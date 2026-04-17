Embajador de EE.UU responde a José Balcázar por postegar compra de aviones F-16: “Negocian de mala fe con Estados Unidos”

Tensión con EE.UU.: embajador cuestiona postergación de compra de cazas F-16. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

La Embajada de Estados Unidos en el Perú respondió a las declaraciones del presidente José María Balcázar sobre la posible postergación de la compra de aviones de combate F-16, en medio del proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). A través de un pronunciamiento en X, el embajador Bernie Navarro expresó una posición firme frente a la eventual decisión del Gobierno peruano.

En ese contexto, el diplomático advirtió sobre posibles consecuencias si se considera que las negociaciones no se desarrollan de manera adecuada. “Si negocian de mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, tengan la seguridad de que utilizaré todas las herramientas a mi alcance para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y de la región”, señaló, en referencia al proceso en curso.

El mensaje del embajador, en representación del gobierno de Donald Trump, se da en el marco de la cooperación bilateral en defensa y ha sido interpretado como una reacción ante la posible postergación de la compra de los caza F-16 por parte del Perú, luego de que el jefe de Estado señalara que su gobierno, por su carácter transitorio, evalúa dejar esa decisión a la próxima administración.

Embajada de EE.UU. advierte a Perú por posible postergación de compra de aviones F-16. (Foto: FB/@usembassyperu)

Evaluación del Ejecutivo peruano

El mandatario peruano ha reiterado que el proceso no está cerrado y que será analizado junto al Consejo de Ministros en los próximos días. “Estoy evaluando esta situación, estoy conversando con el premier para ver la toma de una decisión sobre este tema que es importante”, declaró previamente, en una entrevista con Exitosa.

Asimismo, Balcázar ha señalado que el costo de la operación representa un factor clave en la evaluación. Según indicó, la compra de los aviones implica un nivel de endeudamiento considerable para el país, lo que ha motivado una revisión sobre su viabilidad en el actual contexto económico.

Gobierno continuará compra de F-16, según Balcázar; Álvarez asegura que proceso sigue en evaluación. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Gabinete decidirá

El Gobierno peruano prevé adoptar una decisión en el corto plazo, tras una reunión con el gabinete ministerial. El propio Balcázar adelantó que la definición podría darse “muy probablemente” en la próxima semana, luego de evaluar todos los factores involucrados.

Mientras tanto, la respuesta de la Embajada de Estados Unidos introduce un nuevo elemento en la discusión, al evidenciar la relevancia del proceso en el ámbito de las relaciones bilaterales. La decisión final marcará el rumbo de la política de defensa y la continuidad de los acuerdos en curso entre ambos países.

Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia