Perú

PNP aclara que hasta el momento no hay un pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto

El director nacional de Investigación Criminal de la PNP, Manuel Lozada, afirmó que no existe ninguna orden judicial ni solicitud para detener al titular de la ONPE, mientras continúan las diligencias por los hechos ocurridos tras las elecciones generales

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El Director Nacional de Investigación Criminal, Gral. Manuel Lozada, desmintió categóricamente los rumores sobre una presunta detención preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Mientras tanto, continúan las diligencias en la sede del organismo electoral.

La Policía Nacional del Perú (PNP) negó que exista hasta ahora un pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio del caos reportado durante el reparto de materiales después de las Elecciones Generales de 2026. La institución salió al paso de rumores y versiones difundidas en medios, que apuntaban a posibles acciones judiciales contra el titular del organismo electoral.

En declaraciones recogidas por TV Perú, Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la PNP, afirmó que la policía no ha recibido ninguna orden ni dispone de información sobre una posible detención de Corvetto.

“No, no tenemos información. Nosotros, la policía no sabemos eso. O sea que no, la policía no lo ha detenido”, sostuvo Lozada, quien aclaró que no hay ningún procedimiento en curso ni por parte de la institución.

El organismo electoral también ratificó que su titular permanece en funciones y no tomará el descanso que había solicitado para mayo.
El organismo electoral también ratificó que su titular permanece en funciones y no tomará el descanso que había solicitado para mayo.|ONPE

El jefe policial recordó que, en días previos, sí se procedió a la detención de un gerente de gestión electoral de la ONPE. Agregó que en la actualidad las autoridades continúan con diligencias vinculadas al proceso electoral, que se ha visto afectado por una situación de alta tensión y desorden durante el reparto de materiales, especialmente en la capital peruana.

La PNP mantiene un despliegue especial de seguridad en la sede central de la ONPE, ubicada en el jirón Washington, donde se ha restringido el acceso a las personas que no trabajan en el lugar. Personal policial y de seguridad privada controla el ingreso y la salida de trabajadores, mientras la zona permanece cerrada desde hace varios días.

ONPE aclara vacaciones de Piero Corvetto

En respuesta a las versiones que circularon sobre la supuesta salida de vacaciones de Piero Corvetto, la ONPE emitió un comunicado en el que confirma que el funcionario no tomará descanso en los próximos días. Según el organismo, el pedido para ausentarse entre el 7 y el 12 de mayo responde a un periodo de descanso pendiente de 2022-2023, pero este permiso fue cancelado por una resolución firmada el 17 de abril, que dejó sin efecto la solicitud anterior.

Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)
Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

La situación en la ONPE se mantiene bajo observación, mientras las diligencias continúan y las autoridades intentan recuperar el control y la normalidad tras la jornada electoral. El ambiente en la sede central refleja la tensión que permanece en las instituciones encargadas de supervisar el proceso.

Investigación preliminar

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) abrió una investigación preliminar a Piero Corvetto, debido a las denuncias por retrasos y fallas logísticas que se registraron. La JNJ notificó a Corvetto y le otorgó un plazo de diez días hábiles para que presente sus descargos, en el marco de un proceso que busca determinar su responsabilidad frente a los problemas ocurridos en la jornada electoral, especialmente en varios distritos de Lima.

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Durante la jornada electoral, decenas de miles de ciudadanos no pudieron votar en 13 locales de Lima debido a la falta de materiales necesarios para instalar las mesas. Piero Corvetto reconoció públicamente la situación y responsabilizó a la empresa encargada del transporte de los materiales electorales, Servicios Generales Galaga, por el incumplimiento en la entrega.

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