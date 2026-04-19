A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC: partido en el Alberto Gallardo por fecha 11 de Torneo Apertura de Liga 1 2026. Crédito: Instagram Sporting Cristal/UTC.

La undécima fecha del Apertura 2026 trae un enfrentamiento de alto impacto en el Estadio Alberto Gallardo: Sporting Cristal frente a UTC. Este partido marca un punto de inflexión para los ’celestes’, pues significa el debut oficial de Zé Ricardo en el torneo local. Al frente, el estratega Carlos Bustos intentará capitalizar la crisis de resultados que atraviesa el cuadro ’rimense’ para llevarse los puntos de la capital.

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC por Torneo Apertura 2026

El duelo entre los ‘celestes’ y el ‘gavilán’ se jugará hoy, domingo 19 de abril, en el Estadio Alberto Gallardo, en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026. Joel Alarcón dará el pitazo inicial a las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Quienes sigan la transmisión desde Venezuela, Bolivia o Miami podrán ver el partido a partir de las 12:00, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro arrancará a las 13:00. De este modo, el cronograma facilita que la afición de distintos países tenga la oportunidad de disfrutar del espectáculo futbolístico en sus respectivos horarios.

Sporting Cristal vs UTC: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Sporting Cristal/UTC.

Dónde ver Sporting Cristal vs UTC por Torneo Apertura 2026

La transmisión exclusiva de este encuentro por la Liga 1 2026 será responsabilidad de L1 MAX, que garantiza la emisión en vivo de todos los partidos de la novena fecha del Torneo Apertura. Los aficionados pueden acceder a este canal a través de servicios como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

Además, L1 Max ofrece la posibilidad de ver los encuentros en línea mediante la aplicación Liga 1 Play, lo que permite seguir la jornada desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Esta alternativa digital resulta conveniente para quienes prefieren no depender de la televisión tradicional.

Por otra parte, Infobae Perú realizará una cobertura integral de cada partido de la fecha. La plataforma brindará información previa, seguimiento minuto a minuto, detalles de los goles, jugadas clave y declaraciones importantes, asegurando que los seguidores dispongan de todos los datos relevantes del campeonato.

UTC busca regresar la victoria y aprovechar el frágil momento de Sporting Cristal en el torneo local. Crédito: Instagram UTC.

Así llegan Sporting Cristal y UTC al duelo

Sporting Cristal afronta el duelo ante UTC en la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 con la necesidad de reencontrarse con el triunfo. La llegada de Zé Ricardo al banquillo ha renovado el ánimo en el club rimense, pero el equipo acumula dos derrotas consecutivas en el certamen local: primero frente a Los Chankas como visitante y luego en casa ante CD Moquegua, un resultado inesperado. En el ámbito internacional, Cristal debutó con victoria ante Cerro Porteño en la Copa Libertadores, aunque su reciente caída 2-1 ante Palmeiras dejó malestar por el arbitraje.

Por el lado visitante, UTC también atraviesa una racha adversa y requiere sumar de a tres para volver a los primeros planos del torneo. Los dirigidos por Carlos Bustos no logran una victoria desde hace cuatro fechas. En ese lapso, cayeron 2-0 ante Universitario, empataron como locales frente a Alianza Atlético, perdieron 2-1 con Juan Pablo II y, en su último compromiso, igualaron 2-2 con Sport Huancayo en Cajamarca.

Ambos equipos llegan al encuentro en busca de un punto de inflexión para recuperar terreno en la tabla. Mientras Sporting Cristal busca cortar la mala racha local y sostener la competitividad mostrada en la Copa Libertadores, UTC apuesta por una victoria que le permita acercarse nuevamente a los puestos de vanguardia y dejar atrás la seguidilla de resultados adversos.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.

Sporting Cristal vs UTC: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Cristiano, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Luis Ibérico; Maxloren Castro, Irven Ávila y Juan Gonzáles.

UTC: Ángelo Campos; Dylan Caro, Bruno Duarte, Manuel Ganoza, Gilmar Paredes; Arquimedes Figuera, David Dioses; Adolfo Muñoz, Marcos Lliuya, David Camacho y Marlon De Jesús.