador se produjo luego de que Balcázar señalara que su gobierno, por su carácter transitorio, evalúa dejar la decisión sobre la compra de los F-16 a la próxima administración. El presidente peruano indicó que el proceso no está cerrado y que lo analizará con el Consejo de Ministros, considerando que la operación implica un endeudamiento significativo para el país.

Tensión con EE.UU.: embajador cuestiona postergación de compra de cazas F-16. (Foto composición: Infobae Perú/Congreso/Difusión)

El Gobierno peruano prevé definir el tema en los próximos días tras una reunión de gabinete. La reacción de la embajada estadounidense introduce un nuevo elemento en la discusión bilateral y pone en relieve la importancia del acuerdo para la política de defensa y las relaciones entre ambos países.