Carné de discapacidad en solo 30 minutos: Conadis lanza campaña hasta el 19 de diciembre

Carné de discapacidad del Conadis ahora se puede obtener en solo 30 minutos

Con tan solo la presentación del Certificado de Discapacidad, ciudadanos en Lima Metropolitana pueden acceder desde hoy al carné de discapacidad en apenas media hora, gracias a una iniciativa implementada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

La campaña “Carné del Conadis al toque” se extenderá hasta el 19 de diciembre, con atención presencial en la sede central de Conadis, situada en la Av. Arequipa 375, Santa Beatriz, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Este proceso promete entregar de manera inmediata el documento esencial para acceder a beneficios en servicios públicos y programas sociales.

Atención personalizada y agilización del trámite

La meta de la iniciativa es dinamizar las inscripciones dentro del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Durante esta jornada, un equipo de Conadis guía a cada solicitante, quien solo debe portar el Certificado de Discapacidad como requisito.

Personal especializado orienta sobre cada paso dentro de la sede central, para asegurar recorridos fáciles y adaptados que garanticen la accesibilidad desde el ingreso hasta la entrega del carné.

Así, los usuarios experimentan un proceso organizado y eficiente, cubriendo la demanda de un trámite que, por lo general, suele implicar esperas prolongadas o múltiples visitas.

Alternativas en Lima Norte

A la par de esta campaña centralizada, Conadis mantiene su atención regular en el Centro Mac Lima Norte, ubicado en el centro comercial Mallplaza Comas (sótano 1, Av. Los Ángeles N° 602, Urb. Comas).

Quienes residen en Comas o distritos cercanos pueden allí gestionar carnés nuevos, duplicados, distintivos vehiculares o rectificar datos.

Estos servicios no requieren cita previa, funcionan de lunes a sábado y son gratuitos. Así, la accesibilidad se presenta tanto en rapidez como en ubicación, apuntando a que más personas accedan a sus derechos con menos trámites y tiempos de espera.

En este módulo también se pueden realizar consultas y validaciones, además de imprimir documentos de manera inmediata.

¿Cuál es la función del Conadis?

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad es el organismo público encargado de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad en el Perú.

Su función principal consiste en garantizar la inclusión plena y efectiva de quienes viven con alguna discapacidad, priorizando su participación en condiciones de igualdad en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Conadis elabora y promueve políticas públicas orientadas a la integración y respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Coordina acciones con entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil para aplicar programas, políticas y estrategias inclusivas.

Además, supervisa el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con los derechos de esta población y toma medidas cuando detecta irregularidades.

Entre sus funciones destaca la generación de datos, investigación y análisis sobre la situación de las personas con discapacidad en el país, lo cual permite orientar mejor las políticas públicas y la asignación de recursos. También desarrolla campañas de sensibilización y capacitación destinadas a informar y promover una sociedad más respetuosa de la diversidad.