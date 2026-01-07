Los Récords Guinness del Perú: desde un túnel que cruza aguas a 70 °C hasta una ensalada de más de mil kilos

El túnel Ollachea de Perú obtuvo el Récord Guinness por atravesar aguas geotérmicas a 71,2 grados Celsius, marcando una hazaña de ingeniería vial extrema.

La historia reciente de Perú suma nuevas páginas a su lista de hazañas extraordinarias, al inscribir su nombre en el libro de los Récord Guinness con logros que abarcan desde la ingeniería vial extrema hasta la gastronomía ancestral.

El país ha sido testigo de la certificación del túnel Ollachea, la creación de la ensalada de tarwi más grande del mundo y la consolidación de la ola de Chicama como escenario de proezas deportivas únicas, como el récord mundial impuesto por el surfista Cristóbal de Col. Estas marcas posicionan a Perú en el mapa mundial de los récords, con hitos que celebran tanto la innovación como la herencia cultural.

Un túnel bajo aguas geotérmicas

Hace unos pocos días, el Perú recibió la certificación de Guinness World Records por una obra de ingeniería sin precedentes: el túnel Ollachea, ubicado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, región Puno.

Tunel en Perú recibió récord Guinness. | MTC

Este túnel fue reconocido en la categoría “Highest-temperature geothermal waters traversed by a vehicular tunnel”, por haberse construido atravesando aguas geotérmicas que alcanzaron los 71,2 ℃, una condición excepcional que representó un desafío técnico para los ingenieros peruanos.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que superar este obstáculo implicó aplicar sistemas de impermeabilización avanzados, revestimientos estructurales y un pavimento rígido, todo bajo estrictas medidas de seguridad.

El túnel Ollachea forma parte de la carretera IIRSA Sur – Tramo 4: Puente Inambari–Azángaro, y se extiende a lo largo de 1.024 metros, de los cuales 906 corresponden al túnel principal y el resto a los accesos de ingreso y salida.

La inversión, superior a USD 100 millones, incluyó tecnología de última generación: iluminación LED, ventilación mecánica, sistemas de detección de incendios y gases, cámaras de vigilancia y señalización de evacuación.

Túnel Ollachea, situado en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, en la región Puno.| MTC

De acuerdo con información proporcionada por el MTC, la obra beneficia a más de un millón de personas, optimizando la seguridad y la movilidad regional en una zona de alta montaña.

El proceso constructivo se dividió en dos fases: primero, las obras civiles sobre macizo rocoso a 2.785 metros sobre el nivel del mar, y después, la instalación de los sistemas de operación y seguridad. Esta infraestructura, junto con la Vía de Evitamiento Ollachea, refuerza la conectividad entre la selva y la región andina, facilitando el movimiento de productos y servicios en el corredor vital de la carretera IIRSA Sur.

Una ensalada monumental

En septiembre de 2025, Perú volvió a figurar en el libro de los Guinness World Records, esta vez con la ensalada de tarwi más grande del mundo. La hazaña, anunciada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), tuvo lugar en la plaza de Armas de El Porvenir, en Trujillo, donde más de 500 personas —agricultores, chefs, estudiantes y voluntarios— participaron en la preparación de una ensalada que alcanzó los 1.425 kilos.

El tarwi, base de la ensalada monumental, es una leguminosa ancestral rica en proteínas y clave para la seguridad alimentaria en regiones altoandinas del Perú.

“El récord no es solo un reto cumplido, sino un homenaje a nuestros agricultores y agricultoras altoandinas. Hoy, con este superalimento, el Perú se da a conocer al mundo y lo comparte con generosidad”, expresaron funcionario del Midagri.

La iniciativa, que contó con el apoyo de Danper, la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), la FAO y la Municipalidad de El Porvenir, puso en valor la biodiversidad y la fortaleza de la agricultura familiar peruana.

El tarwi, base de la ensalada, es una leguminosa ancestral que contiene hasta 51% de proteínas, y representa un cultivo estratégico para la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. Más de 30 mil familias dependen de su producción en regiones como La Libertad, Cusco, Apurímac y Huánuco. Solo en 2024, las exportaciones de tarwi sumaron US$ 962 mil, principalmente hacia Ecuador, de acuerdo con cifras del MIDAGRI.

El tarwi sobresale entre las leguminosas andinas gracias a su elevado aporte de proteínas, omega, calcio e hierro. Su sabor, inicialmente amargo y suavizado con procesos ancestrales, lo convierte en un alimento insustituible para dietas equilibradas y sostenibles. (Andina)

La ola más larga

El litoral de Perú es escenario de otro récord, esta vez ligado al mar y al deporte. Aunque la ola de Chicama no figura en el libro de los Récord Guinness, sí cuenta con reconocimiento de la NASA, que la calificó como “legendaria”.

La playa de Chicama, ubicada en el norte del país a 70 kilómetros de Trujillo, es reconocida mundialmente como la ola izquierda más larga del planeta, protegida además por ley desde la promulgación de la Ley 27280 y su reglamento.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) destacó en su sitio web que “las aguas de la costa del Pacífico al norte de Perú forman rutinariamente lo que se ha llamado la ola más larga del mundo”. El oleaje, generado por tormentas a miles de kilómetros en el Pacífico, puede ser cabalgado durante minutos, una experiencia que reúne a surfistas de todo el mundo.

La historia de Chicama se remonta a 1965, cuando Chuck Shipman identificó la ola desde el aire y dos años después, un grupo de surfistas la localizó en Puerto Chicama. Desde entonces, este destino se consolidó como un referente global para la comunidad del surf, donde se practican modalidades como el surf tradicional, el longboard y el hydrofoil.

La ola de Chicama en Perú es reconocida por la NASA como la ola izquierda más larga del planeta, consolidando al país como destino emblemático del surf mundial.

Récord Guinness en el mar

En agosto de 2012, la playa de Chicama fue testigo de una hazaña deportiva inédita: el surfista Cristóbal de Col estableció el récord Guinness de mayor cantidad de maniobras en una sola ola.

Cristóbal realizó 34 quiebres sobre la ola en 2 minutos y 20 segundos, durante el Red Bull Chicama Challenge. “Fui contando... mi mente estaba pensando solo en ese momento. En el momento que conté 25, ¡comencé a meterle con todo!”, relató De Col.

El intento no estuvo exento de dificultades. De Col tuvo que enfrentar la presencia de malaguas —a las que es alérgico— y superar el cansancio extremo en las piernas.

El surfista Cristóbal de Col logró el Récord Guinness con 34 maniobras en una ola de Chicama durante el Red Bull Chicama Challenge de 2012. Crédito: FENTA

“Estábamos tratando de batir el récord y entró una ráfaga de malaguas. En uno de los intentos me caí encima de una y se me enredó en todo el cuello. Soy alérgico a ellas, salí corriendo. De ahí tenía que remar y chequear las malaguas para que no me piquen, como si fueran minas”, detalló el deportista. Tras lograr el récord, confesó: “Estaba viendo las olas después de haber logrado los 34 carvings y pensé: Fácil me meto de nuevo a batir mi propio récord ahorita...”.