Perú

El atractivo más visitado del Perú está en Lima, supera a Machu Picchu y tiene récord Guiness

Más de dos millones de visitantes, entre peruanos y extranjeros, asistieron al punto más visitado en la capital para pasar el rato

En Lima Metropolitana está el atractivo más visitado del país, el cual fue inaugurado solo en 2007, mientras que los otros datan de épocas más antiguas. - Crédito Emilima

¿Sabías que el atractivo peruano con más visitantes está en Lima Metropolitana? Se trata del Circuito Mágico del Agua, un lugar inaugurado en 2007, durante la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio, y que fue construído sobre el histórico Parque de la Reserva.

A pesar de que este no es un lugar “natural” ni antiguo como Machu Picchu y otro de los atractivos del Perú, supera la asistencia total a los otros. Sin embargo, si se cuentan solamente a los extranjeros, estos prefieren en gran medida Machu Picchu.

“El Circuito Mágico del Agua, uno de los atractivos de la capital peruana, que celebrará su 491 aniversario el próximo domingo 18 de enero, continúa liderando la lista de los destinos más visitados del Perú. Según un reciente Reporte Mensual de Turismo, este atractivo turístico recibió a un total de 2 millones 183 mil 354 visitantes nacionales y extranjeros entre enero y noviembre del 2025. De ese total, unos 2 millones 81 mil 823 fueron turistas nacionales y otros 101 mil 531, extranjeros”, reveló el Mincetur.

Machu Picchu es el atractivo más visitado solo por turistas, pero afronta aún dificultades. - Crédito Composición Infobae Perú

Circuito Mágico del Agua destaca sobre Machu Picchu

Con esos resultados, el Circuito Mágico del Agua se ubicó por encima del Santuario Histórico de Machupicchu (que recibió a más de 1.4 millones de visitantes) —el cual destaca como el destino más visitado por ciudadanos internacionales—, la Explanada de Saqsaywaman (más de 889 mil), el Parque Arqueológico de Ollantaytambo (más de 840 mil), el Complejo Arqueológico de Moray (más de 729 mil) y las Islas Ballestas (más de 563 mil).

“Este es uno de los diversos atractivos del Centro Histórico de Lima, que en el año 2024 recibió la jerarquía 4, la máxima distinción turística otorgada por el Estado peruano, lo que confirma su relevancia como destino cultural e histórico y lo pone a la altura de destinos de talla mundial como la ciudadela de Machupicchu (en Cusco), las Líneas de Nasca y Palpa (Ica) y el Río Amazonas (Loreto)”, destacó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

Como se recureda, este fue inaugurado el 26 de julio de 2007, y destaca por sus 13 fuentes interactivas y ornamentales que ofrecen un colorido espectáculo de luces y música. El lugar, además, se ha consolidado como un espacio de sano esparcimiento para grandes y chicos y como sede de ferias y eventos públicos.

El Circuito Mágico del Agua ofrece espectáculos cada cierto tiempo. - Crédito Difusión

“Al estar situado en el Parque de la Reserva, el cual fue declarado por el Estado peruano como Patrimonio Histórico de la Nación en 1986, el Circuito Mágico del Agua alberga construcciones neoclásicas y art déco, así como monumentos a héroes peruanos y esculturas indigenistas”, resaltó el Mincetur.

Cuenta con récord Guines

Además, este atractivo cuenta con una ruta de observación de aves, donde se pueden avistar unas 27 especies, entre ellas, la cotorra de cabeza roja, el perico de ala amarilla, la tórtola orejuda, el gavilán acanelado, el tordo de matorral, el mielero gris, el mosquerito silbador, la estrellita de collar púrpura y el gorrión de collar rufo.

Asimismo, cabe recordar que este destino ostenta el récord Guinnes por ser el “complejo de fuentes más altas del mundo situadas en un parque público”. Por su parte, el Parque de la Reserva fue declarado Patrimonio Cultural de la Región Andina por el Parlamento Andino en 2024.

